Découvrez les coulisses tech de l’Eurovision

Frandroid vous fait découvrir les coulisses de l'Eurovision, quelques heures avant la grande finale de l'événement.

Le compte à rebours est lancé pour la finale de l’Eurovision 2024, et Frandroid vous offre un accès privilégié aux coulisses de cet événement spectaculaire dans notre reportage vidéo.

Les coulisses tech de l’Eurovision

Ce soir, au moment où cet article est publié, se joue la grande finale qui se déroulera à Malmo en Suède, où Slimane portera les couleurs de la France avec son titre « Mon amour ». Nous vous invitons à découvrir les dessous technologiques d’une des émissions les plus vues en Europe (162 millions de téléspectateurs en 2023).

https://youtu.be/VOq5bh11s9U

Afin de tourner ce reportage, nous avons pu pénétrer dans les coulisses de deux émissions majeures de divertissement : la Star Academy (TF1) et l’Eurovision Junior (France 2), à la rencontre des techniciens et créateurs qui orchestrent ce gigantesque spectacle.

La motivation de notre reportage est liée à l’utilisation du logiciel français Live Edit, co-créé par le truquiste et réalisateur, Julian Gutierrez. Il partage avec nous comment il prévisualise et orchestre chaque performance avec précision grâce à ce nouveau logiciel, permettant une synchronisation parfaite entre les 18 caméras et les 597 projecteurs grâce au timecode généré par « Live Edit ».

Arnaud est allé sur le terrain pour mettre en lumière les efforts nécessaires pour créer un spectacle de l’Eurovision sans accroc.

Il est certain que nous sommes au début de l’automatisation de la réalisation multicam, l’arrivée de l’IA devrait certainement prendre de plus en plus de place dans les car régies dans les prochaines années, ce qui pourrait contribuer à réduire les limites traditionnelles de la production télévisuelle.

Le résumé de la vidéo a été rédigé par l’IA (ChatGPT) puis relu, édité et corrigé par nos journalistes.