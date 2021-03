Google va simplifier l’installation des applications Web sur les smartphones Android

Google permet aux éditeurs de Progressive Web Apps (PWA) l’installation simplifiée de leurs applications sur les smartphones des utilisateurs qui le souhaitent.

L’écosystème des applications Android est l’un des plus importants au monde. Néanmoins, Google ne semble pas prêt à s’en contenter. Comme l’a indiqué sur Twitter le compte Chrome Developers, Google va désormais permettre l’installation, sur Android, des Progressive Web Apps, les fameuses PWA.

Les PWA sont en fait des applications disponibles directement sur navigateur Web, d’où leur nom. Il peut aussi bien s’agir d’un jeu sur navigateur que d’un site avec une interface particulièrement fouillée et travaillée.

Starting today on Android, some users will get a richer PWA installation dialog on Twitter.

– Want the same for your PWA?

– Easy. Add the `description` and `screenshots` member to your manifest and you're done.

Read https://t.co/dBVxQmQMcU more for details pic.twitter.com/h8Sczroz4L

— Chrome Developers (@ChromiumDev) March 29, 2021