Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ : voici les nouvelles reines des tablettes Android

Samsung ne le cache pas, les Samsung Galaxy Tab S7 ont pour ambition de se placer comme les meilleures tablettes Android du moment. Et entre l’écran 120 Hz, les performances élevées et le stylet S-Pen amélioré, la marque coréenne leur donne les moyens de relever le défi.

Habitué à concevoir des smartphones très haut de gamme, Samsung a décidé d’user du même savoir-faire dans la création de tablettes premium. Le constructeur sud-coréen l’a même récemment prouvé lors du dernier Samsung Unpacked en dévoilant les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+, deux ardoises tactiles aux performances de haute volée. Pour rivaliser sans peine avec les acteurs classiques de ce segment, les tablettes de la gamme Galaxy Tab S7 misent notamment sur un superbe écran tactile de 120 Hz, un puissant Snapdragon 865+ et stylet des plus performants.

Un écran 120 Hz pour une fluidité impeccable

La première chose qui saute aux yeux lorsque l’on tient la Samsung Galaxy Tab S7 en main est bien l’écran et non le design. Attention, ce dernier est loin d’être laid, bien au contraire. Samsung a opté pour un design minimaliste du plus bel effet qui ne manque pas de confirmer la dimension premium des Samsung Galaxy Tab S7. Mais ce design n’a qu’un objectif : mettre en valeur l’écran. Et c’est bien au niveau de la dalle tactile que ces tablettes tirent leur épingle du jeu sur le segment haut de gamme.

La Samsung Galaxy Tab S7 déploie ainsi une dalle LTPS de 11 pouces à la définition 2 560 x 1 600 pixels, tandis que la Samsung Galaxy Tab S7+, plus grande, embarque un écran AMOLED de 12,4 pouces à la définition 2 800 x 1 752 pixels. Si elles diffèrent dans leur définition, les Samsung Galaxy Tab S7 délivrent une image magnifique et surtout extrêmement fluide puisqu’elles bénéficient toutes les deux d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mieux, les bordures uniformes restent suffisamment discrètes sur les deux tablettes pour offrir une surface d’affichage optimale.

Des performances sans limites

Au regard de la fiche technique, on se rend rapidement compte que les Samsung Galaxy Tab S7 n’ont aucune difficulté à rivaliser avec la plupart des ordinateurs portables, tout en étant plus nomade que leurs adversaires. En effet, les deux versions de la Samsung Galaxy Tab S7 tirent leur puissance d’un processeur Snapdragon 865+ couplé à 6 ou 8 Go de RAM. Une telle configuration permet aux tablettes de faire face à toutes les tâches quotidiennes, professionnelles sans la moindre perte de fluidité.

Même les longues sessions de jeu ne souffrent d’aucun ralentissement. D’autant que les batteries de 8 000 mAh pour la Samsung Galaxy Tab S7 ou de 10 900 mAh pour la Samsung Galaxy Tab S7+ leur assurent une longévité hors-norme. L’autre avantage d’une telle autonomie est qu’elle permet de faire l’impasse sur le chargeur lors de vos déplacements, ajoutant ainsi à la grande mobilité de ces tablettes.

Des progrès ont également été fait au niveau de la connectivité. Contrairement à leur aînée, la Samsung Galaxy Tab S6, les tablettes de la gamme Samsung Galaxy Tab S7 sont compatibles avec le Bluetooth 5.0, ainsi que la norme Wi-Fi 6. La Samsung Galaxy Tab S7+ va même plus loin que sa sœur puisqu’elle se décline dans une version supportant la 5G.

Un S-Pen amélioré pour gagner en productivité

Les Samsung Galaxy Tab S7 bénéficient du désormais stylet S-Pen de Samsung. À la différence que celui-ci a profité de l’arrivée de ces nouvelles tablettes haut de gamme pour s’améliorer. Désormais, le S-Pen voit son temps de latence fondre à 9 ms. Avec son autonomie proche de la dizaine d’heures (pour 10 minutes de charge, une jolie performance) et ses 4 096 niveaux de pression, le stylet de Samsung se place comme l’outil idéal pour les dessinateurs nomades qui recherchent avant tout un stylet précis.

Mais le stylet n’est pas la seule carte jouée par Samsung pour faire des Samsung Galaxy Tab S7 de véritables monstres de productivité. En effet, la marque sud-coréenne a rendu ses appareils compatible avec la charge rapide 45W, ce qui réduit considérablement le temps de chargement.

Enfin, l’interface One Ui de Samsung, basée sur la version 10 d’Android est toujours aussi efficace, fluide et surtout simple à prendre en main. Les aficionados du multi-tâches n’auront aucun problème à naviguer d’une activité à l’autre sans perdre de temps.

Un rapport qualité-prix maîtrisé

Dernier atout dans la manche des Samsung Galaxy Tab S7 : le prix. Bien souvent, il faut compter plus de 1 000 euros pour obtenir une bonne tablette haut de gamme.

Samsung prouve de son côté qu’il est tout à fait possible de proposer une tablette premium au rapport qualité-prix maîtrisé puisque la Samsung Galaxy Tab S7 est disponible dès à présent chez la Fnac au prix de 719 euros. La Samsung Galaxy Tab S7+, elle, affiche un tarif débutant à 949 euros. Il est même possible de bénéficier d’une coque de protection gratuite, histoire de protéger efficacement sa Samsung Galaxy Tab S7, pour tout achat réalisé avant le 21 août prochain.