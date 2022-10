Hello bank! vous fait découvrir gratuitement son compte premium (et 80 € sont offerts)

Jusqu’au 27 octobre, Hello bank! offre 80 euros pour l’ouverture d’un compte Prime. Mieux, les frais sont également offerts pendant les six premiers mois. On vous explique pourquoi cette offre est l'une des plus intéressantes du moment.

Faire la chasse aux coûts inutiles risque d’être une activité bien utile pour cette fin d’année. Si passer en revue ses abonnements et limiter les achats plaisir figurent en tête de liste, d’autres moyens existent pour optimiser son budget. Opter pour une banque en ligne en fait partie.

Hello bank! permet non seulement de réaliser de belles économies, mais également de gagner rapidement de l’argent. Jusqu’au 27 octobre prochain, la banque en ligne offre un bonus de 80 euros à tous ses nouveaux clients Prime. À ce cadeau de bienvenue s’ajoute la gratuité des frais mensuels durant les six premiers mois.

Hello Prime : des avantages premium à petit prix

Hello Prime est l’offre la plus complète actuellement proposée par Hello bank!. Par rapport à la formule de base, elle intègre des fonctionnalités additionnelles intéressantes au quotidien, surtout pour les adeptes de voyages et de shopping en ligne.

Le premier point fort de cette offre, c’est la carte bancaire. Il s’agit d’une carte de paiement internationale Visa à débit immédiat ou différé, une option non proposée avec le compte de base. Elle permet par ailleurs de réaliser des retraits et de payer ses achats à l’international dans 200 pays sans aucuns frais.

Une carte virtuelle est aussi au programme. Il s’agit d’une carte bancaire dématérialisée destinée à payer des achats en ligne quand vous ne désirez pas donner votre numéro de carte physique. Elle est disponible dès l’ouverture du compte, directement depuis l’application Hello bank!. De quoi régler sereinement ses achats lorsque l’on n’est pas certain de la fiabilité d’un site.

La formule Prime apporte aussi des assurances haut de gamme. Les déplacements se font dans la plus grande sérénité avec la garantie annulation voyage. Jusqu’à 5 000 euros peuvent être remboursés si vous ne pouvez pas partir ou si vous devez rentrer pour des cas de force majeure. Les frais induits par la perte de bagage et le retard de l’avion ou du train sont aussi pris en charge et les véhicules de location assurés. Avec cette carte, inutile de souscrire aux assurances facultatives proposées par les agences.

Tous ces avantages sont disponibles pour seulement 5 euros par mois avec Hello Prime, sachant que pour toute ouverture de compte avant le 27 octobre, ces frais sont exonérés durant les six premiers mois.

Pour les comptes joints, Hello bank! a prévu l’offre Hello Prime Duo, à 8 euros par mois. Elle profite des mêmes avantages qu’Hello Prime, mais propose en complément une seconde carte bancaire et une seconde carte virtuelle. Chaque cotitulaire peut alors choisir le mode de débit (immédiat ou différé) qu’il préfère.

Des fonctionnalités pratiques incontournables

En dépit de ses prestations haut de gamme, Hello Prime n’en oublie pas l’essentiel. Très avantageuse, cette offre s’appuie sur un socle de services complets, avec notamment :

une autorisation de découvert jusqu’à 15 jours consécutifs par mois (sous conditions de revenus et source d’agios) ;

la gratuité des virements SEPA instantanés, alors qu’ils sont facturés 1 euro avec une formule standard ;

accès prioritaire aux conseillers Hello Team par téléphone ou messagerie sécurisée ;

la possibilité de déposer ses chèques et ses espèces dans l’agence BNP Paribas de son choix, une souplesse qui fait la force d’Hello bank!

une tarification qui n’évoluera pas en 2023.

Si Hello bank! apporte la souplesse et le faible coût d’une banque en ligne, elle propose aussi tous les services d’une banque traditionnelle. On retrouve ainsi les traditionnels Livret A, contrat d’assurance-vie, assurance habituation et même d’un crédit immobilier.

Une application pour garder son compte à portée de main

Liberté, souplesse et simplicité sont autant d’atouts apportés par Hello bank!. Fini les rendez-vous en agence et les longues files d’attente au guichet, tout se passe depuis l’application mobile disponible sur iOS et Android.

Vous pouvez ainsi suivre l’état du compte et des virements, modifier les plafonds de la carte bancaire, activer la carte virtuelle, ou encore faire opposition. Hello bank! étant compatible avec les services Apple Pay et Google Pay, il est également possible de payer sans contact directement avec son smartphone. Et alors que la plupart des applications bancaires subissent un décalage, Hello bank! affiche toutes les opérations, ainsi que le solde en temps réel.

Un problème ou une question sur les comptes ? Il n’a jamais été aussi facile d’échanger avec les conseillers, disponibles aussi bien par téléphone que par chat, Twitter ou encore Facebook.

Banque en ligne : le choix de la sérénité, l’atout prix en plus

Extrêmement peu coûteuses, les banques en ligne ont un argument imparable : elles proposent les services bancaires essentiels (compte courant, transactions, carte bancaire) avec des frais nettement réduits par rapport aux banques traditionnelles. Appartenant au groupe BNP Paribas, Hello bank! a été élue meilleure banque en ligne par Frandroid. Elle ne manque pas d’arguments, que ce soit en termes de coût ou de services et de simplicité.

Dès l’ouverture de compte, la procédure est gratuite et facilitée. En trois étapes simples et rapides, le compte est disponible. Il suffit d’entrer son nom et son email, de signer électroniquement le contrat et de transférer ses pièces justificatives depuis le site internet d’Hello bank!. Une fois le compte ouvert, la prime de bienvenue est automatiquement créditée et une carte de paiement internationale Visa est envoyée par courrier. Si son modèle dépend de l’offre choisie, dans tous les cas aucuns frais supplémentaire n’est requis. La banque en ligne ne prélève également aucun frais de tenue de compte et surtout n’impose aucun engagement en termes de durée. À tout moment, vous pouvez décider de clôturer votre compte, sans aucuns frais de résiliation.

Jusqu’au 27 octobre seulement, Hello bank! offre aux nouveaux clients Prime 80 euros et la gratuité des frais mensuels pendant les six premiers mois.