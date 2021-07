Shopping d’été : SFR revient avec des remises sur tous les Samsung Galaxy S21

En marge des grandes enseignes, les opérateurs aussi profitent des soldes estivales pour lancer de nombreuses promotions. C’est notamment le cas de SFR qui met en place son Shopping d’été, avec de belles offres sur les smartphones premium que sont les Samsung Galaxy S21.

Le Shopping d’été est de retour chez SFR. Et une fois de plus, l’opérateur ne fait pas les choses à moitié en proposant des bons plans aussi bien sur les smartphones nus que sur le combo téléphone + forfait mobile. Cette année, parmi toutes les offres, ce sont les Samsung Galaxy S21 qui sont à l’honneur, avec notamment une ODR allant jusqu’à 100 euros, quel que soit le modèle.

Le Galaxy S21 à 49 euros (+8 €/mois) avec le forfait 120 Go

Le Galaxy S21 est la version la plus basique de la nouvelle gamme de smartphones premium de Samsung. Cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agit d’un appareil à la traîne, bien au contraire. Son dos en plastique le rend plus robuste que ses grands frères, tout en étant aussi agréable à prendre en main. Il faut dire que son format compact facilite les choses avec sa dalle de 6,2 pouces. Celle-ci repose sur la technologie Super AMOLED et offre une définition 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Galaxy S21 s’appuie sur un module composé d’un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels. Cette configuration le rend capable de capturer de très beaux clichés, et ce quel que soit le mode utilisé.

Pour faire tourner efficacement son S21, Samsung s’appuie sur l’Exynos 2100, compatible 5G et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Cette puce à l’avantage de pouvoir faire tourner les applications et les jeux 3D gourmands sans aucun problème. L’expérience utilisateur est fluide à tout moment. Enfin, une batterie de 4 800 mAh s’occupe d’alimenter le tout en fournissant une autonomie d’une journée et demie selon votre usage.

SFR propose le Samsung Galaxy S21 en complément de son forfait 120 Go. Un tel combo permet d’obtenir le Galaxy S21 au prix de 49 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) grâce à une ODR de 50 euros.

Le Samsung Galaxy S21 est également vendu nu sur la boutique de SFR. Il profite d’une ODR de 100 euros qui fait tomber son prix à 699 euros au lieu de 799 euros.

Le Galaxy S21+ à 299 euros (+8 €/mois) avec le forfait 120 Go

Version améliorée du Galaxy S21, le Galaxy S21+ abandonne le dos en plastique pour une belle coque en verre, bien plus esthétique. Samsung propose une fois encore un écran d’une qualité admirable puisque le S21+ mise sur une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces parfaitement calibrée. Outre une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, cet écran jouit d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui s’adapte automatiquement au contenu affiché.

La puce Exynos 2100 est toujours de la partie, avec là encore 8 Go de mémoire vive. Les performances sont tout simplement excellentes, quel que soit votre usage, et vous pourrez jouer à tous les jeux récents sans le moindre ralentissement. Mieux, sa batterie de 4 800 mAh vous permet de faire durer le plaisir pendant une journée et demie avant de devoir se tourner vers un chargeur.

La photographie n’est pas en reste puisque le Galaxy S21+ peut compter sur un module triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels. La qualité est évidemment au rendez-vous, que ce soit sur les simples clichés ou sur les vidéos. D’autant que tous les capteurs peuvent filmer en 4K/60fps.

En complément du forfait 120 Go de SFR, le Samsung Galaxy S21+ est proposé à 299 euros grâce à une ODR de 50 euros, avec un remboursement différé de 8 euros pendant 24 mois.

Si vous préférez le téléphone seul, SFR le propose à 959 euros au lieu de 1 059 euros. Il suffit de profiter de l’ODR de 100 euros disponible jusqu’au 15 août prochain.

Le Galaxy S21 Ultra à 299 euros (+8 €/mois) avec le forfait 120 Go

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est le modèle le plus premium de la gamme. Sa dalle présente désormais des bordures incurvées et passe à 6,8 pouces, avec une définition Quad HD de 3 200 x 1 440 pixels. Son taux de rafraîchissement adaptatif est de 120 Hz et il est même possible d’utiliser le S Pen.

La photo est d’ailleurs l’un des points forts du S21 Ultra, grâce à son quadruple capteur extrêmement bien pensé. Il comprend une caméra principale de 108 mégapixels tout en proposant un zoom numérique jusqu’à x100 bien plus performant que la génération précédente.

Sous le capot, on retrouve le SoC Exynos 2100 avec 12 Go de RAM. Ce dernier permet au S21 Ultra de gagner en fluidité et en performances. Enfin, l’autonomie est gérée par une batterie de 5 000 mAh qui offre deux jours d’endurance sans avoir besoin de chargeur.

Lorsqu’il est pris en complément du forfait 120 Go de SFR, le Samsung Galaxy S21 Ultra affiche un prix de 299 euros grâce à une ODR de 50 euros. S’ensuit un remboursement différé de 8 euros pendant 24 mois (soit toute la durée de l’engagement).

Le smartphone est également vendu nu au prix de 1 159 euros au lieu de 1 259 euros puisqu’il profite d’une ODR de 100 euros.

En savoir plus sur le forfait 120 Go de SFR

En plus de vous permettre d’obtenir un smartphone haut de gamme à un meilleur prix, le forfait 120 Go de SFR ne lésine pas sur les services.

Déjà, comme son nom l’indique, il fournit tous les mois 120 Go de data en 4G et 5G, une enveloppe plus que conséquente puisqu’elle permet d’enchaîner mensuellement jusqu’à 186 heures de contenu en streaming. À cela, ce forfait ajoute les appels/SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM.

Pour ce qui est de l’Europe, vous profitez des mêmes avantages qu’en France, à la différence que l’enveloppe data passe à 100 Go au lieu de 120 Go. Pour le reste, c’est exactement les mêmes services à savoir les appels/SMS et MMS illimités dans tous les pays européens, Suisse et Andorre inclus.

Le forfait 120 Go avec un mobile est facturé 30 euros par mois pendant un an puis 50 euros par mois. Le combo forfait + smartphone nécessite une période d’engagement de 2 ans.