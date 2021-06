Charge rapide : Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo veulent créer ensemble un standard universel

Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo veulent créer un standard commun sur la charge rapide pour faciliter la compatibilité entre les chargeurs et les smartphones de différentes marques.

Dans le marché des smartphones, la charge rapide est l’une des technologies qui connaissent le plus d’innovations ces derniers temps. On pense notamment à l’Hypercharge de Xiaomi à 200 W. malheureusement, il arrive assez régulièrement que tel chargeur rapide ne soit pas compatible avec les produits de telle marque.

Pour remédier à cela, des entreprises telles que Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi se sont associés pour publier un document intitulé : « Les spécifications techniques pour la charge rapide convergente des appareils mobiles ».

Mettre d’accord tout le monde

Il faut voir cela comme une base sur laquelle différents acteurs du marché des smartphones vont pouvoir discuter pour trouver un standard universel qui satisfait toutes les parties.

Cette initiative a été lancée sous l’égide de la Telecommunications Terminal Industry Association en Chine, organisme dont Xiaomi, Huawei, Vivo et Oppo sont membres. Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls à porter ce projet, ils profitent du soutien de deux firmes vendant des composants électroniques (Rockchip et Angbao Electronics) ou encore de l’Académie des technologies de l’information et de la communication de Chine.

Pour un retrait généralisé du chargeur ?

Le projet est évidemment intéressant, mais il est loin d’être évident à concrétiser. On peut notamment se demander si mettre à bien une telle norme pourrait faciliter le retrait du chargeur dans les boîtes des smartphones.

En effet, si avec un chargeur doté d’une grosse puissance on peut profiter de la charge rapide sur différents smartphones compatibles, peut-être que les marques utiliseront cet argument pour imiter Apple et Samsung (sur certains modèles). Ce ne sont évidemment que des suppositions à l’heure actuelle.