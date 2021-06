Le Samsung Galaxy S20 FE 5G passe à 1 € (+6 €/mois) chez Bouygues Telecom : voici comment profiter de ce prix plancher

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est la bonne surprise de la firme coréenne de la fin de l'année 2020. Il est aujourd'hui possible de l'obtenir à un euro (+6 €/mois) en cumulant plusieurs offres chez Bouygues Telecom. Nous vous expliquons le procédé.

Petit nouveau de la gamme, le Samsung Galaxy S20 FE 5G a fait forte impression grâce à une fiche technique particulièrement équilibrée, pour un prix de lancement attractif. Après plusieurs mois d’existence, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est maintenant à prix mini chez Bouygues Telecom. Vous pouvez en effet l’obtenir à 1 euro seulement (+6 €/mois) avec un forfait Sensation Avantage Smartphone de 120 Go en cumulant plusieurs offres promotionnelles. On vous explique vous comment en profiter.

Galaxy S20 FE 5G : la belle réussite de Samsung en 2020

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est le premier smartphone de la gamme FE de Samsung. Sorti à la fin de l’année 2020, il avait comme objectif de reprendre les caractéristiques principales de la gamme Galaxy S20 tout en faisant quelques compromis afin de diminuer son prix. Et c’est mission réussie, puisque le Samsung Galaxy S20 FE 5G s’est vite imposé comme l’un des meilleurs smartphones de 2020 grâce à son très bon rapport qualité-prix.

Son plus grand atout réside dans son écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Celui-ci propose une très bonne luminosité, une belle restitution de couleurs et des contrastes élevés. En bref, il excelle dans tout ce qui est important pour fournir un écran de qualité. Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est ainsi un excellent compagnon si vous avez l’habitude de consommer beaucoup de contenu sur votre smartphone. D’autant que son autonomie propose une bonne journée d’endurance, même en profitant du 120 Hz.

À l’intérieur, le Samsung Galaxy S20 FE 5G a la particularité d’intégrer un processeur provenant de chez Qualcomm. Et c’est une excellente nouvelle, puisqu’en plus de garantir une compatibilité 5G, le Snapdragon 865 propose des performances de haut vol. Comprenez que vous pouvez lancer tous les jeux et applications du Play Store sans percevoir de ralentissement. Enfin, Samsung oblige, l’interface One UI est encore de la partie. Le constructeur coréen a réussi à imposer son interface logicielle comme l’une des meilleures du marché en quelques années d’existence.

Samsung Galaxy S20 FE 5G à un euro (+6 €/mois) : comment obtenir ce prix

Jusqu’au 6 juin seulement, Bouygues Telecom vous permet d’obtenir le Samsung Galaxy S20 FE 5G au prix d’un euro seulement (+6 €/mois). Pour rappel, ce smartphone est actuellement vendu à 659 euros sur le site officiel de Samsung. Pour obtenir ce prix plancher, il est d’abord nécessaire de souscrire au forfait Sensation avec Avantage Smartphone 120 Go de Bouygues Telecom. C’est un forfait 5G ultra complet que nous détaillons un peu plus bas.

Dans une démarche de consommation durable, Bouygues Telecom propose un bonus de reprise de 100 euros pour le rachat de votre ancien smartphone (d’une valeur d’au moins 10 euros). Ce bonus est ainsi cumulable avec le montant de la reprise de votre ancien téléphone. C’est ce qui permet de faire baisser le prix d’achat du Samsung Galaxy S20 FE 5G à un euro seulement.

Le forfait Sensation 120 Go de Bouygues Telecom

Pour obtenir le tarif préférentiel sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G, il vous suffit de souscrire au forfait Sensation avec Avantage Smartphone 120 Go de Bouygues Telecom. Ce forfait 4G et 5G est l’un des plus complets du moment. Il propose en effet chaque mois :

120 Go de données 4G ou 5G en France

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada et de Chine + vers les fixes de 120 destinations

35 Go de données à utiliser depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Des bonus comme internet illimité le weekend, un accès à L’Équipe ou encore Cafeyn

Le forfait Sensation 120 Go avec Avantage Smartphone de Bouygues Telecom est actuellement proposé au même tarif que le forfait 90 Go. Il affiche ainsi un prix de 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros, avec un engagement de 24 mois. Bonne nouvelle si vous êtes déjà client Bbox, puisque le forfait est cette fois proposé à 26,99 euros la première année, puis 41,99 euros.