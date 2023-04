La Banque Postale : enfin du vrai cashback pour rentabiliser certains de vos achats

D'abord cantonné aux services de Colissimo, le nouveau programme de cashback de La Banque Postale vient enfin faire concurrence aux autres banques en ligne avec un partenariat sur plus de 300 enseignes.

Le cashback, vous savez, ce fameux système de récompense permettant de se faire rembourser une partie de ses achats. Depuis maintenant quelques années, les banques et notamment les banques en ligne en sont friandes et n’hésitent pas à mettre en avant leurs propres programmes jusqu’à entretenir une concurrence féroce sur ce secteur. C’est dans cette optique, et avec un peu de retard, il faut l’avouer, que La Banque Postale vient d’annoncer aujourd’hui la mise en place d’un nouveau programme avec un partenariat sur plus de 300 enseignes.

Du cashback plus « responsable »

« Mieux consommer », c’est la formule mise en avant par la Banque Postale pour promouvoir son nouveau programme. Cela se traduit par des partenariats avec des commerçants proposant des produits plus responsables comme Naturalia, engagé en faveur de l’agriculture biologique, ou encore Nature & Découverte ou Yves Rocher qui s’engagent durablement en faveur du climat. Libre à chacun de prendre en compte cet argument en compte ou de n’y voir que du greenwashing. D’autres enseignes plus classiques sont également au programme comme Carrefour, Auchan, Leroy Merlin, Marionnaud, Fnac, Darty, Vertbaudet ou encore La Redoute.

Le côté plus « responsable » est aussi mis en valeur par la façon dont cet argent peut être utilisé. Au bout de 5 euros obtenus sur sa cagnotte, la Banque Postale offre trois choix.

Verser cet argent sur son compte courant La Banque Postale, ou celui d’un tiers détenant un compte courant à La Banque Postale, par exemple celui de son enfant.

Faire un don auprès d’associations partenaires de La Banque Postale, telles que la Ligue pour la Protection des Oiseaux ou l’association des Restos du cœur.

Convertir sa cagnotte afin de contribuer à un projet de reforestation en France.

Notez que La Banque Postale disposait déjà d’un programme de fidélité affilié à du cashback, mais que celui-ci était rattaché aux services de la Poste, notamment via Colissimo. Pour le moment, la banque n’a pas communiqué d’information quant à la conservation de ce programme.

