L’ambiance du stade dans le confort de son salon : c’est ce que propose TCL avec ses nouveaux téléviseurs

Cette année, TCL a décidé de se positionner “au plus près des exploits” avec une toute nouvelle gamme de téléviseurs taillés pour retranscrire avec précision toute la beauté et l’émotion du sport.

Entre les Jeux Olympiques de Paris et l’Euro, l’année 2024 s’annonce faste pour les amateurs de sport. Malheureusement, tout le monde n’a pas eu la chance de décrocher le précieux sésame pour y assister en personne. Cela signifie-t-il pour autant qu’il est désormais impossible de profiter de la ferveur de ces évènements dans les meilleures conditions ? Pas tout à fait.

Parce qu’à défaut d’être présent dans les stades aux côtés de milliers d’autres fans, il est toujours possible de faire venir le stade à la maison avec une installation audiovisuelle de qualité. Et c’est exactement ce que propose TCL, avec ses téléviseurs de dernière génération. Des TV pouvant aller jusqu’à 115 pouces (près de 3 mètres de diagonale !), dotés des dernières technologies d’affichage et d’un son puissant. Une combinaison idéale pour communiquer la ferveur de ces grands moments de sport.

Les offres TCL en bref :

le téléviseur 115 pouces 115X955 à 24 999 euros chez Fnac et Boulanger

les téléviseurs C89B à partir de 2 499 euros chez Fnac, Boulanger et Darty

les téléviseurs C65 Pro à partir de 699 euros chez Darty et Fnac

TCL 115X955 : le plus grand téléviseur mini-LED du monde

Vous souhaitez vivre les compétitions sportives de 2024 au plus près de l’action sans avoir à quitter le confort de votre salon ? TCL a LE téléviseur qu’il vous faut. Avec sa gigantesque diagonale de 115 pouces en définition 4K, le 115X955 se positionne comme le plus grand TV QLED mini-LED actuellement disponible sur le marché. Un écran XXL qui ne se démarque pas uniquement par sa grande taille, mais aussi par une image parmi les meilleures qui soient.

Pour arriver à ce résultat, TCL s’est appuyé sur une technologie d’affichage qu’il maîtrise à la perfection : le QD mini-LED, qui combine les atouts du QLED et de l’OLED. Résultat : une image claire, précise, lumineuse, mais aussi très contrastée grâce aux quelque 20 000 zones qui permettent de régler l’intensité lumineuse et à une luminosité capable d’atteindre les 5 000nits. Un processeur AiPQ Pro vient compléter l’ensemble pour optimiser l’image en fonction des conditions extérieures, et proposer un affichage parfaitement adapté aux spectateurs en toute circonstance.

Côté son, le 115X955 peut compter sur un système de son Onkyo 6.2.2 avec près de douze haut-parleurs pour une puissance totale de 240W. De quoi développer un son riche, puissant et détaillé qui couvre à la perfection toute l’étendue du spectre audio, notamment grâce à la présence de deux unités de basse sur la façade arrière. Et parce qu’un téléviseur, cela ne sert pas uniquement à regarder des films, des séries ou du sport, TCL a aussi équipé le 115X955 des toutes dernières technologies dédiées au gaming. Outre le Game Master, habituel sur téléviseur du constructeur, on retrouve ici le Freesync d’AMD, mais aussi un port HMDI 2.1 qui permet de profiter pleinement du ALLM et VRR sur les consoles de dernière génération.

Il va sans dire qu’un téléviseur de ce calibre dispose aussi de fonctionnalités connectées étendues qui permettent de profiter simplement des services de streaming et de SVoD en quelques clics. Le TCL 115X955 n’est toutefois pas un produit à la portée de toutes les bourses. Il faudra en effet dépenser la bagatelle de 24 999 euros pour en faire l’acquisition, que ce soit chez Boulanger ou Fnac.

TCL C89B : image de qualité et diagonales XXL

Vous souhaitez vous équiper d’un grand téléviseur, profiter d’une image de qualité, mais n’avez pas forcément 25 000 euros à dépenser pour ce faire. Qu’à cela ne tienne, TCL propose aussi des téléviseurs dotés de grandes diagonales (de 65 à 98 pouces tout de même) qui bénéficient des mêmes caractéristiques techniques que leur grand frère de 115 pouces.

La gamme C89B, qui vient peu ou prou remplacer les excellents TV de la gamme C845, à tout pour satisfaire les plus exigeants en matière d’image et confirme que le constructeur n’a pas volé sa place de second constructeur de TV au monde. Dalle QD mini-LED 4K, pic lumineux pouvant atteindre les 3 500 cd/m2, zones de contrôle de la luminosité oscillant de 1 344 à 2160 nits selon les modèles (respectivement les 65 et 98 pouces), affichage 144 Hz Motion Clarity : difficile de faire la fine bouche. L’image est détaillée, pleine de contraste, et propose des couleurs plus vraies que nature.

L’expérience connectée via Google TV, les fonctionnalités gaming et le système de son Onkyo sont aussi de la partie, ce qui permet à la gamme C89B d’offrir des prestations haut de gamme sur tous les segments possibles. Déjà disponibles, les TV C89B sont en vente chez Boulanger en 65, 75, 85 et 98 pouces avec des tarifs s’échelonnant de 2 499 euros à 4 449 euros. Vous pourrez aussi les retrouver chez Fnac et Darty.

TCL C65 Pro : QLED et qualité TCL au meilleur prix

Le catalogue des nouveautés TCL ne se cantonne pas uniquement aux modèles C89B et 115X955. Non, le constructeur propose aussi une alternative encore plus abordable à ses modèles haut de gamme avec la gamme C65 Pro. Disponibles en trois diagonales (55, 65 et 75 pouces), ces téléviseurs proposent des prestations de haute volée, surtout par leur positionnement tarifaire.

Si ces modèles ne sont pas équipés d’un rétroéclairage mini-LED, ils bénéficient tout de même de la technologie QLED Pro de TCL, qui vise à offrir un meilleur rendu des couleurs. Des couleurs plus vives donc, sublimées par une gestion précise du contraste grâce au Full Array Local Diming et ses multiples zones de rétroéclairage et une luminosité pouvant atteindre les 600 cd/m2.

Un système de son 2.1 compatible Dolby Atmos, Google TV et toutes les fonctionnalités gaming habituelles chez TCL (Game Master 3.0, HDMI 2.1, VRR, ALLM) sont bien évidemment de la partie pour une expérience qui mise sur la polyvalence. Les téléviseurs de la gamme C65 Pro sont disponibles chez Fnac à partir de 699 euros pour le modèle 55 pouces, et vous pourrez aussi les retrouver chez Darty