Ce récent TV QLED Philips de 55″, avec Mini LED et Ambilight, est déjà 100 € moins cher

Dalle QLED Mini LED, Ambilight, ports HDMI 2.1… Les points forts du téléviseur Philips The Xtra 55PML9059 sont nombreux. En voici encore un : son prix, qui est passé de 999 euros à 899 euros chez Boulanger.

Certains TV conçus par Philips possèdent une particularité assez recherchée par les utilisateurs : la technologie Ambilight. On la retrouve ainsi dans plusieurs gammes du constructeur néerlandais, comme la récente The Xtra, dont le TV QLED 55PML9059 qui nous intéresse ici fait partie. Outre l’Ambilight, ce modèle propose aussi un système de rétroéclairage Mini LED et de nombreuses fonctionnalités gaming. Bref, il ne lui manque pas grand-chose, et la bonne nouvelle, c’est qu’il bénéficie d’une réduction de 100 euros en ce moment.

Les points forts du TV QLED Philips The Xtra 55PML9059

Une dalle QLED Mini LED de 55 pouces + 100/120 Hz

La technologie Ambilight

Deux ports HDMI 2.1, VRR, ALLM

Auparavant affiché à 999 euros, le TV QLED Philips The Xtra 55PML9059 est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros chez Boulanger.

Une belle immersion à chaque moment

Le TV QLED Philips The Xtra 55PML9059 profite tout d’abord d’un design particulièrement élégant, avec ses bordures fines quasi invisibles et ses pieds assez discrets, qui permettent d’ailleurs l’installation d’une barre de son sous l’écran qui ne viendra pas rogner sur le bas de l’image. Mais ce qu’on va le plus apprécier dans ce design, c’est évidemment la technologie Ambilight, propre à la marque. Cette dernière est capable de renforcer considérablement l’immersion de l’utilisateur grâce à un système de LED installées au dos du TV qui projettent un halo coloré sur le mur derrière l’écran ; des couleurs qui s’adaptent au programme diffusé, ce qui permet de donner bien plus de profondeur à la série ou au film visionné. Pour profiter au maximum de cette expérience, on vous conseille de regarder la télé dans le noir.

Autre atout de ce The Xtra 55PML9059 : la technologie Mini LED intégrée, qui offre un rétroéclairage bien plus précis, des contrastes encore plus profonds et une meilleure luminosité. Les contours des objets diffusés à l’écran sont plus nets et les couleurs plus fidèles à la réalité. Autant dire que sur une dalle 4K QLED de 55 pouces comme celle-ci, cela fait son petit effet. Autrement, cet écran 4K UHD de 55 pouces est aussi compatible avec certaines des meilleures normes vidéos comme le HLG, le HDR10+ ou encore le Dolby Vision, qui offrent des images encore plus détaillées. Le processeur P5 assure de son côté un upscaling de qualité des contenus en 4K. Et côté audio, on peut compter sur du Dolby Atmos, pour un son bien vaste et riche. De plus, la technologie DTS Play-Fi permet une connexion à des barres de son et des enceintes sans fil compatibles en quelques secondes.

Un TV pour le gaming aussi

Le TV Philips The Xtra 55PML9059 peut aussi tout à fait convenir aux joueuses et aux joueurs puisqu’il est doté d’une fréquence de balayage de 100 Hz, pouvant même atteindre 120 Hz, mais aussi et surtout de deux ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120 ips pour les consoles next-gen. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont aussi de la partie pour offrir un gameplay fluide et bien réactif, avec des mouvements naturels dans le jeu. N’oubliez pas non plus que l’Ambilight apportera une petite touche d’immersion en plus pour agrémenter l’expérience.

Enfin, côté OS, ce n’est plus Google TV qui prend place, mais Titan OS, un nouveau système d’exploitation qui intègre évidemment les applications populaires telles que Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, Pluto TV et DAZN. Les suggestions des principaux services de streaming sont même affichées au même endroit, ce qui peut faciliter votre choix. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa sont aussi présents via la télécommande, laquelle dispose d’ailleurs de boutons permettant d’accéder plus rapidement à Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore YouTube.

