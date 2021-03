Jusqu’à 270 euros de réduction sur les Galaxy S21 chez Bouygues Telecom, comment en profiter ?

Un peu plus d’un mois après leur sortie, les Galaxy S21 sont déjà en promotion chez Bouygues Telecom à l’occasion de l’opération les Grands Jours. En cumulant plusieurs offres, il est possible de faire baisser le prix d’achat immédiat des Galaxy S21 à 1 euro (+8 €/mois), celui du Galaxy S21+ à 189,90 euros (+8 €/mois) et celui du Galaxy S21 Ultra à 449,90 euros (+ 8 €/mois). Voici comment s’y prendre.

C’est toujours tentant de prendre le dernier smartphone haut de gamme du moment. Mais les tarifs de lancement semblent souvent excessifs. Même si cette année, le Galaxy S21 est vendu un peu moins cher que le Galaxy S20 lors de son lancement (859 euros contre 909 euros), le Galaxy S21+ voit quant à lui son prix dépasser les 1000 euros (1059 pour être exact) et le Galaxy S21 Ultra débute à 1259 euros dans sa version de base.

Pour faire baisser la douloureuse, le mieux est encore d’associer le smartphone à un forfait. Et c’est justement le bon moment de le faire avec Bouygues Telecom, puisque l’opérateur vient tout juste de lancer ses Grands Jours, une grande campagne de promotion sur les smartphones haut de gamme de sa boutique. Durant les Grands Jours, les versions 256 Go des Galaxy S21 sont au même prix que les versions 128 Go ! C’est le bon moment pour craquer.

Les Grands Jours permettent de réaliser jusqu’à 270 euros d’économies sur le Galaxy S21. Pour arriver à cette somme, il suffit de cumuler les réductions suivantes :

Une offre de remboursement différée de 70 euros sur tous les Galaxy S21

Une remise immédiate de 100 euros sur tous les Galaxy S21 en entrant le code GJ100 dans le panier

dans le panier De bénéficier d’un bonus de 100 euros supplémentaires lors de la reprise d’un ancien smartphone dont la valeur doit au moins être égale à 10 euros, faisant ainsi baisser le prix de 110 euros, voire plus si votre ancien smartphone vaut plus.

En combinant ces trois offres et en souscrivant à un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom, jusqu’au 21 mars prochain, il est ainsi possible d’acquérir les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra en achat immédiat à des prix plancher :

Le Galaxy S21 256 Go au prix de la version 128 Go

La période des Grands Jours, du 15 mars au 4 avril est vraiment la bonne période pour acheter un Galaxy S21. En l’associant à un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom, le prix de la version 256 Go du Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra est au même prix que la version 128 Go. Par ailleurs la version 512 Go du Galaxy S21 Ultra est au prix de la version 256 Go.

Quelles sont les principales nouveautés du Galaxy S21

Le Galaxy S21 est le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung de 2021. Il se contente essentiellement d’améliorer la recette déjà savoureuse du Galaxy S20 de l’année dernière. Exit la triste coque en verre de l’année dernière et place à un design plus travaillé, notamment avec des capteurs photo arrière entourés d’un élégant ruban d’aluminium. Exit également l’écran incurvé de l’année dernière, Samsung a bien compris qu’un écran plat était finalement plus pratique. En somme, les Galaxy S21 sont bien plus réussis d’un point de vue design que les Galaxy S20.

Pour le reste, le Galaxy S21 accumule les petites améliorations bien pratiques. C’est le cas de son écran, désormais en 120 Hz adaptatif, de la 5G qui est proposée dans le modèle de base ou encore des capteurs photo, qui sont légèrement plus performants que l’année dernière. La fiche technique a également été revue avec une nouvelle puce Exynos 2100 gravée en 5 nm associée à 8 ou 12 Go de RAM. Tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme en 2021.

Attention toutefois : cette année, les Galaxy S21 sont vendus sans chargeurs. Pensez à vous équiper avant de les acheter.

Que propose le forfait Sensation 90 Go 5G de Bouygues Telecom ?

Toutes les remises sur les Samsung Galaxy S21 sont possibles lors de la souscription à un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom. Il s’agit d’un forfait mobile haut de gamme, compatible avec la 5G, qui inclut tout le nécessaire pour profiter pleinement de son téléphone. Ainsi, chaque mois, l’utilisateur dispose de :

90 Go de données (4G et 5G) dont 35 Go depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et vers les fixes de 120 destinations

Internet illimité le weekend

Un accès numérique à L’Équipe et Cafeyn, un kiosque en ligne

Le forfait Sensation de 90 Go est proposé au prix de 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros, avec un engagement de 24 mois. Si vous êtes déjà client Bbox, vous pouvez également profiter d’une remise de 7 euros sur l’ensemble du forfait.