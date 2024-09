Les TV LG 2025 seront compatibles Bluetooth Ultra-Low Latency, qu’est-ce que cela va changer ?

Lors du webOS Summit 2024, LG a annoncé l’intégration de la technologie Bluetooth Ultra-Low Latency pour ses prochains téléviseurs. L’idée est de réduire considérablement le temps de réponse des manettes de jeu sans fil, offrant ainsi une expérience de jeu comparable à celle des consoles dédiées. Explications.

Source : LG

L’univers du jeu vidéo prend une place de plus en plus importante dans le secteur des téléviseurs. Outre le fait qu’ils embarquent désormais des technologies très pertinentes pour optimiser le rendu des jeux pour des sources externes, tous les systèmes proposent au moins deux ou trois services de cloud gaming, c’est-à-dire offrant la possibilité de jouer directement sur le téléviseur avec une manette, sans utiliser de box tierce. Même si cette pratique a du mal à susciter un réel engouement, les fabricants redoublent d’efforts pour proposer toujours plus.

Collaboration stratégique avec Razer et MediaTek

Pour y parvenir, LG s’est associé à deux acteurs majeurs de l’industrie : Razer, spécialiste des périphériques gaming, et MediaTek, fabricant de puces électroniques. Cette collaboration a permis de présenter la première manette de jeu compatible Bluetooth Ultra Low Latency lors du LG webOS Summit 2024, qui s’est tenu le 27 septembre. Lors de cet événement, une démonstration a été réalisée avec un téléviseur LG équipé de webOS et une manette Bluetooth Razer, mettant en évidence la latence d’entrée de 1 ms.

Démonstration de la technologie Bluetooth Ultra Low Latency sur un TV prototype LG 2025

Ce délai qui correspond au moment entre l’action du joueur sur la manette et sa répercussion à l’écran, est un facteur crucial pour l’expérience de jeu. En effet, une latence élevée peut entraîner un décalage perceptible et frustrant pour les joueurs, particulièrement dans les jeux nécessitant des réflexes rapides. Avec cette nouvelle technologie, LG veut offrir une réactivité comparable à celle des manettes filaires ou utilisant des technologies sans fil propriétaires.

Ainsi, les téléviseurs LG basés sur webOS n’étant pas assez puissants pour faire tourner localement les jeux modernes, la technologie Bluetooth ULL vise donc à optimiser l’utilisation de services de cloud gaming tels que Nvidia GeForce Now, Utomik, Blacknut et Amazon Luna, disponibles sous forme d’applications sur le système LG tandis que l’application Xbox (xCoud) n’est toujours pas disponible sur les téléviseurs de la marque sud-coréenne.

Source : LG

Des modèles compatibles Bluetooth ULL dès 2025

LG a donc annoncé que les premiers téléviseurs à prendre en charge le Bluetooth ULL seront les modèles OLED et QNED (avec rétroéclairage LCD) de 2025 capables d’atteindre des fréquences de rafraîchissement de 120 Hz ou plus. Rappelons que les modèles 2024 haut de gamme C4, G4 et M4 peuvent supporter la fréquence de 144 Hz. Les modèles 2025 seront équipés de la puce Wi-Fi MT7921 de MediaTek, qui intégrera également le support du Wi-Fi 6 pour de très hauts débits sans fil. Pour l’année prochaine, lors du CES 2025 à Las Vegas, LG devrait dévoiler les séries B5, C5, G5 (et peut-être M5), sauf si la marque décide de modifier sa nomenclature.