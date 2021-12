Samsung Neo QLED : jusqu’à 500 € de réduction sur ces TV Mini LED taillés pour le gaming

Pour les fêtes de fin d'année, Samsung vous propose d'économiser jusqu'à 500 euros sur sa gamme de téléviseurs Neo QLED. Équipés d'un rétroéclairage Mini LED et de fonctionnalités dédiées au gaming, ils figurent parmi les meilleures références de l'année 2021.

La gamme Neo QLED de Samsung a réalisé un véritable bond en avant en 2021. La raison se trouve au niveau du système de rétroéclairage : terminé le système LED traditionnel, désormais ce sont des Mini LED qui émettent la lumière derrière la dalle LCD. Une évolution qui a son importance et qui n’offre que des avantages.

Jusqu’au 11 janvier, Samsung vous permet d’économiser jusqu’à 500 euros sur ses téléviseurs Neo QLED grâce à une offre de remboursement. Si vous êtes à la recherche d’un téléviseur pour votre console de jeu dernière génération, ou tout simplement pour profiter d’une meilleure image, c’est une offre à saisir.

Le Mini LED, qu’est-ce que c’est ?

Le terme Mini LED désigne la technologie employée par le système de rétroéclairage. Comme son nom l’indique, elle repose en fait sur un système de LED qui sont beaucoup plus petites que sur un rétroéclairage traditionnel. Cela a plusieurs avantages :

un rétroéclairage plus précis ;

un plus grand nombre de zones de rétroéclairage ;

un rétroéclairage plus dense, et donc capable d’être beaucoup plus lumineux.

À l’usage, cela donne la meilleure qualité d’image que l’on peut obtenir sur un téléviseur LCD. La précision du rétroéclairage permet même de se rapprocher des contrastes infinis que l’on retrouve sur des écrans OLED. Enfin, la puissance lumineuse du Mini LED est supérieure à un rétroéclairage traditionnel, de quoi profiter pleinement des contenus HDR.

Pourquoi les TV Neo QLED excellent-elles pour le gaming ?

Pour profiter au mieux des consoles de nouvelle génération, un téléviseur doit répondre à certains critères. C’est le cas de la gamme Neo QLED qui cumule les bons points pour séduire les joueurs. Samsung a en effet soigné les prestations offertes par ses téléviseurs pour offrir tout le confort possible lors des sessions de jeu. Voici certaines de ces caractéristiques :

des ports HDMI 2.1, permettant de jouer en 4K à 120 images par seconde ;

des temps de latence inférieurs à 10 ms ;

compatibilité FreeSync, pour jouer de façon fluide ;

un mode jeu qui désactive les traitements superflus de l’image pour gagner en réactivité ;

une garantie anti-marquage de 10 ans ;

la « barre de jeu », pour modifier tous les paramètres de l’écran à la volée.

TV Samsung Neo QLED, disponibles en 4K et 8K

La gamme Neo QLED de Samsung comprend une large sélection de téléviseurs, en définition 4K ou 8K, et dans différentes fourchettes de prix. Découvrez les caractéristiques de trois téléviseurs de cette gamme.

Le Samsung Neo QLED 65QN85A à 1 799 euros

C’est le téléviseur le plus accessible de la gamme en 65 pouces, mais n’allez pas croire que c’est un modèle au rabais. Cet écran profite du même processeur que ses ainés, le Neo Quantum Processor 4K. Cette puce offre aux téléviseurs Samsung un très bon traitement de l’image : l’upscaling est efficace et la réduction des flous de mouvement est excellente. De surcroît, la technologie Mini LED utilisée offre une dalle très bien calibrée, aux images lumineuses et contrastées. Des qualités aussi bien utiles pour regarder des films que pour jouer à la console.

Dans sa version 65 pouces, le téléviseur Samsung Neo QLED 65QN85A est proposé au prix de 1799 euros grâce à une ODR de 200 euros.

Le Samsung Neo QLED 55QN90A à 1 799 euros

Modèle encore un peu plus haut de gamme, le Samsung Neo QLED 55QN90A dispose de quelques atouts supplémentaires. Son pic lumineux est par exemple plus élevé, de quoi encore mieux profiter des vidéos HDR. Cela est permis par une plus grande densité des Mini LED dans le système de rétroéclairage du téléviseur. Côté audio, on retrouve également une prestation plus complète. Les haut-parleurs principaux sont plus puissants (10 W) et on retrouve cette fois deux haut-parleurs supplémentaires dédiés aux effets surround. De quoi profiter de l’OTS (Object Tracking Sound) de Samsung, qui permet au son de suivre le mouvement du sujet à l’écran.

Grâce à une ODR de 100 euros, le prix de la Samsung Neo QLED 55QN90A (55 pouces) passe à 1499 euros.

Le Samsung 65QN800A à 2 499 euros

Maintenant que la 4K est bien installée dans nos salons, pourquoi ne pas anticiper et passer à la 8K ? C’est ce que propose le téléviseur Samsung 65QN800A. Même si les contenus 8K sont encore très rares, le processeur Neo Quantum 8K est là pour upscaler les contenus de définition inférieure. Vous pourrez ainsi profiter de toute la densité de pixels offerte par ce téléviseur, quelle que soit la source (Full HD, 4K, etc.). Les images sont ainsi toujours pleines de détails. Le Samsung 65QN800A profite également de haut-parleurs encore plus puissants que sur les modèles cités précédemment. De quoi profiter d’une bonne immersion sonore sans brancher d’équipements supplémentaires.

Enfin, le Samsung 65QN800A profite d’un design ultra fin : il ne mesure que 15 mm d’épaisseur. Cela est permis par l’astucieux boitier déporté One Connect, qui va recevoir tous les branchements afin de faciliter le cable management.

Cette fois, c’est une ODR de 500 euros qui vient faire baisser le prix du Samsung 65QN800A (65 pouces). Il tombe ainsi à 2 499 euros.