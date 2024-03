Passer d’Orange Bank à Hello bank! : les étapes à ne surtout pas omettre

Orange Bank ferme bientôt ses portes, mais elle le fait avec la manière. Dans le cadre d'un accord exclusif avec Hello bank!, tout a été pensé pour faciliter la transition d'une banque à l'autre. Avec quelques jolis bonus en prime.

Changer de banque est toujours quelque peu stressant. Cette procédure l’est d’autant plus lorsque l’établissement dans lequel vous avez vos comptes, votre épargne et vos crédits ferme ses portes.

Heureusement, Orange Bank a tout prévu pour que ses clients puissent avoir le meilleur suivi possible et s’en remet pour cela à Hello bank! et son statut de numéro 1 de la relation client numérique depuis quatre ans.

Un parcours spécifique et sécurisé

Orange Bank, c’est fini. La banque mobile a annoncé la fin progressive de ses activités d’ici à la fin d’année 2024. Pour autant, l’établissement ne laisse pas ses clients dans le flou. Au contraire.

Pour assurer la continuité des services bancaires à ses utilisateurs, Orange Bank a noué un partenariat avec la banque en ligne Hello bank!. S’ils le désirent, les clients peuvent migrer leurs comptes et l’argent qu’ils contiennent vers la banque digitale de BNP Paribas. Toutes les informations et modalités de transferts sont communiquées par e-mail, par vagues successives, jusqu’à l’été 2024.

Pour l’occasion, Hello bank! a mis en place un parcours simplifié et spécifique à destination des clients Orange Bank. Ils bénéficient d’une plateforme web, d’une ligne téléphonique et de conseillers dédiés pour assurer la transition. Et c’est sans compter sur le service de migration bancaire Hello Start+.

Changez de banque comme de forfait mobile

À l’image de ce qui se fait du côté des opérateurs téléphoniques, les banques sont tenues de disposer d’un service d’aide à la mobilité bancaire. L’objectif ? Permettre à chacun de passer facilement d’une banque à l’autre sans craindre les démarches à venir.

Chez Hello bank!, ce service se nomme Hello Start+. Il est totalement gratuit et prend en charge une bonne partie des formalités qui rendent la migration bancaire laborieuse. Pour cela, Hello bank! va examiner vos opérations datant des 13 derniers mois, afin de repérer les organismes rattachés aux prélèvements et virements récurrents. Cela concerne, entre autres, le fournisseur d’énergie, l’opérateur téléphonique ou encore la Caf. Avec votre accord, Hello bank! va ensuite transmettre automatiquement vos nouvelles coordonnées bancaires à ces entités. Tout cela dans un délai maximal de 22 jours ouvrés.

Pratique, ce service fait certes gagner du temps, mais surtout de l’argent. En effet, Hello bank! offre 100 euros en bon d’achat à tous les clients utilisant ce service de mobilité bancaire.

À quoi faut-il faire attention avant de changer de banque pour Hello bank! ?

Si le service Hello Start+ facilite la migration bancaire, certaines démarches restent à la discrétion du client. Il est préférable de les anticiper afin d’éviter toute mésaventure. Voici nos conseils :

actualisez le moyen de paiement en cas de changement de carte bancaire pour les abonnements mensuels, comme ceux aux plateformes de SVoD ;

vérifiez que tous les chèques émis depuis l’ancienne banque ont bien été encaissés, au risque d’être fiché par la Banque de France ;

partagez vos nouvelles coordonnées bancaires à votre organisme financier dans le cadre d’un crédit à la consommation.

Si vous avez souscrit à un crédit auprès d’Orange Bank, celui-ci sera automatiquement transféré chez Hello bank!, sans aucuns frais. Ses conditions restent inchangées.

Hello bank! gâte les anciens clients Orange Bank

Hello bank! déroule le tapis bleu pour accueillir les clients d’Orange Bank. Non seulement ceux-ci bénéficient d’un parcours dédié à la migration, mais ils sont par ailleurs éligibles à de nombreux avantages exclusifs. La simple ouverture d’un compte chez Hello bank! offre de nombreux bénéfices, pour un montant total pouvant atteindre les 230 euros :

jusqu’à 80 euros offerts pour toute souscription à Hello bank! ;

100 euros de bons d’achat lors de l’utilisation du service Hello Start+ ;

50 euros offerts pour la souscription d’un livret d’épargne Hello + ;

l’offre premium Hello Prime gratuite pendant 6 mois, au lieu de 5 euros par mois.

Enfin, pour toute ouverture d’un livret d’épargne Hello+, vous bénéficiez d’un taux boosté à 3,50 % brut annuel pendant un an et jusqu’à 50 000 euros. Cette offre valable jusqu’au 28 août vous fait profiter d’un placement garanti sans risque, idéal pour l’argent qui dort dans des comptes peu rémunérateurs.