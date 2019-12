L’incontournable Redmi Note 8 Pro affiche déjà un prix de 178 euros

Le Redmi Note 8 Pro est l’une des surprises de 2019. En effet, il a réussi à se placer comme l’une de références de l’année en matière de rapport qualité-prix pour un smartphone milieu de gamme. Il ne lui manquait plus qu’une baisse de prix, que Gearbest vient d’appliquer en proposant le Redmi Note 8 Pro à 178 euros.

Si le marché du smartphone milieu de gamme n’a pas désempli en cette fin d’année 2019, c’est indéniablement le Redmi Note 8 Pro qui a su le mieux tirer son épingle du jeu. Il faut dire que ce smartphone jouit d’une autonomie convaincante et de performances plus qu’honorables pour cette gamme de prix.

Dès aujourd’hui, Gearbest propose le Redmi Note 8 Pro (6+64 Go) au prix de 178,80 euros, grâce au code promo GBNOTE8P1.

Le Redmi Note 8 Pro gris à 178 euros GBNOTE8P1

Un modèle de rapport qualité-prix

La tâche n’était pas aisée pour le Redmi Note 8 Pro. Il devait effectivement succéder au très bon Redmi Note 7, un smartphone milieu de gamme rapidement devenu incontournable pour celles et ceux qui recherchaient un téléphone polyvalent et abordable. Mais le Redmi Note 8 Pro y est parvenu haut la main, et a même réussi à dépasser le maître.

Sous son design rafraîchi, aux superbes finitions, le Redmi Note 8 Pro cache une puce Mediatek G90T, aidée par une mémoire vive de 6 Go, afin de délivrer d’excellentes performances, quel que soit l’usage. Sa dalle LCD IPS à la définition 2 340 x 1 080 pixels et son quadruple capteur dorsal sont alimentés par une batterie de 4 500 mAh. Cette dernière permet au téléphone de bénéficier d’une autonomie monstrueuse s’étalant sur deux jours.

Dans la foulée, Gearbest met en place d’autres bons plans :

La Xiaomi Mi Box S à 59 euros

Doit-on encore présenter cette bonne alternative à l’Apple TV ou la Nvidia Shield ? La Xiaomi Box S s’adresse surtout aux personnes qui veulent améliorer la connectivité des télévisions un peu vieillissantes. Son interface Android TV est claire et simple à maîtriser. La présence de la fonction Cast vous permet de faire l’impasse sur un Chromecast classique, tandis que sa télécommande supporte Google Assistant, ce qui vous fournit un contrôle vocal.

En temps normal, la Xiaomi Mi Box S est vendue aux alentours de 75 euros. Gearbest baisse son prix à 59,60 euros à l’aide du code promotionnel GBMIBOXS01.

Profitez de la Xiaomi Mi Box S à 59 euros GBMIBOXS01

Le OnePlus 7T Pro à 581 euros

Si l’on devait décrire simplement le OnePlus 7T Pro, on dirait qu’il s’agit de la combinaison de ce qu’il se fait de mieux sur les smartphones actuels. Dans les faits, le OnePlus 7T Pro dégaine un magnifique écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté performances, le OnePlus 7T Pro n’a pas peur de faire étalage de toute sa puissance avec son SoC Snapdragon 855+ et ses 8 Go de mémoire vive. Le mode macro de son module photo vous permet de prendre de meilleurs clichés lorsque le sujet se situe à quelques centimètres seulement du téléphone. Quant à son autonomie, sa batterie de 3 800 mAh lui assure une forte endurance.

Le OnePlus 7T Pro (8 + 256 Go) affiche un tarif de 581,53 euros sur Gearbest. Pour obtenir ce prix, il vous suffit de rentrer le code

GBOP7TPRODEC lors de la commande.