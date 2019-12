À la recherche d’une tablette Android pour Noël ? Voici deux tablettes Huawei en promotion chez la Fnac

Jusqu’à la fin du mois, les tablettes Huawei M5 Lite et Huawei T5 sont en promotions chez Fnac-Darty. Deux tablettes de 10 pouces qui ont parfaitement leur place au pied du sapin de Noël.

Dans le domaine des tablettes, on a souvent tendance à dire que les iPad sont rois et qu’il faut les privilégier aux tablettes Android. C’est vrai, mais ce raisonnement peut être nuancé en fonction de vos usages.

Pourquoi prendre une tablette Android pour Noël ?

Le premier point à prendre en compte, c’est que le prix d’un iPad récent avoisine systématiquement les 350 euros, ou 300 euros quand on a de la chance. Un tarif particulièrement élevé, qui ne laisse aucune place aux appareils d’entrée de gamme.

Le second point, c’est qu’en fonction de vos usages, une tablette Android peut largement suffire. Si elle doit avant tout vous accompagner pour consommer du contenu (Netflix, consultation de pages web, jeux vidéo) et que vous ne comptez pas la transformer en outil de productivité, une tablette Android est un choix plus judicieux qu’un iPad… Et surtout beaucoup plus abordable.

Avec ses Huawei M5 Lite et Huawei T5, c’est justement ce que propose Huawei : des tablettes accessibles financièrement et surtout dotées d’un grand écran de 10 pouces bien calibré, idéal pour consommer du contenu. Ces deux tablettes sont justement en promotion jusqu’à la fin du mois sur le site de la Fnac.

La Huawei MediaPad T5 à partir de 169,99 euros

À quoi peut-on s’attendre d’une tablette de 10 pouces à moins de 200 euros ? À quelques compromis, c’est évident : les bordures sont relativement épaisses et vous n’utiliserez son appareil photo que pour prendre en photo des notes ou des choses pratiques. Niveau interface, vous ne serez pas perdu si vous utilisez déjà un smartphone Huawei, étant donné qu’il s’agit du couple EMUI et Android, avec les limites que l’on connaît à l’OS de Google sur les grands écrans.

Mais au-delà de ces menus reproches, Huawei a effectué un travail incroyable sur cette tablette compte tenu de son prix. Avec sa coque en métal, sa prise en main confortable et ses belles finitions, elle possède des qualités inattendues pour un appareil de cette gamme de prix. L’autre belle surprise concernant la MediaPad T5 provient de son écran de 10 pouces. Celui-ci possède un bon contraste, des couleurs très justes et une luminosité tout à fait suffisante si son destin est de rester dans le salon ou la chambre. Idéal pour consommer du contenu.

La Huawei MediaPad T5 a été lancée fin 2018 en France au prix de 199 euros dans sa version 2 + 16 Go et 229 euros dans sa version 3 + 32 Go. Pour cette fin d’année, la version 3 + 32 Go voit sont prix prix baisser. Comptez 179,99 euros en version 3 + 32 Go.

Le pack avec la tablette Huawei MediaPad M5 Lite (64 Go) + FreeBuds Lite Blanc à 329 euros

La MediaPad M5 Lite est également l’une des très bonnes tablettes sorties l’année dernière par Huawei. Sur la forme, il s’agit peu ou prou de la même tablette que la MediaPad T5. On retrouve donc un écran de 10 pouces de très bonne qualité, de définition Full HD, bien calibré et surtout très lumineux. C’est une tablette que l’on peut utiliser sur son balcon ou sa terrasse par exemple.

Huawei a également travaillé sur le design de cette tablette. Si les bordures d’écrans sont toujours assez épaisses, la MediaPad M5 Lite embarque toutefois un capteur d’empreintes digitales. Enfin sous le capot se trouve une fiche technique assez solide : Kirin 659, 3 Go de RAM et surtout 64 Go d’espace de stockage, largement de quoi stocker des films, séries ou mangas.

Ce pack comprend également une paire de Freebuds Lite. Il s’agit d’écouteurs sans-fil de couleur blanche que l’on recharge dans un boitier dédié. Huawei met en avant leur qualité sonore (ce sont des écouteurs intra-auriculaires) ainsi que leur autonomie, de 12 heures. Ils sont habituellement vendus 99 euros nus.

Ce pack est actuellement en promotion au prix de 329 euros sur la Fnac. C’est une réduction de 70 euros et un cadeau très complet pour Noël.