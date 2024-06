Définition 4K, pied central rotatif à moins de 350 euros : les TV Thomson ont tout pour plaire, même un prix en promo

Pour Thomson, un bon téléviseur 4K ne repose pas uniquement sur la qualité de son image. Le constructeur mise également sur un design intelligent pour offrir une expérience utilisateur optimale aux spectateurs. On en veut pour preuve la présence d'un pied central rotatif qui assure une installation simplifiée ET un angle de vue impeccable.

Alors que les soldes d’été démarrent en trombes, Thomson ne se contente pas de brader des téléviseurs entrée de gamme. Thomson n’est pas de ceux-là. La marque préfère adoucir la facture de téléviseurs 4K, dont le rapport qualité-prix est déjà exceptionnel. D’autant plus que ces TV se distinguent autant par la qualité de leur image que par leur design qui s’articule autour d’un pied central rotatif particulièrement bien pensé.

Le constructeur applique donc une série de remises sur ses téléviseurs UHD de la gamme UG5C14 ainsi que sur ses appareils QLED de la gamme QG5C14. Par exemple, le superbe téléviseur Thomson UHD 43UG5C14 voit son prix fondre à 319 euros au lieu de 399 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros et une ODR de 30 euros supplémentaires.

Les meilleures offres de Thomson en bref :

Les Thomson UHD UG5C14 à partir de 319 euros

Un téléviseur 4K au prix d’un smartphone d’entrée de gamme ? C’est la prouesse que réalise Thomson pendant les soldes avec sa série UHD UG5C14. Un tarif réduit qui ajoute un nouvel atout à une gamme de téléviseurs au rapport qualité-prix déjà exceptionnel.

Il faut dire que Thomson n’a pas fait les choses à moitié. Quelle que soit sa taille, le Thomson UHD UG5C14 profite d’un joli design, avec un cadre sans bord sur trois côtés et surtout un pied central pivotant à 30° de tous les côtés. Un avantage qui permet non seulement d’obtenir le meilleur angle de vue possible, mais qui facilite aussi l’installation du téléviseur dans une pièce. Bien sûr, le principal intérêt d’un téléviseur est la qualité de son image et de ce côté, le Thomson UHD UG5C14 n’est pas en reste. Que ce soit en 43, 50 ou 55 pouces, ce téléviseur offre une image précise à la définition 3840 x 2160 pixels (UHD) avec une technologie de rétroéclairage LED. Regarder une compétition sportive, son émission préférée ou du contenu en streaming est donc un réel plaisir puisque l’affichage est net et détaillé. Sans oublier que le Thomson UHD UG5C14 est compatible avec les normes vidéos HDR Dolby Vision et audio Dolby Atmos.

Tournant sous Google TV, les téléviseurs Thomson UHD UG5C14 sont particulièrement agréables et faciles à utiliser quotidiennement. Grâce à la présence du catalogue d’applications du Play Store, il est possible de récupérer toutes ses applications préférées, notamment de streaming comme Netflix, Amazon Prime, MyCanal ainsi que les services de vidéos en replay. Mieux, cet OS donne accès à l’assistant vocal de Google ce qui permet de contrôler son téléviseur à distance et l’inclure dans un environnement connecté.

Dans sa version 43 pouces, le Thomson UHD UG5C14 affiche un prix de 319 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros et une ODR de 30 euros. Une série de remises qui s’applique également à la mouture 55 pouces du téléviseur, qui tombe ainsi à 419 euros au lieu de 499 euros.

Enfin, le Thomson UHD UG5C14 de 65 pouces passe à 599 euros au lieu de 699 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros cumulée à une ODR de 50 euros supplémentaires. Cela dit, quelle que soit la taille choisie, les téléviseurs Thomson profitent d’une garantie constructeur de 3 ans.

Les Thomson QLED QG5C14 à partir de 449 euros

Les cinéphiles économes auront vite fait de se tourner vers les téléviseurs Thomson de la gamme QG5C14. Ceux-ci ont effectivement l’avantage, en plus d’être aussi abordables que les TV UG5C14, de reposer sur la technologie QLED pour afficher l’image. Avec son rétroéclairage Direct LED, le Thomson QLED QG5C14 réduit fortement les effets de blooming, tandis que le panneau Quantum Dots assure des couleurs vives et des contrastes infinis.

Aussi bien en 43 pouces qu’en 55 ou 65 pouces, l’image est magnifique, avec une définition 4K précise qui sublime sans peine les films et séries en streaming. On retrouve là aussi une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos pour faciliter l’intégration du téléviseur au cœur d’un home cinéma.

Au niveau du design, on retrouve le pied central rotatif à 30° cher à Thomson, pour une installation simplifiée, ainsi que des bordures quasi inexistantes pour faire la part belle à l’image. Pour la navigation, Thomson mise une fois encore sur Google TV. L’assurance d’accéder à toutes ses applications de streaming préférées en quelques clics.

Dans le cadre des soldes estivales, les téléviseurs Thomson QLED QG5C14 profitent, eux aussi, d’une belle remise. La version 43 pouces est ainsi proposée à 449 euros chez Darty, grâce à une remise de 50 euros. Le Thomson QLED QG5C14 en 55 pouces passe lui à 549 euros, toujours grâce à une remise de 50 euros. La version 65 pouces, quant à elle, affiche un tarif de 699 euros au lieu de 799 euros en cumulant une remise immédiate de 50 euros et une ODR de 50 euros. Des téléviseurs qui bénéficient, eux aussi, d’une garantie constructeur de 3 ans.