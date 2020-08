Envie de revendre votre ancien smartphone ? Easy Cash augmente ses prix de reprise pour la rentrée

Vous comptez revendre votre téléphone dans les prochains jours pour en acheter un nouveau ? Depuis ce matin et pendant les 10 prochains jours, Easy Cash vous le reprend à des tarifs très avantageux.

Plus que les débuts d’année, la rentrée scolaire est un temps fort pour prendre des résolutions. C’est l’occasion par exemple de revendre son ancien smartphone pour en faire profiter quelqu’un d’autre. Depuis ce matin et jusqu’au 9 septembre prochain, Easy Cash lance une opération spéciale sur son site web et dans ses magasins physiques : Mobil’Deals. Le principe est simple, le prix de reprise de tous les smartphones listés par Easy Cash est considérablement augmenté pendant 10 jours.

Comment revendre son smartphone avec Easy Cash ?

Easy Cash est le leader français de l’achat et vente de produits d’occasion et reconditionnés. Vous pouvez vous rendre directement dans l’un de ses 119 magasins pour revendre votre téléphone à bon prix ou le faire directement sur son site web.

La procédure de rachat à distance d’Easy Cash est très simple. Il suffit de se rendre sur son site web, puis de sélectionner le type de produit que vous désirez revendre. Choisissez votre modèle de smartphone, puis estimez son état parmi les quatre grades proposés (de « Non fonctionnel » à « Parfait état »). Faites bien attention : le chargeur du téléphone doit être fourni pour que la revente soit acceptée et une décote peut être appliquée si l’appareil est simlocké.

Une fois que tous les champs sont remplis, vous avez le choix entre apporter votre produit dans le magasin le plus proche de chez vous (avec la possibilité d’être payé en cash) ou l’envoyer par la poste. Pour ce faire, Easy Cash vous envoie gratuitement un kit pour expédier votre smartphone. Vous n’avez alors plus qu’à le mettre dans l’enveloppe et l’envoyer par la poste, via Colissimo. Les frais d’envois sont à la charge d’Easy Cash !

Quelles sont les garanties proposées par Easy Cash pour le rachat d’objet à distance ?

Une fois votre smartphone envoyé et réceptionné, Easy Cash s’engage à vous faire un virement sous 72 heures. Soit le temps d’examiner l’appareil, de vérifier qu’il fonctionne bien et qu’il est bien dans l’état dans lequel vous l’avez décrit.

Si jamais le colis se perd ou qu’il est détérioré, une assurance prend en charge le coût de votre smartphone. Dans tous les cas, vous serez payés !

Des prix de reprise boostés jusqu’au 9 septembre

Les smartphones en question sont l’iPhone 7 ou l’iPhone 8 ou encore les Samsung Galaxy S8 ou Galaxy S9. En fonction de leur état, il est possible de voir leur prix de reprise augmenter jusqu’à plusieurs dizaines d’euros supplémentaires. Voici quelques prix de reprises intéressants que l’on peut trouver à l’occasion de l’opération Mobil’Deals :

Il suffit de comparer les prix de reprises proposés sur des plateformes de reconditionnement ou sur les sites des opérateurs mobiles pour constater que les tarifs de reprises proposés par Easy Cash sont très intéressants. Un Galaxy S9 en parfait état est rarement repris plus de 180 euros par les opérateurs mobiles lors de l’achat d’un smartphone neuf et dépasse rarement les 220 euros sur les sites de reconditionnement.

L’offre Mobil’Deals ne se limite d’ailleurs pas à ces seuls 4 smartphones. Easy Cash permet de revendre par l’intermédiaire de son site web plusieurs centaines de modèles de smartphones différents de grandes marques (Huawei, Xiaomi, Sony ou encore BlackBerry).

Cette offre est d’autant plus intéressante que Easy Cash propose des conditions d’envoi et de paiement très avantageuses.

Easy Cash reprend aussi de nombreux autres appareils électroniques

Easy Cash ne reprend pas uniquement les smartphones. Il est également possible de revendre ses jeux vidéo, ses consoles de jeux, des ordinateurs portables, des appareils photo et même des objets de luxe (bijoux et maroquinerie) à des prix intéressants. Selon la taille de l’objet, la vente n’est toutefois pas toujours possible par correspondance.

L’offre Mobil’Deals, spécifique aux smartphones, se terminera quant à elle le mercredi 9 septembre prochain.