Arrêtez de payer votre smartphone au prix fort : cet opérateur fait drastiquement chuter le prix de ces deux produits incontournables

Les nouveaux smartphones HONOR sont tout juste disponibles à l’achat que SFR lance deux offres à ne pas laisser passer. Le HONOR Magic 6 Pro voit ainsi son prix baisser à 399 euros (+8 euros/mois pendant 24 mois) tandis que le HONOR Magic 6 Lite est disponible pour 1 euro chez l’opérateur en souscrivant à l'un de ses forfaits.

S’offrir un smartphone premium semble de plus en plus inaccessible pour la simple et bonne raison que les prix dépassent souvent les 1000 euros. Pourtant, en saisissant la bonne opportunité au bon moment, même les produits les plus haut de gamme peuvent devenir abordables. SFR le prouve avec le HONOR Magic 6 Pro et le HONOR Magic 6 Lite. Le premier, proposé à un prix d’appel de 1299 euros, est disponible chez SFR pour 399 euros s’il est accompagné d’un généreux forfait 5G de 210 Go. Le second, proposé habituellement à plein tarif au prix de 349,90 euros est, chez l’opérateur, disponible au prix symbolique d’un euro, et livré avec le même forfait.

HONOR Magic 6 Pro : imbattable sur tous les plans

Approuvé par la rédaction de Frandroid qui lui a mis l’excellente note de 9/10, le HONOR Magic 6 Pro est déjà l’un des meilleurs smartphones de l’année. Tout a été soigneusement conçu pour en faire un produit extrêmement bien fini, à commencer par son design. Avec un dos texturé du plus bel effet (pour le coloris vert) et un dos lisse pour la version noire, le HONOR Magic 6 Pro se démarque clairement de ce que l’on voit chez la concurrence. L’ensemble est relevé par un cercle en aluminium solide qui dévoile le triple module photo.

Côté photo justement, HONOR a mis les petits plats dans les grands. Le constructeur a fait passer la définition de son téléobjectif de 50 à 180 mégapixels par rapport à la génération précédente, proposant ainsi un triple module photo de 50+50+180 mégapixels. Mieux, ce téléobjectif est couplé à un très grand capteur de 1/1,49 pouce pour saisir le maximum de lumière et de détails, même dans des conditions de faible luminosité. Avec une telle qualité d’image (Frandroid parle de « travail d’orfèvre » dans son test), vos photos seront parfaites, même zoomées au maximum.

À l’avant, un très bel écran AMOLED incurvé de 6,8 pouces à l’excellente colorimétrie vient compléter le tableau. Son taux de rafraichissement de 120 Hz lui garantit par ailleurs une fluidité hors pair pour visionner dans les meilleures conditions vos vidéos préférées ou jouer sans latence pendant des heures.

Et pour s’assurer que vous ne vous retrouverez pas en panne de batterie en pleine session de Genshin Impact, HONOR a intégré une batterie de 5600 mAh, une charge rapide 66W et une autonomie effective de presque 48 heures.

En somme, le HONOR Magic 6 Pro fait un quasi sans-faute sur tous les plans, de la photo jusqu’à l’autonomie. Et sur ce smartphone, SFR propose une très belle offre. Lancé officiellement au prix de 1299 euros (dans sa version de base, avec 512 Go d’espace de stockage), SFR le propose en achat immédiat au prix de 399 euros seulement (479 euros auxquels il faut retirer une ODR différée de 80 euros et auxquels il faut ajouter 8 euros par mois pendant 24 mois) en l’associant à un forfait 210 Go à 31,99 euros par mois pendant 6 mois puis 44,99 euros par mois, avec un engagement 24 mois. Si on résume :

le prix du HONOR Magic 6 Pro à 399 euros (+ 8 euros par mois pendant 24 mois) ;

un forfait 210 Go en 5G pour accompagner ce smartphone à 31,99 euros par mois pendant 6 mois puis 44,99 euros par mois, engagement 24 mois ;

un bonus de reprise de votre ancien smartphone pouvant aller jusqu’à 150 euros.

HONOR Magic 6 Lite : un milieu de gamme qui en a dans le ventre

À l’instar de son aîné, le HONOR Magic 6 Lite se différencie par son design assez unique. C’est, en effet, le seul à placer son module photo au centre et à l’entourer d’un cercle cranté.

Ce module photo est équipé de trois capteurs performants :

un capteur principal de 108 Mpx ;

un capteur de 5 Mpx, lumineux, dédié à l’ultra-grand-angle ;

un capteur de 2 Mpx, réservé à la prise de vue macro avec une distance minimale de mise au point de 4 cm.

Pour le reste, le Honor Magic 6 Lite n’a pas à rougir face à la concurrence. Son bel écran AMOLED de 6,78 pouces offre un espace plus que confortable pour profiter de tous types de contenus, son autonomie de presque deux jours s’accompagne d’une batterie de 5300 mAh et la présence de MagicOS 7.2 fondé sur Android 13, promet une expérience d’utilisation fluide et performante.

Avec sa fiche technique complète et son design détonnant, le Honor Magic 6 Lite est donc le parfait compromis entre un smartphone performant et un prix contenu. Il plaira à ceux qui veulent un produit capable de durer plusieurs années sans ralentissement et sans y laisser leurs économies.

En ce moment, ce très bon smartphone est d’ailleurs à un prix plancher de 1 euro quand il est accompagné d’un forfait 210 Go en 5G.

