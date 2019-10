Juste après la conférence de présentation, les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro sont déjà disponibles en précommande chez certains e-commerçants. Vous souhaitez obtenir l'un des deux smartphones au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

C’est désormais officiel. Les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro sont devenus une réalité après la conférence dédiée qui s’est déroulée à Londres aujourd’hui. Ils seront lancés dès le 17 octobre 2019, mais l’ouverture des précommandes a d’ores et déjà débuté. Retrouvez ci-dessous tous les détails des nouveaux smartphones.

Le OnePlus 7T à 599 euros

Le OnePlus 7T est le successeur du OnePlus 7. Si le design reste quasi inchangé, ce nouveau smartphone représente tout de même une belle évolution. Tout d’abord, il s’équipe du nouveau Snapdragon 855+, ici épaulé par 8 Go de mémoire vive alors que son prédécesseur proposait un minimum de 6 Go de RAM. Cette configuration est tout simplement l’une des plus puissantes de la sphère Android actuellement. Elle permet de profiter d’une expérience utilisateur fluide, tout en libérant son plein potentiel avec les jeux les plus gourmands.

Pour accompagner cette hausse de performances, le OnePlus 7T intègre désormais une dalle « Fluid AMOLED » de 6,55 pouces, au ratio 20:9 et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce dernier élément est d’ailleurs le plus important, il offre une fluidité exemplaire de ce qui se passe à l’écran, idéal pour les vidéos et les jeux par exemple. Ensuite, sa partie photo s’est également améliorée en comparaison de l’ancien modèle. Il embarque en effet 3 capteurs au lieu de 2. La triplette 48 + 12 + 16 mégapixels capture de très beaux clichés, quelle que soit la situation. Ce n’est pas encore au niveau des smartphones les plus haut de gamme du marché, mais force est de constater que OnePlus a fait de gros efforts. De plus, son mode macro est particulièrement convaincant.

Plus anecdotique, il augmente également la capacité de batterie, passant de 3 700 à 3 800 mAh. Un gain non négligeable lorsqu’on prend en compte la surconsommation énergétique d’un écran de 90 Hz. Le constructeur a toujours été un exemple d’autonomie et le OnePlus 7T ne déroge évidemment pas à la règle. Par ailleurs, il propose la charge rapide « Dash Charge » jusqu’à 30 W, lui permettant de gagner 70 % en 30 minutes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du OnePlus 7T ou de visionner la vidéo ci-dessus.

Où acheter le OnePlus 7T ?

Le OnePlus 7T est disponible à 599 euros pour le modèle 8/128 Go.

Le OnePlus 7T Pro à 759 euros

Logiquement, le OnePlus 7T Pro est quant à lui le successeur du OnePlus 7 Pro. Lui aussi propose une belle évolution, même si elle n’est pas aussi significative que sur le OnePlus 7T. Il conserve le design totalement borderless de son prédécesseur, où la caméra à selfies est encore une fois dissimulée dans un mécanisme pop-up au-dessus de l’appareil. On retrouve par ailleurs le même gabarit imposant et, par conséquent, la même largeur d’écran. Une bonne nouvelle pour les rois et rennes de la consommation de contenus multimédias. Il profite également de la technologie « Fluid AMOLED » et d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Au niveau des performances, il embarque le même combo gagnant que le 7T, à savoir un Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de mémoire vive. Même constat que pour son petit-frère, l’expérience utilisateur et les jeux gourmands promettent de tourner comme un charme. De plus, sa grande largeur d’écran offre un réel confort en jeu. Son autonomie est également améliorée d’un chouia par rapport au 7 Pro classique, passant d’une capacité de 4 000 à 4 085 mAh. Un petit gain qui ne devrait pas changer grand-chose au quotidien, mais nous vérifierons cela dans notre test.

Enfin, on retrouve la même configuration pour la photo, à savoir un triple capteur de 48 + 8 +16 mégapixels et toujours pas de compatibilité avec la charge sans fil à l’horizon.

En attendant notre test complet, nous vous invitons à lire notre prise en main du OnePlus 7T Pro, ou de visionner la vidéo ci-dessus.

Où acheter le OnePlus 7T Pro ?

Le OnePlus 7T Pro est disponible à 759 euros pour le modèle 8/256 Go.

