TNT : l’État envisage son arrêt en 2030, voici pourquoi

Fin de la TNT en vue ? Une consultation publique va décider de son sort d’ici 2030.

Plus d’antenne râteau sur le toit, plus de chaînes qui arrivent directement sur votre télé avec une simple pression sur la télécommande. Ça semble loin, et pourtant, l’État français se pose sérieusement la question : faut-il arrêter la télévision numérique terrestre (TNT) d’ici 2030 ? Le ministère de la Culture a lancé une grande consultation publique pour trancher (ouverte jusqu’au 21 mars 2025), et tout le monde – pros de l’audiovisuel ou simples téléspectateurs – est invité à donner son avis.

Tout commence avec une loi un peu vieille, datant de 1986 – l’époque des VHS et des téléviseurs japonais carrés. Cette loi (l’article 21, pour les curieux) dit que les fréquences utilisées par la TNT, ces ondes qui transportent les chaînes jusqu’à chez vous, sont garanties jusqu’au 31 décembre 2030. Après ça, rien n’est sûr.

Le gouvernement doit présenter un rapport au Parlement d’ici fin 2025 pour décider si on continue ou si on passe à autre chose. Pourquoi 2030 ? Parce qu’à l’époque, les législateurs ont pensé qu’en 44 ans, les technologies évolueraient peut-être assez pour rendre la TNT obsolète. Spoiler : ils n’avaient pas tout à fait tort.

Mais attention, pas de panique ! Ce n’est pas comme si quelqu’un avait décidé aujourd’hui de tout arrêter. C’est juste une étape prévue pour faire le point. D’ailleurs, l’Arcom – l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, celle qui distribue les fréquences – continue son propre calendrier. Par exemple, TF1 et M6 ont leurs autorisations jusqu’en 2033, et d’autres chaînes, comme les nouvelles venues CMI et Ouest France, jusqu’en 2035. Bref, la TNT n’est pas encore au bord du gouffre.

Les super-pouvoirs (et petits défauts) de la TNT

Alors, pourquoi hésiter à garder la TNT ? Parce qu’elle a des atouts qui font d’elle une star discrète. D’abord, elle est quasi universelle : 95 % des Français peuvent la capter, souvent avec une simple antenne. Déjà, elle est « gratuite » (bon, faut quand même acheter un téléviseur, une antenne et payer la redevance télé).

Côté technique, la TNT est économe. Elle utilise une seule fréquence pour diffuser à tout le monde, contrairement à l’IPTV (la télé par internet) qui demande à votre box de charger les données en continu – et donc plus de bande passante. Elle consomme aussi moins d’électricité qu’une box allumée H24, et elle est fiable : pas de coupure si votre connexion internet plante.

Son défaut ? Elle ne gère pas les replays. Pour ça, il faut une télé connectée ou un boîtier style Android TV.

Et si on passait à autre chose ?

Face à la TNT, il y a l’IPTV, qui passe par votre box internet. Avec la fibre qui se déploie (90 % des foyers y ont accès fin 2024), beaucoup regardent déjà la télé comme ça – 49,7 % des foyers, selon l’Arcom, n’utilisent que l’IPTV. Pourquoi ? Parce que c’est pratique : replay, applis, chaînes à gogo. Mais tout le monde n’a pas la fibre, surtout en campagne, et les pannes de réseau, ça arrive.

Et puis, il y a ces fréquences TNT, très convoitées par les opérateurs mobiles pour la 5G ou la 6G. Si elles étaient libérées, ça pourrait booster internet mobile, mais au prix de quoi ? Laisser des millions de Français sans télé gratuite et fiable ? Pas évident. Certains rêvent même d’un tout-internet, mais entre saturation des réseaux et consommation énergétique, c’est loin d’être la solution miracle.

