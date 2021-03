OPPO Find X3 : jusqu’à 450 euros d’objets connectés offerts pour toute précommande

Sommaire OPPO Find X3 Pro

OPPO vient tout juste de renouveler sa gamme Find X3, avec trois appareils particulièrement séduisants. Durant la période de précommande, tout achat de l’un de ces smartphones vous permet d’obtenir gratuitement jusqu’à 450 euros d’objets connectés.

Considéré comme le meilleur smartphone de l’année 2020 par Frandroid, l’OPPO Find X2 Pro a désormais un successeur. Il s’agit sans surprise du OPPO Find X3 Pro et il intègre tout ce qui est attendu d’un smartphone premium en 2021. Et comme l’an passé, il est accompagné par deux acolytes plus abordables : l’OPPO Find X3 Neo et l’OPPO Find X3 Lite. Et toute la gamme est compatible 5G.

Pour célébrer ce lancement, Boulanger propose une offre de précommande particulièrement intéressante. Pour l’achat d’un de ces nouveaux smartphones, c’est un voire trois accessoires qui sont offerts. Voici comment se décompose l’offre :

pour l’achat du OPPO Find X3 Pro : un pack comprenant une OPPO Watch 46 mm, un chargeur à induction AirVOOC 45 watts et une coque en kevlar est offert;

pour l’achat du OPPO Find X2 Neo : une OPPO Watch 41 mm est offerte;

pour l’achat du OPPO Find X2 Lite : des écouteurs sans fil OPPO Enco X sont offerts.

OPPO Find X3 Pro : le plus premium

L’OPPO Find X3 Pro est un smartphone placé dans le segment de l’ultra haut de gamme, autant vous dire qu’il cumule les bons points sur sa fiche technique. Écran AMOLED à 120 Hz, quadruple caméra, processeur Snapdragon 888, charge ultra rapide de 65 watts : l’OPPO Find X3 Pro réunit tous les éléments pour devenir un smartphone remarquable. Certaines innovations viennent le démarquer de la concurrence. On trouve par exemple un appareil photo dit « microscope » capable d’un grossissement x25 et équipé de sa propre ring light, ou encore la compatibilité avec une charge sans fil à 30 watts. OPPO annonce également avoir particulièrement soigné la chaîne de l’image, aussi bien celle capturée en photo ou vidéo par les capteurs, que celle transmise par la dalle du téléphone.

Proposé à 1149 euros, l’OPPO Find X3 Pro profite également d’une offre de précommande très généreuse. Pour toute commande passée avant le 29 mars, c’est une OPPO Watch 46mm, un chargeur à induction AirVOOC de 45 watts et une coque en kevlar qui sont offerts. Cela représente tout de même une valeur de près de 450 euros.

OPPO Find X3 Neo : du haut de gamme plus accessible

Pour l’OPPO Find X3 Neo, la marque a fait un choix peu commun dans l’industrie : intégrer le processeur le plus puissant de l’année précédente, le Snapdragon 865. L’avantage, c’est qu’il est encore tout à fait puissant, et bien au-dessus des processeurs milieu de gamme les plus récents. Pour le reste, l’OPPO Find X3 Neo conserve une fiche technique très alléchante avec un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz, une quadruple caméra et toujours la charge ultra rapide de 65 watts.

L’OPPO Find X3 Neo est un smartphone haut de gamme, mais avec un prix plus accessible que son grand frère. Il est ainsi proposé au prix de 799 euros sur le site de Boulanger. Pour la période de précommande, c’est une montre OPPO Watch 41 mm qui est offerte. Sa valeur est de 249 euros en temps normal.

OPPO Find X3 Lite : abordable mais musclé

Comme l’an dernier, l’OPPO Find X3 Lite n’a finalement de Lite que le nom. Ici aussi on trouve un écran AMOLED à 90 Hz, la charge rapide à 65 watts et une quadruple caméra — même si cette dernière affiche une configuration un peu plus légère que les autres modèles de Find X3. L’autre différence majeure se situe au niveau du processeur embarqué. Il s’agit ici du Snapdragon 765G, un processeur de milieu de gamme particulièrement performant.

L’OPPO Find X3 Lite clôt la marche de la nouvelle gamme de la marque, il est donc le plus accessible des trois. Il est en effet vendu au prix de 449 euros. Le temps de la précommande, ce sont les très bons écouteurs OPPO Enco X qui sont offerts, d’une valeur de 179 euros.