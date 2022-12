Apple préparerait un nouvel iPad mini… et ce modèle aurait encore de l’avenir

D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple travaillerait actuellement sur un nouveau modèle d'iPad mini. L'appareil arriverait sur le marché d'ici la fin d'année 2023 ou la première moitié de 2024.

Quelques informations nous parviennent en cette fin d’année au sujet du prochain iPad mini. On apprend de Ming-Chi Kuo, sur Twitter, que l’appareil serait actuellement en développement chez Apple pour un début de commercialisation d’ici la fin d’année 2023 ou le premier semestre 2024, sans plus de précisions à ce stade.

L’analyste de TF International Securities, souvent bien renseigné lorsqu’il s’agit d’Apple et de ses futurs produits, estime également que le prochain iPad mini ne changerait pas la formule instaurée en 2021. On y retrouverait logiquement le même design (avec un écran de 8,3 pouces des flancs plats, une prise USB-C et Touch-ID), mais avec un nouveau processeur, vraisemblablement plus puissant, en guise « de principal argument de vente », souligne Ming-Chi Kuo.

Deux principales pistes s’ouvrent alors : le passage sur une puce M2, ou (et c’est plus probable) l’adoption du SoC Apple A17 Bionic que l’on trouvera l’an prochain sur les iPhone 15 Pro.

Reste que certaines rumeurs évoquaient ces derniers mois un remplacement, d’ici 2025, de l’iPad mini par un futur iPad pliant. Une piste que Ming-Chi Kuo balaye d’un revers de la main avec un argument plutôt solide, il est vrai.

Additionally, Apple is currently working on a new version of the iPad mini equipped with a new processor as the main selling point, and the mass shipment is expected to start by the end of 2023 or in 1H24.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022