Certifié THX, le prochain téléviseur de TCL veut faire sonner vos jeux comme personne

Le prochain téléviseur Série 6 de TCL sera pourvu d'un mode jeu certifié par THX, filiale de Razer depuis 2016. Issu d'une collaboration étroite entre les deux entités, ce mode a pour objectif de coupler la maîtrise du géant chinois en termes d'image, à l'expérience audio du groupe américain... le tout à destination des joueurs.

En 2020, le marché du téléviseur semble s’intéresser de très près au gaming. Après l’annonce et le lancement de téléviseurs dotés notamment de hautes fréquences de rafraichissement (comme chez LG avec le récent OLED CX, compatible 120 Hz), voilà que le chinois TCL souhaite pour sa part faire un petit quelque chose de plus pour les joueurs, avec une expérience visuelle et surtout audio capable de mettre en valeur les jeux de la prochaine génération de consoles (mais aussi ceux de l’actuelle).

Outre la présence d’un balayage 120 Hz confirmé par TechRadar, le constructeur mise sur un mode jeu certifié THX pour ses prochains téléviseurs 4K Série 6… qui pourraient par ailleurs être basés sur des dalles MiniLED.

Le téléviseur Gaming rêvé et une excellente alternative à l’OLED ?

Si l’on ignore encore beaucoup de choses sur ces nouveaux téléviseurs, TCL a confirmé cette semaine par l’intermédiaire d’un communiqué avoir travaillé en collaboration avec THX pour la conception d’un mode jeu certifié. Ce dernier vise à combiner « l’expérience visuelle supérieure » permise par TCL à la technologie « de classe mondiale » proposée par THX pour proposer un ressenti visuel et audio plus immersif, note pour sa part Engadget. Évoqué pour la toute première fois lors du CES, en janvier dernier, ce mode se fait aujourd’hui plus précis. On découvre par exemple qu’il a été éprouvé par plus de 400 tests visant à assurer l’utilisateur d’une grande fidélité des couleurs. TCL et THX ont ainsi travaillé ensemble sur les questions de la balance des blancs, de la luminance et des niveaux de gamma.

L’idée de ce mode est aussi et surtout de s’adapter au rendu même des jeux, qui nécessite souvent une image avec moins de traitement que pour les films. THX et TCL pourraient ainsi rendre vos futurs jeux plus « vibrants » sur le plan visuel. L’audio ne serait toutefois pas en reste. Notons en parallèle que depuis son rachat par Razer en 2016, THX cherche à se faire un nom sur le secteur du gaming. Le groupe américain a par exemple participé l’année dernière à la création du casque Kraken Ultimate de Razer, certifié THX lui aussi. Petit à petit, ce sont les contours d’un label « THX Certified Game Mode » qui pourraient se dessiner pour prendre de l’importance sur le marché.

Comme l’avait évoqué TechRadar en janvier, les nouveaux téléviseurs Série 6 de TCL pourraient par ailleurs profiter de dalles MiniLED. Cette technologie d’affichage permet notamment d’approcher certaines spécificités de l’OLED, sans ses défauts. On retrouve notamment des noirs extrêmement profonds, mais sans risque de marquage et le tout avec une excellente luminosité et une belle restitution colorimétrique. Reste que l’utilisation du MiniLED n’a été ni confirmée ni infirmée par TCL dans son dernier communiqué pour la Série 6. Il est néanmoins possible que cette technologie arrive effectivement sur ces téléviseurs, et pour cause, elle avait déjà été utilisée l’année dernière pour la Série 8, rappelle le site spécialisé.