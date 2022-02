Orange Bank : comment l’application de cette banque en ligne fait toute la différence

Orange Bank est une banque mobile aux services complets et aux tarifs très intéressants. L’un de ses meilleurs points forts provient de son application très complète et bien pensée. Voici ce qu’il faut savoir à son sujet.

Pour se différencier, Orange Bank mise beaucoup sur ses services et ses assurances inédites. Mais la banque mobile d’Orange se démarque plus particulièrement quand il s’agit des technologies mobiles et numériques. Son application est ainsi l’une des meilleures du genre actuellement. On vous explique pourquoi.

Orange Bank en quelques mots

Comme son nom l’indique, Orange Bank est la branche bancaire d’Orange. Elle dispose aujourd’hui de deux offres principales.

une offre avec une carte bancaire Standard gratuite ;

gratuite ; une offre à 7,99 €/mois avec une carte bancaire Premium et ses nombreux avantages : SAV prioritaire, absence de frais à l’étranger, assurances et garanties, ainsi qu’un système de cashback ;

et ses nombreux avantages : SAV prioritaire, absence de frais à l’étranger, assurances et garanties, ainsi qu’un système de cashback ; une offre Pack Premium avantageuse à deux ou en famille, à 7,99 €/mois (les 3 premiers mois, puis 12,99 €) : 1 carte Premium pour le parent, 1 carte Premium gratuite à offrir à un proche de son choix et jusqu’à 5 cartes bancaires pour les enfants de 10 à 18 ans.

Pour les nouveaux inscrits, une prime de bienvenue de 50 euros est offerte par Orange Bank. À cela s’ajoute une deuxième prime de 50 euros pour ceux qui prélèveront leur facture Orange sur leur compte Orange Bank. Au total, c’est donc une prime de bienvenue de 100 euros qui est proposée. Vous pouvez retrouver tous les détails et conditions pour toucher cette prime sur le site d’Orange Bank.

Une app qui accompagne un service premium

Ouvrir un compte avec une carte bancaire Premium chez Orange Bank a ses avantages et ils sont nombreux. Il n’y a pas de frais de tenus de compte et les paiements et retraits d’espèce, en France ou à l’étranger sont gratuits. Vous pouvez même demander un chéquier, cela ne vous coûtera rien.

Orange Bank propose en plus une offre de service vraiment complète, avec un Livret d’épargne, une offre de Prêt Personnel pour vos projets et des assurances. Des services que l’on ne retrouve que très rarement chez les autres banques en ligne ou néobanques.

Un autre point qui permet à Orange Bank de se démarquer clairement de la concurrence provient de son application mobile. Elle permet de gérer tous ses services bancaires, simplement depuis son smartphone. Vous pouvez par exemple souscrire à un compte sur Livret et suivre votre épargne en quelques clics. Elle permet aussi d’accéder à des promotions exclusives : en ce moment elle propose un taux boosté à 3 % pendant 2 mois pour dynamiser votre épargne.

Cette application a été reconnue comme l’une des meilleures du marché actuellement. Elle vient tout juste d’être primée aux trophées MoneyVox, elle est la « Meilleure application bancaire de 2022 », grâce à son taux de 92,2 % de satisfaction auprès de ses utilisateurs.

Qui a dit que les app bancaires devaient forcément être austères ?

L’application d’Orange est disponible aujourd’hui sur Android, sur iOS, mais aussi sur un PC via son interface web. Il suffit de la lancer pour comprendre que l’expertise technique et numérique d’Orange dans le développement a beaucoup apporté à cette application bancaire.

Tout commence par le design. Alors que les applications bancaires sont généralement austères (un euphémisme pour tristes), celle d’Orange Bank se démarque par ses couleurs vives et variées, son design épuré et son ergonomie bien pensée. À l’ouverture, l’app vous accueille sobrement et affiche un état du solde de votre compte et de votre épargne. En bas de l’application, un bandeau permet d’accéder aux fonctionnalités les plus utilisées de l’application.

Une application qui fait le tri pour vous

Un clic sur le solde de votre compte et vous entrez dans le détail. Orange Bank possède un avantage appréciable : la catégorisation automatique des dépenses et des entrées d’argent. Grâce à des icônes colorées et facilement reconnaissables, vous savez en un clin d’œil à quoi se rapporte telle ou telle dépense : restaurant, essence, courses, santé… Tout est indiqué simplement. Si tout est trié automatiquement par l’app, vous avez également la possibilité de créer vos propres catégories pour mieux vous y retrouver.

Orange Bank a pensé son application non pas comme un simple reflet de l’état de son compte en banque, mais comme un outil pratique du quotidien. L’application est capable dans de nombreux cas de remplacer ou compléter une carte bancaire.

Par exemple, Orange Bank supporte le paiement mobile Apple Pay et Google Pay. Tous les achats effectués à l’aide du paiement mobile sont alors débités immédiatement et en temps réel sur votre compte en banque. Lors de son inscription, Orange Bank permet d’ailleurs d’utiliser Apple Pay ou Google Pay avant même d’avoir reçu sa carte bancaire.

Des fonctionnalités pensées pour le confort de l’utilisateur

L’application va encore plus loin pour faciliter la vie de l’utilisateur au quotidien. En quelques clics elle permet de voir ou de modifier le code PIN de sa carte bancaire, de voir et surtout de copier-coller ses numéros de cartes bancaires (pratique pour les achats en ligne sur son smartphone) ou de se faire renvoyer une carte bancaire n’importe où dans le monde en 72 heures.

Vous ne savez pas si vous avez oublié votre carte bancaire au bar ou si elle est bien restée dans votre veste ? Il suffit de la bloquer temporairement dans l’application en un seul clic. La même action vous permet de débloquer la carte une fois retrouvée : cela évite de faire opposition lorsque vous n’êtes pas totalement sûr de l’avoir perdue. Notez que vous pouvez désactiver de la même manière le paiement sans contact et en ligne.

L’application Orange Bank permet d’envoyer ou de recevoir de l’argent par SMS, mais l’une des fonctionnalités les plus pratiques est sans aucun doute la recharge du compte via une carte bancaire. Plutôt que de faire un virement de compte à compte (quand vous venez de souscrire à l’offre Orange Bank par exemple), vous avez la possibilité d’utiliser une carte bancaire d’un autre compte et de virer de l’argent directement sur votre compte Orange Bank. C’est très pratique si vous voulez tester Orange Bank et l’utiliser comme compte secondaire dans un premier temps.

L’application d’Orange Bank est complète et pratique et s’améliore constamment. Il suffit de se rendre sur la page du Play Store ou de l’App Store de l’application pour se rendre compte de la réactivité des développeurs ainsi que des mises à jour fréquentes que reçoit l’app. Vous avez entre les mains une application sécurisée, régulièrement mise à jour et dotée d’un support technique réactif.

Comment essayer Orange Bank ?

L’inscription à Orange Bank est très simple, elle se passe en ligne ou dans une boutique Orange et ne demande que quelques minutes. L’inscription nécessite de se munir d’une pièce d’identité (vous devez avoir plus de 18 ans) et d’un justificatif de domicile.

Ouvrir un compte chez Orange Bank ne coûte rien. Au contraire, cela peut vous permettre de toucher 50 euros en tant que nouveau client carte Premium. Si vous optez en plus pour un prélèvement d’au moins une facture Orange sur ce compte Orange Bank, la banque mobile vous offre 50 euros de prime supplémentaire.

Notez pour finir qu’Orange Bank dispose d’un programme de parrainage très intéressant. En parrainant un proche, Orange Bank offre une prime pouvant atteindre 60 euros pour le parrain et jusqu’à 100 euros pour le filleul comme expliqué précédemment. Retrouvez toutes les conditions des offres sur orangebank.fr