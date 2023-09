Pixel Tablet : une tablette étrangement vide une fois démontée

Un guide de démontage publié récemment par iFixit nous permet de découvrir les entrailles de la nouvelle Google Pixel Tablet, et de constater que l'intérieur de l'ardoise est bien vide. Un espace libre qui aurait tout à fait pu être employé pour l'installation d'une plus grosse batterie, ou pour l'ajout de meilleurs composants.

Google semble avoir fait les chose à minima pour sa Pixel Tablet. C’est en tout cas ce que l’on déduit après avoir parcouru un guide de démontage de l’ardoise, publié il y a peu par les spécialistes d’iFixit. On y découvre une tablette disposant d’un espace intérieur étonnamment important… qui aurait pu être utilisé à bien meilleur escient par Google. Car comme le souligne très justement Android Authority, ce qui est intéressant ici, ce n’est pas ce qui est à l’intérieur de la Pixel Tablet, mais plutôt ce qui n’y est pas.

En l’occurrence, Google aurait tout à fait pu optimiser cet espace pour y loger une plus grande batterie (ce qui aurait sûrement permis d’améliorer l’autonomie faiblarde que nous mentionnions dans notre test), ou même de meilleurs haut-parleurs, un meilleur système de refroidissement, un emplacement microSD pour ajouter du stockage, ou encore une prise jack. Il n’en est rien.

La diagonale du vide

Comme le souligne pour sa part Ars Technica. Il semble en l’état que les composants de la Pixel Tablet ont été initialement conçus pour une tablette beaucoup plus petite, ce qui expliquerait la présence d’autant d’espace vide sur le modèle définitif, de 11 pouces. Une explication qui aurait du sens, car dans le cas contraire, Google aurait tout simplement mal conçu sa tablette.

iFixit iFixit

Si on la compare aux tablettes concurrentes, comme la Galaxy Tab S8, par exemple, la Pixel Tablet diffère en effet du tout au tout en termes de conception interne. Sur l’ardoise de Samsung, plus lourde de quelques grammes à peine, la batterie occupe beaucoup mieux l’espace disponible, le cable management est plus soigné et aucun centimètre carré d’espace n’est gâché à l’intérieur du châssis. Un design parfaitement raccord aux standards du marché, l’intérieur des iPad et autres Lenovo Tab P12 étant peu ou prou organisé de la même façon.

