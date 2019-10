OnePlus va annoncer les 7T et 7T Pro, mais aussi le 7T Pro McLaren Edition. Nous vous proposons de suivre les annonces en direct dans nos commentaires.

OnePlus vient d’annoncer le nouveau OnePlus 7T, qui fait suite au OnePlus 7. Ce 10 octobre 2019, OnePlus va également officialiser le 7T Pro et le 7T Pro McLaren depuis Londres au Royaume-Uni. Nous vous proposons de suivre ensemble l’annonce avec nos commentaires.

Les annonces en direct

Le live débutera à 16 heures 45, n’hésitez pas à rafraîchir cette page pour retrouver les dernières annonces.

16h56 - Notre rencontre avec Pete Lau : la OnePlus TV en France ?

Mardi dernier, nous avons eu la chance de rencontrer Pete Lau, co-fondateur de OnePlus. Cette rencontre n’a pas donné lieu à un article ou un interview sur FrAndroid, mais nous avons pu lui poser quelques questions. En autres, la OnePlus TV pourrait arriver en France l’année prochaine, mais la marque chinoise doit trouver des partenaires médias et distributeurs. C’est donc assez peu probable, même il y a toujours une chance.

Concernant la possibilité d’utiliser son OnePlus comme passe ticket dans le métro parisien, cela sera possible dès le OnePlus 8. Ce n’est donc pas fonctionnel avec les précédents produits, y compris la gamme 7T. Enfin, il n’est pas question d’une tablette, c’est un segment de produits qui n’intéresse pas OnePlus.

16h45 - La conférence OnePlus débute dans 15 minutes

Nous sommes sur place à Londres pour suivre l’événement OnePlus. Maxime a pu croiser un modèle de McLaren, mais nous n’avions aucun doute sur la présence du partenaire lors de l’événement.

Comment suivre la conférence OnePlus

La conférence OnePlus est prévue à 17 heures ce 10 octobre 2019. Nous vous donnons rendez-vous dès 16h45 sur cette page.

Les annonces que nous attendons

OnePlus 7T, nous le connaissons déjà

Le OnePlus 7T a déjà été annoncé et testé par FrAndroid. Les principaux changements apportés au OnePlus 7T sont un écran AMOLED de 6,55 pouces 20:9 avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et le support HDR10, le passage du Snapdragon 855 au 855+ et une caméra supplémentaire avec le triple objectif qui se trouve désormais dans un boîtier circulaire à l’arrière.

Le 7T bénéficie également de la nouvelle charge Warp Charge 30T déjà présente sur le 7 Pro, ce qui permet de charger les 3 800 mAh à 70 % en 30 minutes. Le test complet du 7T est déjà disponible, ainsi que la vidéo dédiée sur notre chaîne YouTube.

Son prix devrait être officialisé pendant la conférence d’aujourd’hui.

OnePlus 7T Pro

Le OnePlus 7T Pro sera annoncé aujourd’hui, c’est une mise à jour mineure par rapport à l’impressionnant 7 Pro annoncé en début d’année.

OnePlus aurait apporté quelques modifications du 7T au 7T Pro, y compris le mode macro. Evidemment, il profitera également du nouveau Snapdragon 855+. Visuellement, le 7T Pro est identique au 7 Pro, avec la même caméra pop-up, des bordures d’écran minuscules et la finition bleue. Enfin, la teinte bleue serait un peu plus claire que celle du 7 Pro.

Les prix seraient également déjà dévoilés, à en croire cette fuite.

OnePlus 7T Pro MacLaren Edition

Comme l’année dernière (avec le 6T McLaren Edition), nous devrions également découvrir le nouvel appareil né du partenariat entre McLaren et OnePlus : le OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Avec son look unique qui reprend les codes de la marque McLaren, OnePlus en ferait l’appareil le plus onéreux de la gamme en version 12 Go de mémoire RAM avec 256 Go de stockage interne.