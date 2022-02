Mon Petit Placement : connaissez-vous cette alternative plus rémunératrice que le Livret A ?

Après 10 ans à stagner, le taux du livret A augmente enfin… pour passer de 0,5 à 1 %. Une peccadille au regard de l’inflation qui, elle, a augmenté de 2,8 % l’année passée. Afin de dynamiser votre épargne, il existe toutefois des entreprises comme Mon Petit Placement qui proposent des placements à des taux allant jusqu'à 12%. On vous explique tout.

En matière d’épargne, les Français ont souvent tendance à se tourner vers le Livret A, un produit connu de tous, bien ancré dans le quotidien, et qui a fait ses preuves. Si sa revalorisation début février est une excellente nouvelle (son taux n’avait pas bougé depuis 2012), la faiblesse de son taux de rendement, 1 % seulement, n’en fait pas un foudre de guerre. D’autant plus au regard de l’inflation qui, de son côté, ne se prive pas pour augmenter chaque année (2,8 % en 2021 d’après les derniers chiffres de l’INSEE).

Et si le Livret A reste un produit sûr, sans risque pour votre épargne, cette disparité entre son taux et l’inflation ne lui confère pas un bon rendement. À terme, laisser votre argent roupiller sur un Livret A vous fait même perdre du pouvoir d’achat. Afin de lutter contre ce phénomène, des entreprises ont décidé de s’emparer du sujet afin de proposer des alternatives accessibles, et plus rentables. Des entreprises comme Mon Petit Placement, qui entend démocratiser les placements dans les assurances-vie.

Proposant plusieurs niveaux de risques, un large éventail de placements, et un investissement de base très abordable (à partir de 300 euros), cette entreprise fintech se positionne comme une bonne alternative à l'épargne classique.

Des démarches simplifiées et accessibles à tous

Le monde de l’investissement peut sembler difficile à appréhender pour les néophytes. L’avantage de Mon Petit Placement c’est que le service s’occupe de tout à votre place. Il diversifie votre investissement, en le plaçant sur une multitude de produits porteurs. C’est en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier que l’on s’expose le moins au risque.

Au cœur de l’offre de Mon Petit Placement se trouvent les assurances-vie, un produit assez méconnu du grand public, qui souffre encore de nombreuses idées reçues (la principale étant qu’il s’agit d’un produit réservé aux plus riches ou aux personnes âgées). En réalité, l’assurance-vie est un placement extrêmement polyvalent, accessible au plus grand nombre, et surtout, bien plus intéressant qu’un livret A. Et c’est ce que cette fintech ayant déjà séduit des milliers de Français essaie de démocratiser.

Pour ce faire, Mon Petit Placement a développé une offre simple. En investissant à partir de 300 euros à l’ouverture de votre compte, et en versant 100 euros chaque mois (il est toutefois possible de couper ce versement à tout moment sans frais), vous pourrez accéder à 4 types de portefeuilles de placements. Ils sont plus ou moins risqués, et donc plus ou moins lucratifs (entre 3 et 12 % selon le profil). Mon Petit Placement se charge de toutes les transactions à votre place, vous conseille, et vous aide à gérer votre investissement en toute transparence et tranquillité. Côté frais, sachez que vous n’aurez rien à débourser à la création de votre portefeuille, ni en cas de clôture. Mon Petit Placement se rémunère exclusivement à la performance, et ne prélève des frais que si votre placement génère du bénéfice.

Investissez sereinement grâce à des placements personnalisés

Afin de vous accompagner au mieux dans votre investissement, et vous proposer un placement qui vous correspond le mieux, Mon Petit Placement vous soumet dès l’inscription à un questionnaire (court), qui lui permet de mieux cerner votre projet. De quoi permettre à la fintech d’établir votre profil d’investisseur, en fonction vos réactions face à la hausse ou la baisse du marché, et de vos attentes. Vous serez ensuite dirigé vers l’un des quatre produits constitutifs de son offre, du plus prudent au plus audacieux, et vos fonds seront investis en conséquence. Vous restez néanmoins maître de votre placement, et pourrez modifier et optimiser votre portefeuille à tout moment.

Afin de personnaliser votre épargne encore un peu plus, Mon Petit Placement vous permet aussi de choisir les domaines dans lesquels vous souhaitez investir votre argent. Une option qui vous permet de placer votre argent dans des entreprises en accord avec votre vision du monde ou vos convictions. À vous de choisir si vous souhaitez privilégier le climat, la santé, les nouvelles technologies ou encore la relance et l’emploi.

Mon Petit Placement a pour habitude de confier les investissements à des établissements financiers de renom comme Lazard ou JP Morgan, qui disposent d’expertises solides. Il travaille aussi avec des assureurs comme Generali afin de protéger au mieux vos intérêts. Toutefois, il est important de rappeler que chaque investissement comporte un risque. Les résultats annoncés par Mon Petit Placement sont basés sur les performances passées de ses produits. Rien ne garantit donc que ces performances seront les mêmes dans les années à venir.

Surveillez et gérez vos investissements à tout moment

Comme nous l’avons déjà souligné, Mon Petit Placement est un acteur qui se positionne en marge du système bancaire traditionnel. Ici, point de rendez-vous avec un banquier ou de comptes-rendus obscurs sur votre épargne. Mon Petit Placement mise sur la transparence et vous laisse la mainmise sur votre épargne grâce à une gestion 100 % en ligne.

Que ce soit via votre navigateur, ou l’application mobile (disponible sur iOS et Android), vous pourrez consulter en temps réel le rendement de vos investissements. Vous pourrez aussi, très simplement, converser avec un conseiller par téléphone ou par chat pour obtenir la réponse à la moindre de vos questions. L’application permet également de verser de l’argent sur son placement, mais aussi de racheter des parts pour récupérer des liquidités.

