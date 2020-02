Xiaomi Mi Note 10 : à 409 euros, il devient un photophone de premier choix

Le Xiaomi Mi Note 10 ne se contente pas d’embarquer cinq capteurs photo, dont un de 108 mégapixels; il se place également comme un smartphone milieu de gamme convenable. Un téléphone dont le prix vient de chuter chez Gearbest puisqu’il est désormais proposé à 409 euros.

Bien que Xiaomi ait fait du module photo le principal atout du Mi Note 10, ce dernier reste suffisamment performant sur de nombreux points pour s’imposer comme un très bon rapport qualité-prix. À tel point qu’il est parvenu à se détacher sans peine de la large gamme de Mi 9 poussée jusqu’alors par Xiaomi.

Déjà proposé à un prix attractif, le Xiaomi Mi Note 10 (6+128Go) passe à 409 euros sur Gearbest le temps d’une vente flash. Comptez sur une livraison comprise entre une et deux semaines.

La photo comme maître-mot

Bien entendu, le meilleur atout du Xiaomi Mi Note 10 réside dans sa partie photo. Grâce à ses 5 capteurs dorsaux, dont une imposante caméra de 108 mégapixels, le Mi Note 10 livre une très bonne qualité d’image et fait montre d’une bonne polyvalence globale. Pour le reste, le Mi Note 10 jouit d’un design soigné qui le rend agréable à prendre en main. Son SoC Snapdragon 730G et sa mémoire vive culminant à 8 Go permettent au smartphone de délivrer de bonnes performances dans un usage quotidien. Sans compter sur sa batterie de 5 260 mAh qui permet au Mi Note 10 de tenir la cadence sans problème pendant deux jours ou plus.

Gearbest ne s’arrête pas là puisqu’il propose d’autres bons plans :

OnePlus 7T Pro (8 + 256 Go) à 602 euros

Dans les faits, le OnePlus 7T Pro ne diffère que peu du OnePlus 7 Pro. Vous êtes donc en face d’un excellent flagship killer qui dégaine un magnifique écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté performances, le OnePlus 7T Pro n’a pas peur de faire étalage de toute sa puissance avec son SoC Snapdragon 855+ et ses 8 Go de mémoire vive. Un duo qui demeure l’un des plus puissants sur Android avant l’arrivée du Snapdragon 865. Le mode macro de son module photo vous permet de prendre des clichés inédits, en approchant le capteur à quelques centimètres du sujet seulement. Quant à son autonomie, sa batterie de 3 800 mAh lui assure une forte endurance.

Là encore, à l’occasion d’une vente flash, le OnePlus 7T Pro (8 + 256 Go) affiche un tarif de 602 euros sur Gearbest.

La carte microSD Teclast 64 Go à 7 euros

Idéale pour du stockage de photo sur un smartphone, ou pour emporter ses jeux sur Nintendo Switch, la carte microSD Teclast 64 Go dispose d’une vitesse de lecture grimpant jusqu’à 90 Mb/s. Sa vitesse d’écriture, elle, flirte avec les 50 Mb/s. Finalement, il ne lui manque plus qu’un bon prix.

Et c’est Gearbest qui se charge de cette tâche, puisque la carte microSD 64 Go Teclast est vendue 7 euros, en appliquant le code promo GBCNTM64G lors de la commande.