Plus de 40 % de remise pour ce TV TCL 4K Mini LED QLED de 65″ (100 Hz, HDMI 2.1)

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur complet, ce TCL avec un bel écran Mini LED QLED 4K va vous plaire. Il coche bien des cases et plaît davantage maintenant qu’il coûte 895 euros au lieu de 1 499 euros au départ.

TCL dispose d’un catalogue de téléviseurs bien diversifié. De l’entrée de gamme au plus premium, les références de la marque sont généralement proposés à un excellent rapport qualité-prix. C’est le cas du modèle 65C831 qui choisit la technologie Mini LED combiné au QLED avec un prix plus attractif que la concurrence. Et maintenant qu’il profite de près de 45 % de réduction, il est encore plus intéressant.

Les atouts du TCL 65C831

Une grande dalle Mini-LED + QLED

Compatible 4K, HDR, HDR10+, Dolby Vision IQ et Atmos

La présence de ports HDMI 2.1

L’interface Google TV

Vendu à sa sortie à 1 4 999 euros, le téléviseur TCL Mini LED Qled 65C831 est actuellement affiché à 933 euros sur le site Ubaldi, mais en appliquant l’ODR valable jusqu’au 23 mai, il tombe à 833 euros.

La maîtrise de TCL sur une grande diagonale

Le téléviseur C83 de TCL propose un design épuré avec des bordures fines. Outre l’image qui occupe la totalité de la dalle, il faudra prévoir assez de place dans votre salon pour accueillir cette diagonale de 65 pouces. L’immersion est assurée, mais la qualité d’image est aussi rendez-vous. Avec sa dalle QLED Mini LED, le téléviseur dispose d’un rétroéclairage précis, mais aussi de meilleurs contrastes, des contours nets et des couleurs précises.

Cette référence présente d’autres avantages. Elle affiche une définition 4K HDR et supporte les contenus HDR 10, HDR10+, et Dolby Vision IQ. Côté audio, les haut-parleurs autour de la dalle font un travail correct, avec une bonne spatialisation. Ils s’accompagnent du Dolby Atmos, pour un son plus immersif. Néanmoins, une barre de son ne sera pas de trop pour apporter un effet surround plus convaincant, et des basses plus amples.

Des fonctionnalités gaming et un OS fluide

Le Q80B est aussi adapté aux jeux vidéo. Le téléviseur de TCL est doté de quatre ports HDMI 2.1 pour y brancher les consoles nouvelle génération, et affiche les jeux en 4K, 120 fps, grâce à dalle capable de monter jusqu’à 144 Hz en FHD. Le constructeur propose également un mode Game Master Pro. Une fois activé, il est possible d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence. La PlayStation 5 et la Xbox Series tourneront donc sans problème.

En choisissant Google TV, le constructeur s’assure de fournir un système d’exploitation simple et fluide. Cette interface met davantage en avant des films et des séries tendance pertinents pour vous, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Les applications comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, sont bien évidemment de la partie. Il sera aussi possible de contrôler votre téléviseur avec votre voix grâce à la compatibilité avec Google Assistant. Enfin, la fonctionnalité Chromecast est disponible pour diffuser des contenus depuis votre smartphone.

TV 4K Oled, QLED, LCD ou même QD-OLED…. Si vous ne savez pas lequel choisir, et que le modèle présenté dans ce bon plan ne correspond à vos besoins, retrouvez notre guide des meilleurs TV 4K en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.