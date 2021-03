Xiaomi Mi 11 : cette assurance à 8,90 € vous libère de la crainte de casser votre smartphone

Simple et efficace, voici comment pourrait se résumer l'assurance pour smartphones proposée par Coverd. Elle permet notamment de couvrir le Xiaomi Mi 11, le dernier flagship de la marque chinoise, contre 8,90 euros par mois.

Une coque de protection ne suffit généralement pas à couvrir son smartphone contre certains dégâts du quotidien. C’est ici qu’entrent en jeu les assurances pour smartphones. Elles procurent une garantie supplémentaire contre les pépins du quotidien. Parmi toutes celles disponibles en France, l’assurance de Coverd a l’avantage de proposer une offre facile à comprendre et qui couvre presque tous les types d’incidents, y compris les vols (en option).

L’assurance de Coverd est disponible pour de nombreux smartphones, qu’ils fonctionnent sous iOS ou Android. L’un des derniers smartphones à pouvoir en profiter est le Xiaomi 11. L’assurance est proposée au tarif de 8,90 euros par mois, et sans engagement, avec un mois offert grâce au code MI111M. Contre 3 euros supplémentaires par mois, vous pouvez également profiter d’une protection additionnelle contre les vols. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’assurance de Coverd.

Une assurance facile à lire et facile à comprendre

Il n’y a pas besoin d’éplucher une documentation de plusieurs pages pour comprendre le fonctionnement de Coverd. C’est d’ailleurs l’un des grands avantages de ce service face à sa concurrence. Dans le cas d’un Xiaomi Mi 11, l’assurance Coverd s’élève à 8,90 euros par mois et comprend :

une couverture contre les dommages de toutes causes provoquant un écran cassé ou un dos fissuré, comme lors d’une chute

provoquant un écran cassé ou un dos fissuré, comme lors d’une chute une couverture contre l’oxydation des composants , lorsque de l’eau s’infiltre dans le smartphone

, lorsque de l’eau s’infiltre dans le smartphone le remplacement de la batterie si celle-ci est trop usée

si celle-ci est trop usée une couverture des vols par agression ou par effraction contre 3 euros supplémentaires

La franchise de Coverd s’élève quant à elle à 50 euros. C’est-à-dire que vous devrez vous acquitter de cette somme pour chaque sinistre pris en charge par Coverd. Un montant bien moins élevé que celui d’une réparation. Surtout que Coverd n’impose pas de limite de réparations chaque année comme c’est souvent le cas chez d’autres services similaires.

Les avantages de Coverd

Coverd est une jeune société française, et elle propose un service bien plus moderne que certains de ses concurrents historiques. Elle propose une offre entièrement numérique avec d’excellentes prestations et surtout, elle est très réactive.

Une déclaration de sinistre simplifiée

Vous venez de briser l’écran de votre smartphone après une chute ? La première chose à faire est de déclarer son sinistre sur le site de Coverd, depuis son espace client. Dans les 24 heures suivant cette déclaration, votre smartphone est déjà en route pour se faire expertiser afin de déterminer s’il faut le remplacer ou le réparer.

Trois façons d’envoyer son téléphone en réparation

Lors d’un sinistre, Coverd s’adapte à votre emploi du temps pour récupérer votre smartphone. Il y a ainsi trois façons de faire réparer son téléphone :

un coursier vient récupérer le téléphone à l’adresse de votre choix, comme au bureau par exemple ;

Coverd vous envoie un colis sécurisé et prépayé sous 24 heures, dans lequel il n’y a qu’à placer son smartphone ;

vous vous rendez directement dans un magasin du constructeur de votre smartphone pour procéder à la réparation. Il faut avancer les frais, mais c’est la solution la plus rapide.

Des réparations avec des pièces d’origines

Lors d’un sinistre couvert par Coverd, toutes les réparations sont effectuées par des réparateurs agréés. C’est la garantie de profiter de réparations avec des pièces d’origine. Le fonctionnement du téléphone et sa garantie sont donc pleinement conservés.

Une assurance contre le vol en option

Dans le cas du Xiaomi Mi 11, une option permet de se couvrir des vols contre 3 euros par mois. L’assurance couvre ainsi les vols par effraction et par agression une fois que les pièces justificatives sont transmises à Coverd.

Le prix des réparations du Xiaomi Mi 11

Comme c’est souvent le cas chez les smartphones haut de gamme, les prix des réparations du Xiaomi Mi 11 sont plutôt élevés. Le centre de réparations agréé Tamet facture ainsi 350 euros le changement d’un écran, ou encore 90 euros pour le remplacement de la face arrière du Xiaomi Mi 11.

Avec Coverd, le coût de ces réparations n’est plus le problème de l’assuré. Il n’a qu’à débourser les 50 euros de la franchise pour profiter d’une réparation, qu’importe le type de dommage subi par le téléphone.

Une assurance sans engagement et accessible

L’atout final de Coverd est de proposer une assurance sans engagement. Vous pouvez donc ainsi souscrire pour la durée que vous souhaiter même si elle très courte. Le paiement est d’ailleurs mensuel, vous n’avez donc pas à avancer toute une année de couverture.

Coverd permet également d’assurer tous les téléphones, et pas seulement les neufs. Ainsi, qu’il soit reconditionné, d’occasion voire en location, un smartphone est couvert de la même manière par Coverd, et à un prix identique.

Dans le cas du Xiaomi Mi 11, l’assurance Coverd est proposée au prix de 8,90 euros par mois, avec une garantie supplémentaire contre les vols à 3 euros. Enfin, le code promo MI111M permet d’obtenir gratuitement un mois de couverture. Une bonne occasion d’essayer le service pour se faire son propre avis.