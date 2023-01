Xavier Niel voudrait prendre la place de M6 sur la TNT

Les autorisations de diffusion sur les canaux 1 et 6 de la TNT arrivent à échéance : TF1 et M6 doivent respectivement renouveler leur candidature, mais d'autres acteurs ont les deux fréquences dans le viseur. Parmi eux, Xavier Niel pourrait bien déposer un dossier de candidature pour reprendre le canal occupé par M6.

Xavier Niel préparerait ses armes pour partir à la conquête de la télévision. Un dossier de candidature serait déposé auprès de l’Arcom pour reprendre la fréquence de M6 si l’autorisation de diffusion de la chaîne n’est pas renouvelée. Un scénario qui n’a cependant que peu de chance d’aboutir.

Les autorisations de diffusion de TF1 et M6 arrivent à leur terme

Le 7 décembre dernier, l’Arcom (ex-CSA) a publié un appel à candidatures pour reprendre deux fréquences de télévision : le canal 1 et le canal 6, indique Le Figaro. Selon la législation française, c’est l’Arcom qui attribue les services de télévision en délivrant une autorisation qui est valable dix ans maximum. Au terme de cette dernière, elle peut être reconduite pendant cinq ans à plusieurs reprises. L’échéance pour TF1 et M6 se situe début mai 2023 et c’est la première fois dans l’histoire des deux chaînes que cette procédure passe par un appel à candidatures ouvert à tous.

Cet appel à candidatures pour reprendre la « une » et la « six » ne veut en rien dire que TF1 et M6 vont disparaître. Les deux chaînes ont d’ailleurs affirmé à l’AFP candidater pour le renouvellement de leurs autorisations.

TF1 et M6 affaiblis par l’échec de leur fusion, mais les chaînes se préparent

Selon Les Echos, TF1 se prépare aux auditions pour le renouvellement de son autorisation de diffusion. La chaîne a signé il y a quelques jours « un accord avec les six principaux syndicats représentatifs de la production audiovisuelle indépendante […] ainsi que deux sociétés d’auteurs ».

L’Arcom ayant la réputation d’être conservatrice, si les dossiers de TF1 et de M6 sont suffisamment sérieux, on voit mal l’Autorité ne pas renouveler les autorisations. TF1 est une chaîne de télévision qui émet depuis 1987 en tant qu’entreprise privée et M6 est apparue la même année. On peut imaginer que cet appel à candidatures de l’Arcom est un moyen de mettre la pression sur les deux chaînes afin qu’elles se plient davantage à ses règles et à ses demandes.

On peut noter que les groupes TF1 et M6 ont été affaiblis par l’échec de leur fusion en fin d’année dernière, la faute à l’Autorité pour la concurrence qui n’a pas voulu du projet. C’est ce qui a engendré au moins en partie une baisse des audiences de TF1 sur l’année 2022.

Xavier Niel veut se positionner sur la TNT

Comme l’assurent Les Echos, Xavier Niel voudrait déposer un dossier de candidature avec son groupe Iliad (Free). Son équipe « aurait indiqué son intention de candidater pour mettre la main sur la fréquence d’une chaîne généraliste », a priori la six. S’il souhaite déposer ledit dossier, Xavier Niel a encore jusqu’au 23 janvier.

Le journal ajoute que « pour défendre son projet, le camp Niel aurait multiplié les rencontres ces dernières semaines avec plusieurs acteurs de la création culturelle française ». Fin novembre, le vice-président d’Iliad Maxime Lombardini ainsi que l’avocat François Sureau ont détaillé les engagements que pourrait prendre le groupe. Le premier avait déclaré moins chercher la rentabilité maximale et vouloir investir dans la création. Les Echos rapporte que Lombardini a ajouté « qu’un nouvel entrant pourrait renforcer la fiction inédite en prime time, avec des formats innovants » et vouloir démarrer les soirées « à une heure plus raisonnable ».

Xavier Niel veut s’investir davantage dans les médias

Si l’on connaît surtout Xavier Niel pour la création de Free, l’homme d’affaires est aussi très investi dans les médias. À travers sa holding NJJ, il contrôle plusieurs titres de presse : Nice Matin, Var Matin, L’OBS, Le Monde, Courrier International, Télérama, etc. Il a également fondé Mediawan, un groupe audiovisuel français qui possède plusieurs sociétés de production en Europe.

Ses entreprises ont déjà une expertise dans l’audiovisuel et Xavier Niel est déjà investi dans les médias, mais il lui manque la télévision. Si son dossier est recevable, il participera aux audiences publiques qui sont prévues pour mi-février, puis il faudra se dépêcher pour les attributions des fréquences. Xavier Niel a en réalité très peu de chances d’obtenir une fréquence, mais certains experts du paysage audiovisuel français (PAF) tendent à croire que mettre des bâtons dans les roues de TF1 et de M6 lui permettrait d’asseoir une certaine puissance. De quoi aller chercher des parts dans M6, après deux opérations de rachat échouées.

Un « bon connaisseur » interrogé par Les Echos ajoute que « ça ne lui coûte pas grand-chose de candidater, hormis du papier […] ». Cela « prépare d’autres appels à candidatures de chaînes de la TNT en 2025 ».

