Des prix jamais vus pour les vidéoprojecteurs XGIMI : passez à un écran 200 pouces à l’occasion du Prime Day

Désormais incontournable, la marque XGIMI multiplie les promotions XXL sur sa gamme de vidéoprojecteurs à l’occasion du Prime Day.

Horizon Ultra // Source : XGIMI

Excellente alternative au téléviseur à très grande diagonale, le vidéoprojecteur s’invite au sein de plus en plus de foyers. La qualité d’image s’améliore au gré des innovations technologiques de fabricants qui se livrent une concurrence féroce.

À ce petit jeu, XGIMI tire son épingle avec des produits de qualité à des prix abordables. La marque sort vraiment du lot lors des périodes de soldes, avec des coups de rabot conséquents sur toutes ses gammes et générations de produits. Le Prime Day d’Amazon est l’occasion de se faire plaisir avec un écran de 200 pouces sans faire rugir son banquier.

Le chouchou : XGIMI MoGo 4 Laser

Le MoGo 4 Laser (le MoGo 4 normal avait reçu un joli 8/10) est un produit extrêmement séduisant. Imaginez pouvoir emmener une diagonale de 200 pouces partout avec vous ! Comme les enceintes Bluetooth ont révolutionné la manière dont on écoute de la musique, ce type de vidéoprojecteur entend briser la frontière qui cantonne le cinéma aux salles obscures et aux salons cosy. Et le MoGo 4 Laser a bien des arguments à faire valoir : technologie triple laser, 550 ISO Lumens pour une clarté maximale quand il fait sombre, 1000:1 de contraste, correction automatique de la forme de l’image, port HDMI pleine taille, 32 Go de stockage…

Pas plus volumineux qu’un thermos et pesant moins de 1,4 kg, le vidéoprojecteur profite d’une conception ingénieuse qui le dote d’un support ajustable à 360 degrés. Parfait pour regarder sa série préférée directement sur son plafond, il s’oriente selon votre bon vouloir tout en assurant une mise au point automatique efficace. Avec 2 heures 30 d’autonomie, le MoGo 4 Laser devient aussi l’allié parfait des virées nocturnes à la campagne ou des soirées camping. Le support PowerBase inclus dans le kit double même la mise, sachant que l’appareil est compatible avec une batterie externe pour prolonger encore un peu le plaisir.

Xgimi MoGo 4 Laser // Source : Xgimi

Capable de se transformer en enceinte connectée avec ses haut-parleurs de qualité signés Harman Kardon (l’autonomie atteint alors 6 heures) ou en lumière d’ambiance grâce aux différents filtres créatifs fournis dans le kit, le MoGo 4 Laser est aussi compact que polyvalent. L’interface Google TV permet d’installer quelque 10 000 applications comme Netflix, YouTube ou Prime Video pour profiter de tous les films et séries du moment sans contrainte, à moins que vous ne préfériez caster directement depuis votre smartphone.

Le MoGo 4 Laser Set, qui ajoute au MoGo 4 Laser un écran portable de 70 pouces, 4 filtres magnétiques, une mallette de transport et le support PowerBase, est disponible pour 799 € au lieu de 949 € pendant le Prime Day.

Sachez que le MoGo 4 dans sa version classique bénéficie aussi d’une jolie réduction de 15 % grâce à un code destiné exclusivement aux lecteurs de Frandroid : XGIMIMFRA1.

Découvrir le MoGo 4 à 504 euros XGIMIMFRA1

MoGo 3 Pro // Source : XGIMI

Une alternative intéressante : précédent modèle de la gamme, le MoGo 3 Pro (8/10) profite de nombre des qualités de son petit frère à un prix modique. Ce vidéoprojecteur portable 1080p est disponible au prix de 399 € au lieu de 499 € pendant le Prime Day, avec un filtre créatif offert via le code exclusif XGIMIFRA2 !

Le plus technologique : XGIMI Horizon Ultra

Entièrement dédiée à l’usage sédentaire, la gamme Horizon de XGIMI allie des performances de pointe avec des fonctionnalités utiles qui facilitent la vie. Projeter des vidéos en 4K Dolby Vision est un jeu d’enfant grâce à la technologie ISA 3.0, qui automatise la plupart des réglages : la taille de l’image en fonction de l’espace disponible, la mise au point, le format rectangulaire même si l’on ne place pas le projecteur en face de l’écran, l’étalonnage en fonction de la couleur du mur… La jolie boîte s’occupe de tout pour assurer un excellent confort de visionnage.

XGIMI a opté pour une technologie hybride mélangeant LED et Laser afin d’offrir le rendu le plus fidèle possible, tant au niveau des éclairages que des couleurs. Ses 2300 lumens ISO, qui placent l’appareil parmi les plus lumineux du marché, n’y sont pas non plus étrangers. Comme les téléviseurs connectés, le Horizon Ultra s’offre une surcouche logicielle à la pointe grâce à Android TV, avec des milliers d’applications disponibles pour s’abreuver de contenu vidéo à la demande.

Horizon Ultra // Source : XGIMI

Ce modèle n’oublie pas non plus les aficionados de jeux vidéo avec une latence contenue (moins de 18 ms) et une connectique pléthorique (2 USB, 2 HDMI, 1 Ethernet, un optique et un jack) pour répondre à tous les besoins. Dernier détail qui ne gâche rien : son design est joli et l’appareil s’avère plutôt silencieux, lui permettant de s’intégrer sans problème dans un salon jusqu’à se faire oublier pendant son fonctionnement.

Le vidéoprojecteur 4K XGIMI Horizon Ultra est à 1 299 € au lieu de 1 799 € pendant le Prime Day. Cerise sur le gâteau, un support et un dongle HDMI d’une valeur de 200 € sont offerts.

Horizon S Max // Source : XGIMI

Une alternative intéressante : le Horizon S Max est un modèle encore plus haut de gamme qui booste encore la luminosité (3100 Lumens ISO) et peaufine davantage les algorithmes d’optimisation. Compatible IMAX, il transforme votre salon en véritable salle de cinéma. Le XGIMI Horizon S Max est disponible à 1 599 € au lieu de 1 999 € pendant le Prime Day.

200 pouces à moins de 650 € : XGIMI Horizon

Le XGIMI Horizon est une excellente option pour regarder ses séries et films en définition standard sur un écran immense. Il s’agit en effet d’un vidéoprojecteur 1080p qui profite de tout le savoir-faire de son fabricant en matière de gestion de la lumière et des couleurs avec un rendu fidèle même lorsque les conditions extérieures ne sont pas optimales.

Petit et compact, il est capable de s’adapter à toutes les configurations avec son système performant de détection d’obstacles qui ajuste automatiquement la taille de l’image à l’environnement disponible. Comme les modèles de gamme supérieure, il s’occupe tout seul de gérer la mise au point et de corriger distorsion trapézoïdale, en plus d’offrir une connectique fournie et une interface ergonomique.

Horizon // Source : XGIMI

Le vidéoprojecteur 1080p XGIMI Horizon est disponible à 649 € au lieu de 899 € pendant le Prime Day, avec un pied X-Desktop Stand Pro d’une valeur de 99 € en cadeau.