Xiaomi : du smartphone aux écouteurs, ces codes promo en font de très bonnes affaires

AliExpress n'a pas attendu le début des soldes pour faire baisser les prix de certains produits Xiaomi. Découvrez notre sélection à prix doux grâce à plusieurs codes promos éphémères.

Pour le début de l’été, AliExpress gâte ses utilisateurs grâce à plusieurs codes promo à utiliser sur son site. En les combinant aux prix déjà très agressifs pratiqués par le site, on se retrouve alors avec des produits tech affichant des prix parfois jamais vus.

Nous vous avons sélectionné quatre produits Xiaomi en promotion qui méritent votre argent, du smartphone Redmi au bracelet connecté en passant par les écouteurs sans fil. La livraison se fait depuis la Chine, attendez-vous alors à des délais de livraison compris entre 2 et 4 semaines.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 196 euros

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est la sensation des smartphones milieu de gamme de cette année 2021. Comme c’est souvent le cas pour cette gamme de téléphones, Xiaomi est parvenu à équiper généreusement le Redmi Note 10 Pro sans faire gonfler le prix. On retrouve ainsi un grand écran AMOLED de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz, ce qui est rare pour ce tarif. Pour en profiter pleinement, le processeur Snapdragon 732G affiche de très belles performances, offrant une expérience fluide, même en jeu. Le Redmi Note 10 Pro se permet même d’être bon en photo, notamment grâce à un capteur principal de 108 mégapixels très habile.

Lancé à 279 euros en France, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro profitait déjà d’un excellent rapport qualité-prix. Il est aujourd’hui proposé à 196 euros chez AliExpress avec le code AESOLDES20, et à ce prix, il est difficile de trouver meilleur smartphone.

Le Xiaomi Redmi Note 10S à 152 euros

Le Redmi Note 10S est la version allégée du Redmi Note 10 Pro. Donc avec un prix encore plus accessible. Lui aussi profite d’un bel écran AMOLED, mais cette fois dans une diagonale de 6,43 pouces et avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Son plus bel atout se trouve toutefois sous le capot. En effet, le processeur MediaTek Helio G95G embarqué propose de très bonnes performances pour ce tarif. Le Redmi Note 10S est ainsi un téléphone réactif et joueur, à condition de ne pas pousser les graphismes au maximum. Côté autonomie, la batterie de 5000 mAh propose une endurance généreuse d’au moins une journée.

Pour les promotions d’été d’AliExpress, le Xiaomi Redmi Note 10S est affiché à 152 euros grâce au code promo AESOLDES12.

Le Xiaomi Mi Band 6 à 31 euros

Le Xiaomi Mi Band 6 est la star des bracelets connectés à petit prix. Pour cette nouvelle version, l’écran AMOLED du bracelet connecté s’agrandit pour passer à 1,56 pouce. La lecture devient ainsi encore plus confortable. Et il a justement beaucoup d’informations à afficher, puisque ses fonctionnalités lui permettent d’être un véritable compagnon pour les sportifs. Il peut en effet suivre jusqu’à 30 activités sportives et mesurer certains indicateurs comme le rythme cardiaque ou encore le taux d’oxygène dans le sang. Enfin, l’autonomie généreuse d’environ 10 jours vous évite d’avoir à le recharger tous les quatre matins.

Lancé à 59 euros en France, le Xiaomi Mi Band 6 est presque deux fois moins cher sur AliExpress. En effet, son prix est de 31 euros seulement.

Xiaomi Mi True Wireless Basic 2S à 17 euros

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas dépenser des centaines d’euros dans des écouteurs sans fil, Xiaomi a (évidemment) le produit qu’il vous faut. Ces Xiaomi Mi True Wireless Basic 2S portent bien leur nom : ils proposent l’essentiel à un prix vraiment mini. Ces petits écouteurs sans fil profitent d’un design agréable, d’une connexion Bluetooth 5.0 et même d’un port USB-C pour la recharge. L’autonomie annoncée est d’ailleurs de 4 heures pour les écouteurs, pour un total de 20 heures grâce au boîtier de recharge. Bref, à ce prix il est difficile de trouver des écouteurs pareils.

Pendant les promotions d’été sur AliExpress, les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless Basic 2S ne sont qu’à 15 euros.