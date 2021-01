Soldes SFR : le Galaxy S20 FE, le Reno4 Pro ou le Xiaomi Mi 10 Pro aux prix les plus bas du moment

SFR propose lui aussi des soldes sur son site web, avec une nuance de taille. Sur certains modèles de smartphones nus, les prix affichés sont les plus bas que l’on puisse trouver actuellement sur le web français.

Les meilleurs prix sur les smartphones récents ne se trouvent pas forcément chez la Fnac, Boulanger ou Cdiscount. SFR a en effet lancé ses soldes il y a quelques jours et on y trouve des prix encore plus bas qu’ailleurs sur certains smartphones récents nus. Il suffit de se rendre sur sa page de bons plans smartphone pour trouver quelques perles.

Voici quelques belles affaires à réaliser chez SFR :

Des prix qu’il est possible de faire baisser encore plus, pour les faire descendre parfois jusqu’à 1 euro en achat immédiat, en les associant à un forfait 5G de SFR.

Le Samsung Galaxy S20 FE à 559 euros ou 1 euro (+8 euros par mois) avec un forfait 5G

Le tout nouveau Samsung Galaxy S21 vous semble trop cher et vous n’êtes pas convaincu par ses nouveautés ? Le Samsung Galaxy S20 FE (ici dans sa version 4G) est une excellente alternative. Pour rappel, il s’agit de la version « améliorée par les fans » du Galaxy S20.

Les deux téléphones partagent globalement la même fiche technique (même puce, même espace de stockage, même batterie), mais la version FE propose un design légèrement revu avec un écran totalement plat et une coque en plastique ainsi qu’un module photo un peu moins ambitieux que celui du Galaxy S20, mais tout aussi efficace. Une version légèrement allégée, donc, mais sans compromis réellement gênant.

Surtout, le Galaxy S20 FE se trouve aujourd’hui à 559 euros quand il est acheté nu dans la boutique de SFR. C’est un excellent prix pour cet appareil haut de gamme sorti à l’automne dernier au prix de 659 euros.

Sachez enfin que si vous associez le Galaxy S20 FE à un forfait 5G 100 Go de SFR, son prix d’achat immédiat passe à 1 euro seulement (après ODR). Il faut toutefois ajouter une mensualité supplémentaire de 8 euros au prix mensuel du forfait — 35 euros par mois la première année puis 50 euros par mois la seconde année — pendant 24 mois.

L’Oppo Reno4 Pro de 19 euros (avec un forfait 5G) à 499 euros

En moins de deux ans, Oppo a réussi à s’imposer comme l’un des meilleurs constructeurs de smartphones haut de gamme en France. Ce Oppo Reno4 Pro en est la meilleure preuve. C’est un appareil au design particulièrement réussi avec sa coque en verre mat dépoli, son écran borderless 90 Hz et son discret poinçon pour la caméra frontale.

C’est aussi et surtout un smartphone qui embarque tout ce que l’on peut attendre d’un bon appareil haut de gamme : 256 Go d’espace de stockage, 12 Go de RAM, un triple capteur photo arrière, compatibilité 5G et une batterie de 4000 mAh que l’on recharge de 0 à 80 % en 20 minutes seulement.

Lors de sa sortie en octobre dernier la rédaction de Frandroid lui reprochait son tarif trop élevé : il était vendu 799 euros. Trois mois plus tard, voici qu’il perd déjà 300 euros sur la boutique de SFR pour passer à 499 euros. À ce prix, c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Enfin, si le prix de 499 euros vous semble encore trop élevé, il est possible de faire baisser son prix d’achat immédiat à 19 euros seulement (après ODR) en l’associant à un forfait 5G 100 Go de SFR. Il faut toutefois ajouter une mensualité supplémentaire de 5 euros au prix mensuel du forfait — 35 euros par mois la première année puis 50 euros par mois la seconde année — pendant 24 mois.

Le Xiaomi Mi 10T Pro de 121 euros (avec un forfait 5G) à 549 euros

Le Xiaomi Mi 10T Pro est le dernier flagship en date sorti par Xiaomi en France, lors de la rentrée 2020. Avec ce nouveau smartphone, l’objectif de Xiaomi était de cocher le plus de cases possible dans l’épais cahier des charges intitulé “Smartphone haut de gamme de 2020”.

Un écran 144 Hz ? Cochée. Une puce Snapdragon 865 ? Cochée aussi. Un capteur photo principal de 108 mégapixels ? Évidemment cochée, et comme il restait un peu de place, Xiaomi a aussi ajouté un capteur ultra grand-angle et un appareil pour la macro. Difficile de prendre cet appareil en défaut tant il est généreux.

La dernière case à cocher est évidemment celle du prix. Lancé à 599 euros dans sa version 12+256 Go, le Xiaomi Mi 10T Pro est aujourd’hui disponible au prix de 549 euros chez SFR.

Là encore, il est possible de faire chuter son prix d’achat immédiat à 1 euro (après ODR) en l’associant à un forfait 5G 100 Go de SFR. Il faut également ajouter une mensualité supplémentaire de 5 euros au prix mensuel du forfait — 35 euros par mois la première année puis 50 euros par mois la seconde année — pendant 24 mois.

Que propose le forfait 5G 100 Go de SFR ?

Depuis quelques semaines, SFR propose de nouveaux forfaits 5G. Le plus intéressant financièrement est le forfait 5G 100 Go. Il s’agit d’un forfait avec un engagement de deux ans, au prix de 35 euros par mois la première année, puis 50 euros la deuxième année. Ce forfait très complet comprend :

Une enveloppe de 100 Go de data en 5G et en 4G.

100 Go de data depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Les appels illimités, SMS & MMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM.

Les appels illimités, SMS & MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Surtout en associant ce forfait à un smartphone de la boutique de SFR, il est possible de faire considérablement chuter leur prix, souvent de plusieurs centaines d’euros.