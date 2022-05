Une grande tablette pour un beau cadeau : les Samsung Galaxy Tab S8 sont en promo pour la fête des Mères

La fête des Mères approche à grands pas et Samsung veut que vous les gâtiez. Les dernières tablettes de Samsung, les Galaxy Tab S8, sont à l'honneur avec des offres et des remises très intéressantes. D'autres produits, comme les Galaxy Watch4 ou les Buds2 sont également en promotion.

Samsung avait fait sensation au début de l’année 2022 en annonçant pas moins de trois tablettes tactiles ultra premium : les Galaxy Tab S8. Trois références qui se distinguent principalement par la taille de leur écran, et maintenant par leurs offres promotionnelles.

Pour la fête des Mères, Samsung vous propose de faire le plein de cadeaux lors de l’achat d’une tablette sur le site officiel du constructeur. Les Samsung Galaxy Tab S8 sont à l’honneur, mais vous pouvez également retrouver d’autres promotions sur des tablettes et objets connectés plus accessibles.

Les offres en bref

Pour cette fête des Mères, les offres sur la gamme Samsung Galaxy Tab S8 se bousculent. Pour y voir plus clair, retenez simplement les trois offres suivantes :

la Galaxy Tab S8 Ultra : une paire de Galaxy Buds Pro (199 euros) est offerte (coloris au choix) ainsi que 200 euros de bonus de reprise sur votre ancienne tablette ;

: une paire de Galaxy Buds Pro (199 euros) est offerte (coloris au choix) ainsi que 200 euros de bonus de reprise sur votre ancienne tablette ; la Galaxy Tab S8+ : une coque Book Cover noire sera ajoutée directement et gratuitement au panier. Un bonus reprise de 150 euros est aussi disponible ;

: une coque Book Cover noire sera ajoutée directement et gratuitement au panier. Un bonus reprise de 150 euros est aussi disponible ; la Galaxy Tab S8 : une coque Book Cover noire est également offerte. Sur ce modèle, le bonus de reprise s’élève à 100 euros.

Comment fonctionne le bonus de reprise ? Par exemple, si vous vous débarrassez d’un iPad Pro de 2021 pour acheter une Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, votre offre de reprise pour cette ancienne tablette est de 295 euros. À cela s’ajoutent les 200 euros de bonus de reprise supplémentaire. Au final, la facture baisse de 495 euros et la Tab S8 Ultra ne coûte plus que 724 euros. Une belle réduction de 40 % environ.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : celle qui veut remplacer votre ordinateur

Parmi les nouvelles tablettes de Samsung, la Galaxy Tab S8 Ultra sort littéralement du lot. Pourquoi ? Car son immense écran de 14,6 pouces en fait la plus grande tablette que vous pouvez trouver sur le marché. Un écran qui a d’ailleurs été le centre de toute l’attention de Samsung.

Il s’agit d’une dalle AMOLED de 14,6 pouces, rafraichit à 120 Hz et offrant une définition de 2960 × 1848 pixels. Lors du test de cette tablette, la rédaction de Frandroid écrivait : « J’ai rarement autant apprécié regarder du contenu (films, photos classiques, articles, jeux, etc.) sur un appareil mobile« . Vous l’aurez compris, l’écran de cette tablette est un bijou, de par sa taille mais aussi sa qualité.

Malgré sa taille imposante, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra reste agréable à utiliser. Ses 726 grammes sont uniformément répartis à travers le châssis, permettant une bonne préhension. L’aluminium utilisé pour le châssis offre un design raffiné, tout en permettant de faire des économies sur le poids. Enfin, le dos de la tablette abrite un renfoncement permettant d’y loger le S-Pen, un stylet tactile inclus.

Ce dernier outil transforme votre tablette en machine dédiée à la productivité. Il a la particularité d’être très précis, et devrait ravir celles et ceux qui désirent dessiner. Vous pouvez également l’utiliser pour prendre des notes, ou télécommander à distance la tablette (pour faire défiler des slides PowerPoint par exemple). En connectant un clavier et un trackpad à votre tablette, vous vous retrouvez alors avec une vraie machine de travail. Le mode Dex permet d’utiliser les applications de la même manière que sur un ordinateur, avec des fenêtres mobiles et une barre des tâches.

Des applications qui tourneront sans mal grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe la tablette. Il s’agit de la puce la plus puissante que l’on puisse trouver sur un appareil Android actuellement. Elle est accompagnée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage dans la version standard. Une version de la tablette compatible 5G est aussi disponible, pour les travailleurs les plus nomades d’entre vous.

Samsung Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra : quelles différences ?

« Ce n’est pas la taille qui compte » sauf si l’on cherche des différences entre les modèles de Tab S8 de Samsung. Toutes ces tablettes possèdent en effet la même fiche technique, mais des écrans légèrement différents :

la Samsung Galaxy Tab S8 (à partir de 769 euros) possède un écran LTPS 120 Hz de 11 pouces ;

la Samsung Galaxy Tab S8+ (à partir de 999 euros) dispose elle d’un écran AMOLED 120 Hz de 12,4 pouces

la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (à partir de 1219 euros) est la plus généreusement équipée avec sa dalle AMOLED 120 Hz de 14,6 pouces.

Dans les trois cas, le stylet S-Pen est inclus avec la tablette, afin de pouvoir en tirer le plein potentiel sans rajouter une ligne à la facture.

Et si maman ne veut pas d’une Samsung Galaxy Tab S8 ?

Si votre maman n’est pas branchée tablette ou que les modèles précédemment cités sont hors budget, plusieurs solutions sont possibles. Samsung propose de nombreuses offres sur d’autres accessoires connectés :

la Galaxy Watch4 40 mm bénéficie de 20 euros de réduction, la faisant passer à 249 euros, et un bonus reprise de 50 euros est également disponible. Notez que vous pouvez personnaliser la Watch4 idéale pour votre maman avec les versions Bespoke (plusieurs types de bracelets disponibles) ;

les très bons Galaxy Buds2 s’offrent 20 euros de réduction et passent à 129 euros ;

la Galaxy Tab S7 FE voit son prix baisser de 100 euros en plus d’offrir un bonus reprise de 100 euros.

Concernant la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, elle bénéficie d’un bonus reprise supplémentaire de 100 euros si vous faites reprendre une ancienne tablette.