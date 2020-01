OnePlus 7 Pro : l’un des smartphones incontournables de 2019 passe désormais à 536 euros

Arrivé sur le marché en mai dernier, le OnePlus 7 Pro n’a pas mis longtemps à s’imposer comme le parfait compagnon pour les gros consommateurs de contenu. Dès à présent, Gearbest s’applique à le rendre plus accessible en réduisant son prix à 536 euros.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le OnePlus 7 Pro a plus d’un atout sous sa coque. Ses performances musclées (merci le Snapdragon 855,les 6 à 12 Go de RAM et la mémoire de stockage en UFS 3.0) lui assurent une fluidité incroyable quelle que soit la situation. Quant à sa batterie de 4 000 mAh, elle pallie aisément le taux élevé de rafraîchissement de l’écran et confère au OnePlus 7 Pro une autonomie sérieuse.

Une dalle bluffante

Difficile de ne pas recommander le OnePlus 7 Pro aux amoureux de séries et films en streaming, ainsi qu’aux joueurs. Il faut dire que le véritable point fort du OnePlus 7 Pro réside dans son écran. En effet, il embarque une dalle AMOLED de 6,67 pouces à la définition 3120 x 1440 pixels et, surtout, au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Comme nous avons pu le constater dans notre test, cet écran est « un régal pour les yeux » tant il est fluide, lumineux et brillant. Des paramètres qui peuvent être ajustés selon le désir de l’utilisateur. À cela s’ajoute un rendu audio excellent grâce à ses haut-parleurs stéréo pour profiter au mieux de tout type de contenu vidéo.

Aujourd’hui le OnePlus 7 Pro (8 + 256 Go, dans sa version bleue) est vendu 536 euros sur Gearbest à l’aide du code promo GBOP7PBDEC. C’est l’un des prix les plus bas observé ces dernières semaines.

Voici un échantillon des promotions proposées par Gearbest :

Le Redmi Note 8 Pro à 194 euros

Sans grande peine, le Redmi Note 8 Pro est devenu l’une des références en matière de smartphone milieu de gamme en 2019. Sa batterie de 4 500 mAh lui confère une autonomie monstrueuse, tandis que son SoC Mediatek G90T et ses 8 Go de RAM lui permettent de garder la tête haute dans tous les usages. Pour ce qui est de l’écran, le Redmi Note 8 Pro embarque une dalle LCD IPS à la définition 2 340 x 1 080 pixels. La dimension photo est, elle, assurée par un quadruple capteur dorsal.

Dès aujourd’hui, Gearbest propose le Redmi Note 8 Pro, dans sa version 6 + 64 Go, au prix de 194 euros. Il vous faut entrer le code GBNOTE8P8 lors de la commande pour bénéficier de cette remise.

Station USB Type-C 7 en 1 pour smartphone à 32 euros

Avec la puissance des smartphones en constante augmentation, la tentation de transformer son téléphone en véritable station de travail est d’autant plus forte. Ce “dock” USB Type-C se place comme la solution idéale pour tirer pleinement profit de votre smartphone. Il comprend en effet un port USB Type-C, deux ports USB 2,0 Type-A, un port HDMI classique, un port USB 3.0, un port carte SD et un port carte microSD. Vous pourrez ainsi recharger votre téléphone, tout en le connectant à un écran externe et en transférant vos photos et vidéos sur diverses cartes SD.

Ce HUB est aujourd’hui disponible sur Gearbest au prix de 32 euros, avec le code promo BD6SPH79LO. Comptez sur deux à trois semaines de livraison.