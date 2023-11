Le plus beau des TV 4K de Samsung est en promo pour le Black Friday

Tout simplement magnifique, le téléviseur The Frame de Samsung profite de la Black Week chez Boulanger pour perdre un tiers de son prix. L’occasion d’embellir son intérieur et de bénéficier d’une superbe définition pour moins de 1 000 euros.

En cette fin novembre, les promotions continuent de pleuvoir sur les produits tech. Une averse qui n’épargne pas les téléviseurs, même les plus originaux. Le Samsung The Frame, avec son design qui rappelle un tableau, profite par exemple d’une remise de 30 % chez Boulanger.

Ce superbe téléviseur 4K passe ainsi à 999 euros au lieu de 1 490 euros, soit une baisse de 491 euros. Et ce n’est pas le seul concerné par les bons plans de Boulanger puisque la barre de son Samsung HW-S61B est aussi en promotion.

Un téléviseur flamboyant qui sait se faire discret

Avec The Frame, Samsung prouve que le design d’un téléviseur est tout aussi important que la qualité d’image et de ses fonctionnalités. Une stratégie que continue d’appliquer le constructeur avec la mouture 2023 de son téléviseur. Pour renforcer l’aspect « tableau » du téléviseur, celui-ci mise sur un nouveau revêtement mat certifié sans reflet. Un choix qui aide le Frame à se fondre complètement avec le reste des décorations murales.

Une fois en veille, l’écran peut afficher l’une des 2 400 œuvres d’art de l’Art Store. La Joconde, La Perle et la Vague ou encore La Nuit Étoilée, autant de peintures qui peuvent sublimer un salon. Il est même possible d’afficher ses propres photos. Mieux, pour faire des économies d’énergie, le TV The Frame ne s’allume qu’au moment où une personne se trouve devant, grâce à son capteur de mouvements.

Bien entendu, The Frame de Samsung reste un téléviseur haut de gamme. On retrouve donc une superbe dalle QLED de 55 pouces à la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). L’image est parfaitement fluide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’appuie sur l’excellente puce Quantum Processor 4K, qui se charge d’upscaler le contenu vidéo SD vers de la très haute définition, notamment en 4K. Sans oublier la présence de la technologie Quantum Dots qui assure une restitution des couleurs incroyable, et ce, quelle que soit la luminosité de la scène.

Étant une Smart TV Samsung, The Frame embarque l’interface TizenOS. Le système d’exploitation de Samsung s’est grandement amélioré au fil des ans et offre une navigation simple entre les différentes applications ou sur Internet. La présence du Google Play Store permet de récupérer toutes ses applications préférées. Les applications de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ sont, elles, préinstallées sur le téléviseur. The Frame assure une bonne ergonomie via sa compatibilité avec Bixby, Alexa et Google Assistant. Il est donc possible de contrôler le TV à la voix ce qui évite de devoir courir après la télécommande. Enfin, notons la présence de la fonction Gaming Hub, qui permet de jouer sans console en cloud gaming.

Enfin, les joueurs ne sont pas en reste avec The Frame. Non seulement ce TV est doté de quatre ports HDMI 2.1, un atout pour jouer à la PlayStation 5 ou à la Xbox Series X en 4K à 120 FPS, mais il intègre aussi le synchroniseur affichage/GPU AMD FreeSync Premium Pro. Un combo qui permet de jouer dans d’excellentes conditions.

À l’occasion de la Black Week, The Frame de Samsung en 55 pouces tombe à 999 euros au lieu de 1 490 euros, soit une baisse de 491 euros.

Une unique barre de son pour un home cinéma puissant

À l’instar de The Frame, la Samsung HW-S61B est une barre de son qui sait se faire discrète. Son design élégant et minimaliste a aussi l’avantage d’être compact. Avec ses 67 cm de large et ses 6,2 cm de haut, elle peut se glisser aisément sous n’importe quel téléviseur. Ne pesant que 2,7 kg, elle peut même être fixée au mur grâce à l’accroche murale incluse.

Ce petit gabarit n’enlève en rien à la qualité sonore de la Samsung HW-S61B, même avec l’absence d’un caisson de basse. Elle s’appuie sur 7 haut-parleurs, dont un central, qui délivre une restitution claire, notamment des voix. Compatible avec les normes Dolby Atmos et DTS Virtual:X, elle garantit un environnement sonore immersif. Quant à la technologie Adaptative Sound, elle ajuste le son en fonction du contenu diffusé. Mieux, les possesseurs d’un TV QLED Samsung peuvent profiter de la technologie Q-Symphony pour jouir d’une expérience plus poussée grâce à une meilleure restitution sonore.

Côté connectique, on retrouve une entrée optique et un port HDMI. Elle supporte le Bluetooth, le Wi-Fi ainsi qu’Apple AirPlay 2 pour diffuser de la musique, des films ou des podcasts depuis votre smartphone. Enfin, il est possible de contrôler cette barre de son avec la voix via la compatibilité avec Alexa et Google Assistant.

Boulanger fait chuter le prix de la Samsung HW-S61B à 199 euros au lieu de 329 euros pendant la Black Week. Une bonne affaire qui représente une économie de 130 euros.