OPPO Find X2 Pro : le smartphone le plus équilibré du moment en précommande chez SFR avec un casque offert

Aussi douté en photo que puissant grâce à une fiche technique maîtrisée de bout en bout, le OPPO Find X2 Pro a réussi à se placer comme le smartphone haut de gamme le plus séduisant du moment. Disponible chez SFR, ce nouveau smartphone est disponible à la précommande avec un casque audio offert. L'associer à un forfait avec engagement permet également d'étaler son prix élevé dans le temps.

Avec son OPPO Find X2 Pro, OPPO n’a pas eu peur de s’attaquer au secteur du téléphone haut de gamme, pourtant âprement disputé ces dernières années. Et le constructeur chinois n’a pas fait les choses à moitié puisqu’il est parvenu tout simplement à livrer le smartphone le plus équilibré de 2020, en misant aussi bien sur les performances que la charge rapide, la polyvalence photo ou encore le design. Rien que ça.

Un design soigné et hors du commun

En façade, l’OPPO Find X2 Pro arbore une superbe dalle OLED incurvée de 6,7 pouces de définition 3 168 x 1 440 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et percée par un poinçon dans le coin supérieur gauche. C’est ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui sur un smartphone. Un écran haut de gamme qui a le mérite de proposer une expérience de visionnage agréable, notamment grâce au pré-calibrage de son mode cinématique, qui le place parmi les meilleurs affichage du moment.

Si le façade de l’OPPO Find X2 Pro est soignée, le dos de ce smartphone se démarque franchement de la concurrence. En effet, l’OPPO Find X2 Pro fait l’impasse sur une coque en verre pour miser sur un dos en similicuir rose saumon du plus bel effet. L’OPPO Find X2 Pro est également disponible avec une coque en céramique haute densité, plus classique et au même prix que la version en cuir. Ajoutez à cela des touches dorées sur les tranches, le logo et le module photo vertical et vous obtenez un smartphone aussi luxueux qu’agréable à prendre en main.

Une polyvalence photo au rendez-vous

Les récents smartphones d’OPPO sont là pour le prouver : le constructeur n’a aucune peine à intégrer des modules photo de grande qualité à ses appareils. Et le OPPO Find X2 Pro ne déroge pas à la règle. Son triple capteur dorsal, composé d’une caméra principale de 48 mégapixels (f/1,7), d’un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels (f/2,2) et d’un téléobjectif de 13 mégapixels (zoom optique x5 et hybride x10), parvient à surmonter la plupart des obstacles rencontrés par les smartphones actuels.

Il faut dire que son principal point fort est la bonne luminosité de son capteur principal, qui permet de prendre des clichés nets et détaillés, même la nuit. Sans parler de son zoom hybride x10 qui fait preuve d’une sérieuse minutie dans la capture d’une scène distante.

Quant à la caméra selfie de 32 mégapixels, discrètement dissimulée dans un poinçon, elle est à l’origine d’autoportrait de bonne facture.

Un monstre de puissance

On ne va pas y aller par quatre chemins, l’OPPO Find X2 Pro est l’un des, si ce n’est le smartphone haut de gamme le plus puissant du moment. Non seulement il s’appuie sur un SoC Snapdragon 865, la référence actuelle en termes de performance, mais également sur 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Autant vous dire que l’OPPO Find X2 Pro restera fluide de nombreuses années quel que soit votre usage. Vous pouvez donc oublier les ralentissements lors de session de jeu en 3D ou sur les applications les plus gourmandes.

Face à un tel étalage de puissance, on est en droit de se demander quel est l’impact sur l’autonomie du smartphone. En effet, à quoi bon miser sur une machine de guerre si c’est pour en disposer pendant 10 minutes ? OPPO balaie ces inquiétudes d’un revers de la main en intégrant à son OPPO Find X2 Pro une batterie de 4 260 mAh. Cette dernière, comme nous avons pu le constater dans notre test, assure une autonomie qui dépasse facilement les 24 heures, même avec un usage intensif. Surtout, l’OPPO Find X2 Pro est l’un des premiers smartphones haut de gamme à embarquer un chargeur rapide de 65W. Le compagnon idéal pour réduire les temps de chargement à peau de chagrin.

ColorOS7 : une interface repensée et plus agréable

Pour ce qui est de la partie logicielle, OPPO s’est retroussé les manches et a entièrement repensé ColorOS7. L’OPPO Find X2 Pro dispose ainsi d’une interface claire, lisible et particulièrement intuitive. Désormais plus proche de l’interface Android pure, ColorOS7 est beaucoup plus simple à comprendre.

Il est désormais possible de configurer un mode sombre, de trier ses applications dans un tiroir dédié ou de profiter d’une navigation gestuelle, qui améliore grandement la prise en main.

L’OPPO Find X2 Pro en précommande chez SFR

Bien qu’il ait tout juste été présenté par la marque, l’OPPO Find X2 Pro est d’ores et déjà disponible à la précommande chez SFR. De même que le reste de la gamme X2, à savoir les OPPO Find X2 Neo et lite. Et opter pour ce revendeur a le mérite de présenter deux avantages non négligeables.

À commencer par le fait qu’en prenant l’OPPO Find X2 Pro en complément d’un forfait Sensation, vous pourrez amortir le paiement sur plusieurs mois. Vous bénéficierez ainsi d’un smartphone premium à prix réduit en achat immédiat, suivi d’un remboursement de 8 euros par mois étalé sur 4 ans. Sans oublier que vous profiterez en plus de l’un des meilleurs forfaits mobiles du moment.

De plus, pour toute précommande de l’OPPO Find X2 Pro avant le 27 mai prochain, vous recevrez gratuitement un casque audio Bang & Olufsen Beoplay H8i. Ce casque sans-fil au design soigné, vendu habituellement 400 euros, délivre non seulement un excellent son pour du Bluetooth mais il est également performant lorsqu’il s’agit de réduire le bruit ambiant.