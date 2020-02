Le OnePlus 7T et sa superbe dalle 90 Hz sous la barre des 500 euros

Débarqué sur le marché en fin d’année dernière, le OnePlus 7T reste aujourd’hui l’un des concurrents les plus sérieux aux smartphones haut de gamme. Au rang de ses nombreux avantages : son prix en baisse, puisque Gearbest le propose désormais à 487 euros.

Pour réussir à imposer son OnePlus 7T comme une référence en matière de flagship-killer, le constructeur chinois a revu sa copie pour éviter la simple redite en prenant le meilleur du OnePlus 7 classique et du OnePlus 7 Pro afin de les inclure dans un seul et même smartphone.

Un téléphone aux performances musclées auquel Gearbest a décidé d’appliquer une promotion. En effet, dans sa mouture bleue-gris, le OnePlus 7T (8 + 256 Go) affiche un prix de 487 euros grâce au code promo GBOP7TG8256.

Découvrez le OnePlus 7T à 487 euros GBOP7TG8256

Des améliorations notables

Le OnePlus 7T corrige la plupart des défauts de ses prédécesseurs. On se retrouve avec un smartphone agréable à prendre en main, grâce à un design à l’excellente finition. Des progrès ont également été faits sur la dimension photo, puisque le OnePlus 7T jouit d’un mode macro efficace en conditions difficiles.

Sous la superbe dalle AMOLED de 6,5 pouces (avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz) se glissent un SoC Snapdragon 855+ et 8 Go de mémoire vive. Ceux-ci permettent au OnePlus 7T de bander les muscles et de tenir bon aussi bien dans un usage quotidien que lors de sessions de jeu. Sans compter la batterie de 3 800 mAh qui assure au téléphone une large autonomie.

Dans le même temps, Gearbest déploie d’autres bonnes affaires :

Le Xiaomi Mi Band 4 à 22 euros

Cette quatrième version du Mi Band de Xiaomi reprend globalement le même design et les mêmes fonctionnalités que son prédécesseur, à ceci près que l’écran OLED est désormais en couleur. Pour le reste, on est toujours en face d’un bracelet connecté capable de suivre votre activité quotidienne ainsi que votre sommeil.

Dès aujourd’hui, le Mi Band 4 est vendu 22 euros sur Gearbest. Pour profiter de ce prix, vous devez rentrer le code F42B2F3E0B9EB000 lors de la commande.

Découvrir le Xiaomi Mi Band 4 à 22 euros F42B2F3E0B9EB000

Le Redmi Note 8 Pro à 198 euros

Contrairement à sa qualité, le prix du Redmi Note 8 Pro continue de baisser. Une fois de plus, Redmi a su proposer l’année dernière un smartphone milieu de gamme maîtrisé de bout en bout. Avec son SoC Mediatek Helio G90T et sa mémoire vive grimpant jusqu’à 8 Go, le Redmi Note 8 Pro délivre d’excellentes performances et parvient à rester fluide quel que soit l’usage. Sous sa dalle LCD de 6,53 pouces à la définition 2 340 x 1 080 pixels se cache une batterie de 4 500 mAh qui confère au téléphone une imposante autonomie.

Le Redmi Note 8 Pro (6 + 64 Go) affiche un tarif de 198 euros sur Gearbest, avec l’application du code GBNOTE8P8.