Galaxy S20, iPhone 12, Galaxy Z Flip 5G : il y a de grosses réductions en cours chez Rakuten

Après les French Days, Rakuten prolonge l'effort en proposant de nouvelles promotions afin de célébrer les 10 millions de membres du Club R. C'est une belle session de rattrapage si vous avez loupé certaines offres intéressantes.

Rakuten célèbre les 10 millions de membres inscrits à son Club R avec une semaine d’offres promotionnelles. Ainsi, en plus de proposer des prix vraiment bas, la place marchande en profite pour gonfler les remboursements en Super Points.

Si vous n’êtes pas familier avec le sujet, Rakuten permet en effet aux acheteurs de récupérer une partie de leurs achats sous la forme de Super Points. Ces Super Points fonctionnent comme des bons d’achat, que vous pouvez ensuite utiliser sur le site de Rakuten. Pendant toute cette journée du 2 juin, c’est entre 10 et 20 % de chaque achat qui est recrédité en Super Points sur une sélection de produits, selon votre statut. Ensuite, du 3 au 9 juin, c’est 10 % de remboursé en Super Points sur une sélection de produits provenant de cette page.

Dans cet article mis à jour régulièrement, nous allons lister les meilleures offres que vous pouvez trouver sur Rakuten pendant une semaine.

Le Samsung Galaxy S20 Plus 5G à 539 euros

Fleuron 2020 de la marque coréenne, le Samsung Galaxy S20 Plus est encore un flagship qui a de beaux arguments en sa faveur. En façade se trouve un grand et bel écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz. Il approche la perfection et sa grande diagonale permet d’apprécier confortablement tous les types de contenu. Le Samsung Galaxy S20 Plus est aussi particulièrement à l’aise pour faire fonctionner des jeux gourmands grâce à son Exynos 990 (version 5G). Au dos, les trois capteurs photo et le capteur TOF font un excellent travail : les clichés sont colorés, riches en détails, et ce jour comme nuit.

Le Samsung Galaxy S20 Plus 5G est proposé à 539 euros sur Rakuten, avec un remboursement d’au moins 53 euros en Super Points. C’est tout simplement deux fois moins cher que lors de son lancement.

L’iPad Pro 2020 12,9 pouces à 824 euros

L’iPad Pro est sans conteste l’une des meilleures tablettes du marché, même dans sa version 2020. Proposé ici dans la version 12,9 pouces, l’iPad Pro affiche un très grand écran tactile d’une grande qualité qui est aussi agréable pour travailler que pour regarder des films ou séries. D’autant que son puissant processeur A12Z propose une expérience parfaitement fluide, permise notamment par le taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’écran. Lors d’un usage intensif, l’iPad Pro est capable d’encaisser une journée de travail loin d’une prise. Accompagné d’un clavier comme le Magic Keyboard, il peut alors facilement remplacer un ordinateur portable.

Dans sa version Wifi, 12,9 pouces, avec 256 Go de stockage, l’iPad Pro est affiché à 824 euros sur Rakuten, avec un remboursement en Super Points d’au moins 75 euros. C’est près de 300 euros de moins que lors de sa sortie.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G à 838 euros

Est-ce que l’avenir du smartphone se trouve du côté des appareils pliants ? C’est possible, surtout lorsque les prix sont en baisse comme ici le Samsung Galaxy Z Flip dans sa version 5G. La marque coréenne propose ici un format original, s’inspirant des smartphones à clapets d’il y a maintenant quelques années. Une fois plié, l’écran AMOLED de 6,7 pouces devient beaucoup plus compact et se glisse facilement dans une poche. Un petit écran externe permet même de consulter ses notifications sans avoir à déplier l’appareil. Enfin, haut de gamme oblige, le Samsung Galaxy Z Flip 5G intègre de très bons composants, tels que le processeur Snapdragon 865, un bon double capteur photo ou encore 256 Go de stockage par défaut.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G est vendu à 838 euros sur Rakuten, ce qui représente une économie de plus de 250 euros sur son prix habituel. Vous pouvez également compter sur un remboursement d’au moins 75 euros en Super Points.

L’iPhone 12 à 738 euros

L’iPhone 12 signe l’arrivée d’un nouveau design chez Apple. Terminé les tranches arrondies, place maintenant à des arêtes droites et franches. On retrouve ainsi le design industriel que l’on connaît déjà sur l’iPad Pro. Et comme souvent chez Apple, les finitions et la qualité des matériaux sont irréprochables. Le design n’est toutefois pas la seule nouveauté de l’iPhone 12, qui embarque enfin un très bel écran OLED de 6,1 pouces. Et comme c’est souvent le cas avec Apple, acheter un iPhone c’est s’assurer d’avoir un smartphone avec une longue durée de vie. D’une part parce que le processeur A14 Bionic tourne comme une horloge. D’autre part, les iPhone sont tenus à jour pendant de nombreuses années.

Avec un prix de 738 euros sur Rakuten, l’iPhone 12 est 170 euros moins chers que lors de son lancement. Une promotion rare, pour un smartphone capable de vous accompagner plusieurs années. En plus, un remboursement d’au moins 73,8 euros en Super Points est à prévoir.

L’Apple Watch Series 6 44 mm à 340 euros

Comme avec l’iPad Pro, Apple est parvenu à placer sa Watch Series 6 comme un mètre étalon des montres connectées. Souvent copiée, mais jamais égalée, l’Apple Watch Series 6 est l’assistante parfaite des utilisateurs d’iPhone. D’une part, elle propose un suivi de santé poussé, puisqu’elle est capable de mesurer, entre autres, le taux de saturation en oxygène du sang ou encore le rythme cardiaque grâce à un électrocardiogramme. Il n’est d’ailleurs pas rare de se faire conseiller une Apple Watch par un médecin tant les données récoltées sont fiables. D’autre part, l’Apple Watch Series 6 profite d’une parfaite intégration à l’univers d’iOS, pour consulter des notifications, suivre des itinéraires ou encore piloter des objets connectés. Finalement, son plus grand défaut est de ne pas être compatible avec les smartphones Android.

Dans sa version Product Red, GPS, et avec un boîtier de 44 mm, l’Apple Watch Series 6 est affiché à 340 euros chez Rakuten. Cela représente une belle économie de 100 euros sur son prix de vente habituel. D’autant que vous profitez d’un remboursement en Super Points d’au moins 34 euros pour cet achat.