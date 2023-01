Comment Canal a ruiné l’année 2022 historique de TF1

TF1 a enregistré en 2022 sa plus faible part d'audience depuis sa création en 1975 : 18,7 %. Son record historique de la finale de la Coupe du monde 2022 n'a pas compensé ses pertes de parts de marché. Pour autant, la chaîne reste première en France, devant France 2.

Elle est loin l’époque du confinement, durant laquelle les Français n’avaient jamais autant regardé la télévision : 4h29 par jour en moyenne. Dans son rapport annuel de la consommation de télévision en France, Médiamétrie donne un chiffre bien plus bas pour l’année 2022 : 3h26 en moyenne. Sur l’année 2020, ce temps frôlait les 4 heures, contre 3h41 pour l’année 2021. En plus de ça, TF1 a perdu des parts d’audience cette année : la chaîne est passée de 19,7 à 18,7 %, soit un point de moins en un an.

Des audiences records, dont la finale de la Coupe du monde 2022

Pourtant comme l’indique Le Télégramme, « la chaîne réalise toutefois 77 des 100 meilleures audiences de l’année ». D’ailleurs, fin 2022 a eu lieu la Coupe du monde de football au Qatar. Malgré un boycott annoncé et encouragé sur les réseaux sociaux et dans les médias, les audiences des matches ont été au rendez-vous.

La demi-finale France – Maroc a été regardée par environ 20,694 millions de téléspectateurs (66,4 % de parts de marché). Mais l’audience la plus importante est la finale opposant l’Argentine à la France, regardée par plus de 24 millions de téléspectateurs sur TF1.

Si l’on pouvait penser que c’étaient les allocutions d’Emmanuel Macron durant la crise sanitaire qui rassemblaient le plus, il faut rappeler qu’elles n’étaient pas uniquement diffusées sur la chaîne du groupe Bouygues. C’est le record d’audience pour la chaîne française, ses six meilleures audiences étant trustées par des matches de football de la sélection nationale.

Une année mouvementée pour TF1

Quant aux autres chaînes de la TNT du groupe TF1, elles restent globalement stables : TMC stagne à 3 %, TFX à 1,5 % et TF1 Séries Films passe de 1,9 à 1,7 %. Si la chaîne principale a perdu un point, elle peut se réconforter avec la très bonne année de LCI, qui gagne 0,6 point (passant de 1,1 à 1,7 %).

Mis à part les audiences, l’année 2022 a été compliquée pour le groupe TF1. Le Télégramme rappelle en effet qu’elle « a pâti d’un conflit commercial avec Canal+, la filiale de Vivendi ayant cessé de diffuser les chaînes du groupe TF1 sur ces canaux de diffusion pendant deux mois, faute d’accord financier ». Un accord avait finalement été trouvé, ce qui avait permis le retour des chaînes de TF1 sur les offres Canal. Un blocage qui a néanmoins eu un impact sur les audiences desdites chaînes, bien qu’on n’en connaisse pas l’ampleur

Aussi, TF1 avait entamé cette année un projet de fusion avec le groupe M6, ce qui aurait permis la création d’un conglomérat quasi monopolistique du PAF (Patrimoine audiovisuel français). Une fusion remise en cause par l’Autorité de la concurrence qui avait entraîné en septembre l’abandon du projet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.