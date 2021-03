OPPO Find X3 Neo : déjà 50 euros de remise et une OPPO Watch offerte grâce à cette offre

La période de précommande est généralement le bon moment pour craquer dans un nouveau téléphone. C'est souvent pendant ce laps de temps qu'il est possible de cumuler plusieurs avantages proposés par les constructeurs ou les opérateurs. L'OPPO Find X3 Neo ne déroge pas à la règle et dispose déjà d'une remise et d'une montre connectée offerte pour son lancement.

Sorti dans l’ombre du OPPO Find X3 Pro, l’OPPO Find X3 Neo reste un smartphone particulièrement intéressant. Il arbore une fiche technique haut de gamme, mais avec un prix bien moins élevé que son grand frère. Surtout, l’OPPO Find X3 Neo profite également d’une offre de précommande très intéressante qui est cumulable avec le prix attractif proposé par SFR.

Une OPPO Watch 41 mm offerte

Pour la précommande de l’OPPO Find X3 Neo — jusqu’au 29 mars –, c’est une montre connectée OPPO Watch 41 mm d’une valeur de 249 euros qui est offerte. La seule condition pour en profiter est de remplir ce petit formulaire en ligne. Une fois le dossier complet, OPPO s’engage à expédier rapidement votre nouvelle montre connectée, dans les 5 jours suivants.

Ce cadeau de précommande est éligible avec le prix bas que SFR pratique pour l’OPPO Find X3 Neo lorsqu’il est accompagné d’un forfait SFR 5G de 100 Go.

L’OPPO Find X3 Neo est à 49 euros (+ 8 €/mois) chez SFR

L’OPPO Find X3 Neo n’est même pas encore sorti qu’il est déjà en promotion chez SFR grâce à une offre de remboursement de 50 euros. Ainsi, son prix d’achat passe à 49 euros seulement, avec une mensualité de 8 euros pendant 24 mois. Si vous avez besoin d’échelonner le paiement sur plusieurs mois, c’est une très bonne solution.

Pour obtenir ce prix, il est nécessaire de souscrire au forfait SFR de 100 Go, déjà compatible 5G dans les villes éligibles. C’est un forfait très complet qui couvre facilement la majorité des usages. Ainsi, on y trouve chaque mois :

100 Go de données 4G et 5G, utilisables depuis la France, mais aussi l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et DOM

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Le forfait 100 Go de SFR est proposé au prix de 35 euros par mois la première année, puis 50 euros avec un engagement de 24 mois.

L’OPPO Find X3 Neo en bref

Un choix de processeur malin

Une charge rapide impressionnante

Une quadruple caméra pour la polyvalence photo

Un processeur ultra haut de gamme… mais de l’année dernière

OPPO a fait un choix peu commun pour son Find X3 Neo. La firme a choisi un SoC ultra haut de gamme de 2020 pour son nouveau smartphone : le Snapdragon 865. Cette particularité permet au OPPO Find X3 Neo de profiter d’excellentes performances, bien supérieures à celles des puces de milieu de gamme les plus récentes. Le Snapdragon 865 possède également un avantage de taille : le support de la 5G.

Le 0 à 100 en 35 minutes

Cela fait maintenant plusieurs années qu’OPPO est considéré comme la marque experte en charge rapide. L’OPPO Find X3 Neo ne déroge pas à la règle, puisqu’il est compatible avec le SuperVOOC 2.0, la charge ultra rapide de la marque. Mesurée à 65 watts, elle permet le passage de 0 à 100 % de batterie en 35 minutes seulement. Autrement dit, il est difficile de tomber à sec si vous avez toujours un chargeur à proximité.

Une caméra polyvalente

Au total, ce sont quatre capteurs photo que l’on trouve à l’arrière du OPPO Find X3 Neo. Il partage notamment deux capteurs avec la version Pro, à savoir la caméra principale et celle dédiée au zoom optique x2. Les deux autres capteurs sont utilisés pour de l’ultra grand-angle et de la macro. Au final, cette configuration offre une belle polyvalence au OPPO Find X3 Neo, qui peut ainsi immortaliser des sujets de loin ou de près.

Les autres offres de précommande de la gamme OPPO Find X3

Jusqu’au 29 mars, c’est toute la gamme OPPO Find X3 qui profite d’offres de précommande chez SFR. Les voici :