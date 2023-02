Xavier Niel ne chipera finalement pas la place de M6 sur la TNT

Le projet de chaîne TV « SIX » porté par Xavier Niel pour une diffusion sur le canal 6 de la TNT n'a finalement pas été retenu par l'Arcom qui a préféré réattribuer le droit sur cette fréquence à M6 qui occupait déjà cette place historiquement.

Xavier Niel lorgnait le canal 6 de la TNT occupé par M6. L’homme d’affaires et patron d’Iliad (Free) portait le projet d’une nouvelle chaîne généraliste qui se serait appelée « SIX ». Projet qui ne verra finalement pas le jour. Comme l’indique Le Monde, l’Arcom n’a finalement pas retenu cette candidature et a réattribué l’autorisation de diffusion à M6.

Pas de SIX, mais encore 10 ans de M6

Pendant les dix prochaines années, à compter du 6 mai 2023, M6 pourra donc continuer de diffuser ses contenus sur cette même fréquence TNT que la chaîne occupe déjà depuis ses débuts.

Cette décision de l’Autorité de la régulation et de la communication audiovisuelle et numérique n’est pas une surprise en soi, mais comme l’autorisation de diffusion de M6 touchait sa fin, Xavier Niel y avait vu une opportunité intéressante pour bousculer le paysage audiovisuel. D’autant plus que le groupe M6 avait été ébranlé par l’échec de sa fusion avec TF1. Son projet SIX promettait de mettre l’accent sur « la création » et le « débat public ».

Xavier Niel comptait proposer un service de diffusion complet à partir du 19 septembre. Finalement, cette chaîne SIX devra encore patienter encore un bon moment avant de pouvoir éventuellement voir le jour sur la TNT. Rendez-vous dans 10 ans ?

