Quels sont les smartphones qui intéressent le plus les lecteurs de FrAndroid ? Si vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec une forte présence de Xiaomi.

Quels sont les meilleurs smartphones du moment pour notre lectorat ? C’est une question que l’on se pose très régulièrement chez FrAndroid et à défaut de pouvoir tous vous interroger un à un pour avoir un résultat global précis, nous gardons un œil sur l’audience de nos fiches produit. Celles-ci contiennent de nombreuses informations sur les téléphones, comme leur fiche technique, leur test, ainsi que les dernières actualités les concernant et nous permettent de voir quels sont les smartphones les plus populaires du moment.

Voici donc le Top 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid dans la semaine qui s’étend du 21 au 27 octobre 2019.

Xiaomi domine

À une époque où les sorties de smartphones haut de gamme s’enchaînent, ce n’est pas un OnePlus 7T, un Pixel 4 XL ou un iPhone 11 Pro qui attise le plus la curiosité des lecteurs de FrAndroid, mais un smartphone bien plus modeste : le Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Certes, cette audience est tirée vers le haut par la publication récente de notre test, mais avec son petit prix et ses performances globales excellentes, c’est clairement un best-seller en devenir.

Dans sa lignée, il entraîne son prédécesseur, l’excellent Xiaomi Redmi Note 7 qui se positionne sur la troisième marche du podium, mais aussi sa déclinaison plus modeste, le Xiaomi Redmi Note 8, en 6e place. De quoi asseoir la domination de cette gamme auprès de nos lecteurs.

Mais ce n’est pas tout pour le constructeur chinois ! Xiaomi arrive également à glisser son plus ancien Mi 9 dans ce classement en… 9e place. À croire qu’elle lui était destinée.

Huawei et Samsung sont toujours là

Parallèlement à cela, le reste du classement est occupé soit par Huawei, soit par Samsung. Huawei P30 Pro en 2e position, le Samsung Galaxy A50 (plus gros concurrent du Redmi Note 8 Pro) en 4e, Huawei P30 en 5e, Samsung Galaxy A10 et A30 en 7e et 8e places et enfin le Samsung Galaxy S10 en… 10e. Décidément, à croire que les noms des smartphones sont prémonitoires cette semaine !

Toutes ces références sont dans ce classement depuis leurs sorties respectives, ce qui n’a rien de très étonnant au vu de leurs qualités intrinsèques. Aucune grande surprise donc à ce niveau.

Les 10 meilleurs smartphones sur FrAndroid