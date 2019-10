A la veille de l'annonce du OnePlus 7T Pro, les prix en euros des différents smartphones ont leaké. OnePlus préparerait notamment une déclinaison McLaren du 7T Pro au prix de 850 euros.

Si OnePlus a déjà présenté son 7T à la fin du mois de septembre, la marque chinoise est cependant restée silencieuse quant à son tarif en euros. Il ne devrait finalement être dévoilé officiellement que ce jeudi, en même temps que la présentation du OnePlus 7T Pro et de son édition McLaren.

Néanmoins, cela n’a pas empêché le leaker indien Ishan Agarwal, généralement très bien informé sur les annonces de OnePlus, de dévoiler le prix des smartphones avant même qu’ils soient présentés officiellement.

Have some news for European OnePlus fans! The OnePlus 7T Pro McLaren Edition will be the MOST EXPENSIVE OnePlus phone yet: It will cost €849-€859 for 12GB/256GB. The starting Price of the OnePlus 7T is €589-€599 for 8GB/128GB. #OnePlus7T #OnePlus7TSeries #ANewEra #OnePlus pic.twitter.com/RlMirYMeoY — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 9, 2019

Selon ses informations, le OnePlus 7T Pro édition McLaren sera ainsi proposé entre 849 et 859 euros selon les pays avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le OnePlus 7T classique devrait être quant à lui proposé en version 8/128 Go au prix de 589 ou 599 euros. Il n’a cependant pas fait mention du OnePlus 7T Pro classique, dont la présentation est également attendue ce jeudi à Londres.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Les tarifs les plus élevés jamais proposés par OnePlus

Le prix de 599 euros pour le OnePlus 7T paraît relativement cohérent, puisque le OnePlus 7 lancé en mai dernier s’affichait à 559 euros pour le modèle 6/128 Go et 609 euros pour la version 8/256 Go. Comme le souligne Ishan Agarwal, OnePlus passerait par ailleurs un cap avec l’édition McLaren du OnePlus 7T Pro, lancée à 850 euros, puisqu’il s’agirait du smartphone le plus onéreux jamais commercialisé par la marque. Pour rappel, le OnePlus 7 Pro avait été lancé à 709 euros et pouvait monter à 829 euros, quand le prix du OnePlus 6T édition McLaren n’était que de 559 euros.

On en saura davantage demain quant aux tarifs et à la disponibilité des différents OnePlus 7T. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre test du OnePlus 7T.