Samsung Galaxy S20 ou iPhone 11 : déjà 70 euros de remise chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom lance son offre « Ensemble à la maison » qui permet de faire des économies sur l'achat d'un smartphone avec un forfait Sensation. La remise peut atteindre les 70 euros et concerne, entres autres, le Samsung Galaxy S20, l'iPhone 11 ou encore le Huawei P30 Pro.

Jusqu’à dimanche, Bouygues Telecom propose une remise immédiate pouvant atteindre 70 euros sur une sélection de smartphones haut de gamme. Pour en profiter, il suffit de commander son smartphone avec un forfait Sensation 50 ou 70 Go et d’utiliser le code BOUYGUES70 dans le panier.

Retrouvez toutes les offres de Bouygues Telecom BOUYGUES70

Le Samsung Galaxy S20 à partir de 149,90 euros

Le Samsung Galaxy S20 est le dernier fleuron de la firme coréenne, et il propose toutes les caractéristiques que l’on attend d’un smartphone haut de gamme de 2020. À commencer par un excellent écran OLED de 6,2 pouces, bien calibré, lumineux et surtout avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Au dos du téléphone se trouve une triple caméra avec une configuration classique : grand-angle, ultra grand-angle et zoom. Dans les faits, les photos sont excellentes, avec une belle harmonie des couleurs entre les différents capteurs et des photos de nuit très convaincantes. Enfin, les performances sont au rendez-vous avec une fluidité à toute épreuve.

Le Samsung Galaxy S20 est actuellement en promotion chez Bouygues Telecom. Il est ainsi disponible à partir de 149,90 euros (+ 8 euros par mois) pour toute souscription à un forfait Sensation 70 Go, avec le code BOUYGUES70. Avec le forfait Sensation 50 Go, son prix est de 279,90 euros (+ 8 euros par mois).

L’iPhone 11 à partir de 199,90 euros

S’il n’y avait qu’un seul iPhone à garder cette année, ce serait probablement l’iPhone 11. Apple propose ici un smartphone équilibré, bien moins cher que ses modèles haut de gamme à plus de 1100 euros. La puce A13 qui l’équipe est encore la plus puissante du marché, et promet de longues années de fluidité et de mises à jour. L’iPhone 11 embarque une double caméra, avec grand-angle et ultra grand-angle. On y retrouve la patte d’Apple, à savoir des photos aux rendus réalistes. Enfin, l’accent est mis sur l’autonomie puisque l’iPhone 11 est capable de tenir facilement une journée en utilisation intensive.

Le prix de l’iPhone 11 est en baisse jusqu’à dimanche chez Bouygues Telecom. Il est disponible à partir de 199,90 euros (+ 8 euros par mois) avec le forfait Sensation 70 Go grâce au code BOUYGUES70. Si vous optez pour le forfait Sensation 50 Go, son prix est alors de 299,90 euros (+ 8 euros par mois).

Le Huawei P30 Pro à partir de 1 euro

Le Huawei P30 Pro est le fleuron 2019 de Huawei. C’est aussi l’un des derniers appareils à bénéficier encore des services de Google. Il a été l’un des meilleurs smartphones de l’année 2019 grâce à une fiche technique musclée, surtout sur la partie photo. En effet, le Huawei P30 Pro est équipé d’une triple caméra très polyvalente, qui produit d’excellents résultats de nuit. Il est encore l’un des meilleurs photophones du marché. Le reste de la fiche technique est également musclé, avec un écran AMOLED proche de la perfection, des performances élevées et une autonomie confortable aidée par la charge rapide.

Le Huawei P30 Pro est le téléphone le plus accessible de notre sélection. En effet, son prix passe à 1 euro (+ 8 euros par mois) avec un forfait Sensation 70 Go en entrant le code BOUYGUES70. Avec le forfait Sensation 50 Go, son prix est de 159 euros (+8 euros par mois).

Retrouvez le Huawei P30 à partir de 1 euro chez Bouygues BOUYGUES70

Les forfaits mobiles Sensation de Bouygues Telecom

Pour profiter des offres promotionnelles sur les smartphones présentés, il faut souscrire à l’un des forfaits Sensation de Bouygues Telecom. Le forfait Sensation 70 Go est le plus intéressant, puisqu’il permet d’acquérir un smartphone à bas prix, et aussi parce qu’il est extrêmement complet. Voici ce qu’il contient chaque mois :

70 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en Europe

30 Go de données mobiles à utiliser en Europe

Appels illimités vers les fixes de 120 destinations

Des bonus comme un accès à L’Équipe ou la data illimitée le week-end

Une autre carte SIM réservée à l’usage de données mobiles

Le prix de ce forfait mobile est de 30,99 euros par mois la première année, puis 45,99 euros avec un engagement de deux ans. Et pour les clients BBox, la facture est moins chère puisqu’elle passe à 23,99 euros par mois, puis 39,99 euros.

Enfin, Bouygues Telecom propose également un forfait mobile Sensation moins cher et très similaire qui dispose de 50 Go de données mobiles. Son prix est de 24,99 euros la première année, puis 39,99 euros avec un engagement de deux ans.