Voici les sorties Netflix de juillet 2024 : on voyage de Beverly Hills jusqu’au Valhalla

Le mois de juillet sonne le début des grandes vacances mais pour celles et ceux qui veulent voyager autrement en restant au frais à la maison, Netflix renouvelle son catalogue avec une nouvelle fournée de films, de séries et de documentaires. Au programme : des séries renouvelées comme Cobra Kai et Vikings Valhalla, mai aussi le dernier volet d'une franchise culte des années 80.

Netflix renouvelle son catalogue avec un assortiment de nouveaux films et de séries renouvelées pour bien débuter les grandes vacances. Si l’agenda de ce mois de juillet paraît moins chargé que d’habitude, cela n’enlève en rien à la qualité du contenu proposé avec notamment le film Super Mario Bros. ou encore l’ultime volet des aventures du flic le plus cool de Beverly Hills !

Parmi les changements dans le catalogue Netflix, il y a aussi les contenus qui sont supprimés et ce ne sont pas moins d’une soixantaine de films et de séries qui quittent la scène. Dorénavant, il va falloir se passer de Rowan Atkinson puisque la trilogie Johnny English et Les vacances de Mr Bean sont sur le départ, comme le deuxième opus de Terminator, Wonder Woman 1984 et ce grand classique du cinéma, Seul au monde.

Les nouveautés séries Netflix en juillet 2024

Vikings : Valhalla, saison 3 (11 juillet)

Séquel de la série Vikings de Michael Hirst, Valhalla se déroule un siècle plus tard et narre les voyages périlleux et les combats des peuples du nord face aux anglais et aux normands. Cette troisième saison de la série de Jeb Stuart sera la toute dernière et se déroulera sept années après la fin de la deuxième saison qui s’était conclue avec l’arrivée de Leif Erikson et de son équipage à Constantinople.

Cobra Kai, saison 6 partie 1 (18 juillet)

Cette sixième saison de Cobra Kai sera elle aussi la dernière mais histoire d’en savourer lentement les derniers épisodes, elle sera déclinée en trois parties. La première sort ce 11 juillet tandis qu’il faudra attendre novembre pour la seconde partie. L’ultime partie est prévue pour 2025, sans plus de précisions. Les dernières aventures de Daniel LaRusso s’annoncent épiques mais les scénaristes comptent surtout faire vibrer la corde nostalgique lors de nombreuses séquences retrouvailles avec le casting des saisons précédentes.

Le Décaméron (25 juillet)

Ce sera LA série chaude de cet été. 1348, alors que la ville de Florence est ravagée par une épidémie de peste, quelques aristocrates se retirent dans une villa de la campagne toscane pour échapper à la mort noire. Derrière les débauches et les excès d’une caste aisée amenée à lutter pour sa survie, cette série inspirée du recueil de poèmes de Boccace nous livre un exposé bien à elle de la lutte des classes et une critique au vitriol mais tellement jouissive du comportement des élites en temps de crise. Toute ressemblance avec la crise sanitaire de 2020 n’est pas si fortuite…

Élite, saison 8 (26 juillet)

Encore une série qui nous fait ses adieux cet été, Élite signe là sa huitième et ultime saison. La création de Darío Madrona et de Carlos Montero souvent qualifiée de plaisir coupable et ayant reçu globalement des critiques positives à chacune de ses saisons aborde des thèmes sociaux divers et variés, allant des inégalités au racisme en passant par l’orientation sexuelle. Le tout ponctué de meurtres par-ci par là…

Les nouveautés films Netflix en juillet 2024

Le Flic de Beverly Hills, Axel F. (3 juillet)

L’inspecteur Axel Foley reprend du service. Trente ans après le dernier volet, le flic le plus cool de Beverly Hills toujours incarné par le grand Eddy Murphy est cette fois lancé dans une aventure plus personnelle. Après la mort d’un de ses amis et qu’une menace inconnue ait attenté à la vie de sa fille, Axel Foley doit enquêter avec l’ex-petit ami de cette dernière ainsi qu’avec ses vieux comparses John Taggart (John Ashton) et Billy Rosewood (Judge Reinhold) afin de dévoiler un complot au grand jour.

Super Mario Bros., le film (5 juillet)

Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo n’ont jamais eu bonne presse et alors qu’on s’attendait à un énorme bide, Super Mario Bros., le film s’en est plutôt bien sorti. Magnifique visuellement avec des clins d’œil à foison autant pour les fans que les amateurs de la franchise, l’adaptation peine pourtant à se démarquer des titres vidéoludiques sur le plan scénaristique, mais elle fête comme il se doit les 40 ans d’un personnage emblématique de la culture pop. Ce film reste un bon divertissement pour les petits, et les plus grands !

Titane (12 juillet)

La Palme d’Or du Festival de Cannes de 2021 débarque dans le catalogue Netflix. Fort d’une mise en scène puissante, le film de Julia Ducournau crée le malaise lors de sa première projection mais finit par recueillir des critiques positives en France et à l’étranger. L’histoire autant que l’angle par lequel est abordé le sujet de la transidentité est étrange, voire dérangeant. S’il ne fait pas consensus, Titane réussit à bousculer les codes pour le meilleur et pour le pire.

Les nouveautés documentaires Netflix en juillet 2024

SRINT (2 juillet)

Clin d’œil pour les collègues amateurs de running. SPRINT suit les meilleur athlètes du monde avec en première position l’actuel roi de la piste, Noah Lyles. Le troisième meilleur coureur de tous les temps derrière Usain Bolt et Yohan Blake voit son quotidien et ses entraînements scrutés à la loupe juste avant les championnats du monde de Budapest. D’autres sprinteurs sont également en tête d’affiche, tels que Marcell Jacobs, Shericka Jackson et Fred Kerley. D’anciennes légendes du milieu comme Usain Bolt et Michael Johnson prennent également la parole dans ce documentaire découpé en six épisodes.

Skywalkers : d’amour et de vertige (19 juillet)

Vertigineux, c’est dire. Skywalkers : d’amour et de vertige suit Angela Nikolau et Ivan Beerkus, un couple de passionnés du skywalking se préparant à escalader illégalement le deuxième plus haut gratte-ciel au monde, le Merkeda 118 à Kuala Lumpur, pour ensuite effectuer une acrobatie périlleuse au sommet de sa flèche. Entre romance et adrénaline, ce documentaire saisissant explore les limites autant physiques que relationnelles d’un tél défi. Sensations fortes garanties !

D’autres sorties Netflix en juillet 2024

Percy Jackson : le voleur de foudre (1 juillet)

Percy Jackson : la mer des monstres (1 juillet)

Star Trek : Prodigy – Saison 2 (1 juillet)

Nouvelle École – Saison 3 (dès le 4 juillet)

Mamma Mia ! (7 juillet)

Mamma Mia ! Here we go again (7 juillet)

Titanic (12 juillet)

Pearl (16 juillet)

Jamais le premier soir (17 juillet)

Sweet Home – Saison 3 (19 juillet)

Space Jam : nouvelle ère (21 juillet)

Les Escrocs de Tokyo (25 juillet)

Les Enquêtes extraordinaires – Volume 4 (31 juillet)

