Xiaomi Pad 5 : pour son lancement, la tablette haut de gamme affiche un prix cassé chez AliExpress

Annoncé le 15 septembre dernier, la Xiaomi Pad 5 est désormais disponible en exclusivité chez AliExpress. L’occasion de réaliser une très bonne affaire, puisque la plateforme marchande propose une version Early Bird et un code promotionnel qui permettent d’économiser 130 euros sur le prix initial.

Xiaomi est de retour sur le marché des tablettes. Le 15 septembre dernier, le constructeur a présenté sa Xiaomi Pad 5. Et autant dire qu’après presque 4 ans d’absence, le constructeur chinois est bien décidé à s’imposer avec un produit calibré pour le succès. Avec sa Pad 5, Xiaomi semble bien décidé à se poser en sérieux concurrent aux tablettes haut de gamme. Il faut dire que Xiaomi propose une tablette dotée d’une fiche technique impressionnante, à un prix qui lui est au contraire ridicule.

Proposée initialement au tarif de 399 euros, la Xiaomi Pad 5 profite d’une jolie promotion à l’occasion de son lancement exclusif chez AliExpress, la faisant tomber à 269 euros (TVA incluse). Durant les deux prochains jours, vous pourrez en effet bénéficier d’un tarif Early Bird ainsi que d’un code promotionnel MI30 qui vous permettent de faire baisser la facture de 130 euros.

Xiaomi Pad 5, un retour en force

Avec sa Pad 5, Xiaomi semble bien décidé à titiller la concurrence, surtout du côté des tablettes premium. Et lorsque l’on voit la fiche technique qu’elle embarque pour une machine proposée sous la barre des 400 euros, difficile de ne pas lui donner raison.

Une fiche technique qui impressionne

La Pad 5 se démarque tout d’abord de la concurrence grâce à une dalle 11 pouces WQHD+ (2560 par 1600 pixels) dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est suffisamment rare sur ce type de produit. Compatible avec le HDR10 et le Dolby Vision, cet écran True Tone promet un affichage éclatant en toute circonstance.

Pour sa Pad 5, Xiaomi n’a pas non plus lésiné sur la puissance, puisque c’est un Snapdragon 860 suppléé par 6 Go de RAM que l’on retrouve au cœur du système. Un duo efficace qui lui permettra d’accomplir la plupart des tâches que vous pourrez lui demander sans aucun souci.

Côté batterie enfin, la Xiaomi Pad 5 embarque une cellule de 8 750 mAh et dispose d’une charge rapide 33 W, ce qui devrait lui éviter de tomber à court d’énergie trop souvent.

Une tablette polyvalente

Play hard, work smart.

Voilà la devise de Xiaomi pour sa Pad 5. Une bonne manière pour le constructeur d’annoncer la couleur, et de mettre en avant la polyvalence de sa tablette.

Avec ses 11 pouces et sa qualité d’affichage sublimée par le Dolby Vision, la Pad 5 s’avère idéal pour regarder vos vidéos dans les meilleures conditions. D’autant plus que Xiaomi l’a équipé de 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour profiter d’un son riche et profond. Le Mi Pad 5 se positionne aussi comme une station de jeu solide. Son écran 120 Hz, couplé à la puissance de son Snapdragon 860 lui permettent une expérience fluide en toute circonstance, y compris sur les derniers jeux 3D du moment.

Grâce à sa compatibilité avec le stylet Smart Pen, et ses connecteurs magnétiques permettant de lui adjoindre un clavier, la Pad 5 peut aussi se métamorphoser en une station de travail complète. D’autant plus que Xiaomi a assuré qu’elle serait compatible avec sa suite de productivité.

Comment profiter de l’offre de lancement du Xiaomi Pad 5 ?

Alors que le lancement officiel de la Xiaomi Pad 5 est annoncé au 25 septembre prochain, AliExpress frappe un grand avec son exclusivité. Durant les deux prochains jours, il est possible d’acquérir cette nouvelle tablette à un tarif Early Bird. Une offre spéciale qui vous permettra de faire descendre le prix de la Pad 5 à 299 euros, au lieu de 399 euros habituellement.

Pour célébrer ce lancement exclusif dignement, AliExpress vous propose aussi d’utiliser le code de réduction MI30, qui vous permettra d’économiser 30 euros supplémentaires sur la facture. Au final, toute réduction cumulée, votre Xiaomi Pad 5 ne vous coûtera que 269 euros. Ce prix comprend la TVA, vous n’aurez pas de mauvaise surprise avec la douane.

Sachez enfin qu’Ali Express vous garantit la livraison en 3 jours, cette tablette étant expédiée depuis ses entrepôts situés en France.