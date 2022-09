Connaissez-vous Canva, cet outil qui permet réaliser de belles présentations en quelques clics ?

Grâce à Canva, tout le monde est capable de créer de superbes diaporamas, en quelques clics et pour un coût minime. La version Pro de l'outil, qui permet de libérer toute sa puissance, peut être essayée gratuitement durant 30 jours.

Préparer quelques diapositives de présentation est une excellente manière de communiquer ses idées, que l’on soit en entreprise ou encore à l’université. Néanmoins, il peut être difficile de trouver un programme de création à la fois complet, abordable et simple d’utilisation. En 2013, Canva a été lancé dans le but de répondre à l’ensemble de ces attentes.

Canva est un outil de design, disponible directement sur navigateur, sans installation ou mise à jour nécessaire. Il est aussi disponible sous forme d’application sur le Play Store et l’Apple Store. Il a pour but de permettre aux utilisateurs de concevoir des documents de présentation de qualité professionnelle, sans aucune connaissance technique. Il atteint cet objectif grâce à d’innombrables modèles imaginés par des experts, que l’on peut personnaliser très simplement.

Il suffit d’ouvrir un compte gratuit sur Canva pour donner naissance à des résultats remarquables en quelques minutes. Et en choisissant l’abonnement Canva Pro, disponible gratuitement à l’essai pour une durée de 30 jours, on peut notamment :

passer de plus de 250 000 à plus de 610 000 modèles de présentation prêts à l’emploi ;

passer de plus d’un million à plus de 100 millions de photos, vidéos et pistes audio ;

bénéficier de 1 To de stockage au lieu de 5 Go pour sauvegarder ses présentations ;

accéder à des fonctionnalités exclusives, telles que l’effaceur d’arrière-plan, le redimensionnement automatique des images ou encore de nouvelles animations.

Comment réaliser une présentation marquante avec Canva Pro ?

Canva Pro se distingue des autres outils par son interface très simple à appréhender, ainsi que par son impressionnante quantité de modèles de présentations prêts à l’emploi. Les utilisateurs ont accès à plusieurs centaines de milliers de templates modernes. Impossible de ne pas trouver son bonheur dans cette sélection pléthorique. Plutôt que de partir d’une page vide ou déjà vue et revue 1000 fois, Canva permet de gagner un temps considérable, et permet à tout le monde d’exprimer sa créativité sans connaissances spécifiques.

Le lancement d’un essai gratuit et sans engagement à Canva Pro s’effectue en quelques clics seulement. Une fois sur l’écran d’accueil, c’est ici que l’on peut lancer un nouveau projet, ou reprendre un document en cours. Avec Canva, tout est sauvegardé en ligne, ce qui présente l’avantage de sécuriser les données et d’y accéder depuis n’importe quel appareil.

Prenons l’exemple d’un auteur de romans, qui souhaite convaincre les maisons d’édition de sélectionner sa nouvelle œuvre. Pour réaliser un beau support de présentation, il lui suffit de cliquer sur « Créer un design » en haut à droite de l’écran d’accueil, puis sur « Présentation (16:9) ».

À ce stade, Canva Pro affiche désormais une interface de création, avec une première diapositive vierge au centre. À gauche, une barre d’outils permet de sélectionner un modèle parmi des centaines de milliers de références, alimentées quotidiennement en nouveautés. Afin de réduire les possibilités, un champ de recherche permet d’entrer le mot-clé de son choix, comme « finances », « forêt », « sport », « électronique », etc. Il y a forcément un template pour le domaine ou le sujet que vous recherchez.

Dans notre exemple, l’auteur de romans va opter pour un modèle doté d’une belle police de style classique. Il manque encore un petit quelque chose pour obtenir parfaitement l’ambiance littéraire recherchée. Pourquoi ne pas ajouter une photographie de livres en fond de diapositive ? C’est un jeu d’enfant : il suffit de cliquer sur « Éléments » dans la barre d’outils, puis d’écrire « Livres » dans le champ de recherche. Après avoir trouvé une photo à son goût parmi l’immense sélection, il ne reste plus qu’à la glisser-déposer sur la diapositive.

Libre désormais à notre auteur de modifier le texte, de mettre en forme son projet et de le dater. Tout s’effectue avec la souris et des raccourcis clavier intuitifs : redimensionner les blocs de texte, choisir l’une des nombreuses polices d’écriture, sélectionner la couleur…

La première diapositive est à présent terminée, sans effort ou connaissances particuliers. Il ne reste plus qu’à passer aux suivantes, à choisir éventuellement des transitions (animées ou non) entre chaque slide, et à publier le tout. La présentation pourra être montrée directement sur Canva Pro, ou bien exportée au format PPT ou PDF si elle a besoin d’être envoyée par mail.

Quelles sont les autres fonctionnalités de Canva Pro ?

Cette petite prise en main révèle les grandes forces de Canva Pro. L’outil se montre riche, profond, avec toutes les fonctionnalités essentielles que l’on peut attendre d’une application professionnelle. Néanmoins, et c’est la différence, tout le monde a l’opportunité de concevoir des documents convaincants avec Canva Pro. Ceci grâce aux plus de 610 000 modèles disponibles et à une interface très compréhensible.

L’autre avantage notable, c’est qu’une bibliothèque de plus de 100 millions de ressources visuelles et audio est à disposition, comme illustré dans l’exemple. Il suffit de sélectionner et de glisser-déposer. Il n’y a plus besoin de faire des recherches à part, dans des banques d’images où se mélangent les éléments libres et non libres de droits. Et tout ceci se présente sous un format web qui autorise la collaboration ; il est facile de contribuer au projet d’un collègue et d’ajouter des annotations.

Mieux encore : il est aussi simple de créer des présentations sur Canva Pro, que de concevoir des albums photo, des CV, des menus de restaurant ou bien des intros YouTube. Par exemple, notre auteur fictif pourrait ensuite réaliser la couverture de son livre, ainsi qu’une carte de visite. L’outil prend en charge à peu près tout ce que l’on peut imaginer en matière de conception visuelle, avec la simplicité comme maître-mot. Et pour une fraction du prix des suites professionnelles : moins de 10 euros par mois avec la facturation annuelle.